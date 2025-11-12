লালকেল্লায় হামলার ছক ! রেইকি করেছিল ধৃত ডাক্তার মুজাম্মিল ও নিহত উমর; আরও একটি গাড়ির হদিশ

লালকেল্লায় হামলার ছক ! রেইকি করেছিল ধৃত ডাক্তার মুজাম্মিল ও নিহত উমর; আরও একটি গাড়ির হদিশ
ফরিদাবাদ থেকে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার তিন চিকিৎসক ৷ তাদের ফোন থেকে নয়া তথ্য পাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
By PTI
Published : November 12, 2025 at 8:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: লালকেল্লা এবং তার সংলগ্ন এলাকায় রেইকি করেছিল ধৃত তিন ডাক্তারের অন্যতম মুজাম্মিল গানাই বা মুসাইব ৷ তার মোবাইলের ডেটা বিশ্লেষণ করে এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ সম্প্রতি হরিয়ানার ফরিদাবাদের ধৌজা এলাকায় দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 2 হাজার 900 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে জম্মু-কাশ্মীর ও ফরিদাবাদের যৌথ পুলিশের দল ৷ এর মধ্যে 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল ৷ এছাড়া পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং সালফারও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
সোমবার ফরিদাবাদের পুলিশ কমিশনার সতেন্দ্র কুমার গুপ্তা সাংবাদিকদের এই খবর জানান ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় আটজন ৷ তাদের মধ্যে অন্যতম আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ডাক্তার মুজাম্মিল গানাই বা মুসাইব ৷ সে জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ৷ ওইদিনই লালকেল্লার সামনে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ গাড়ির চালকের আসনে ছিল আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ডাক্তার উমর ৷
#WATCH | Faridabad, Haryana | CFSL team arrives at Khandawali village, where Faridabad police have seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. pic.twitter.com/NxwukFRbxG— ANI (@ANI) November 12, 2025
তদন্তকারীদের একাংশ নিশ্চিত, এই গাড়ি বিস্ফোরণের সঙ্গে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরণের যোগ রয়েছে ৷ এই ঘটনায় ধৃত তিন চিকিৎসক ভারতে থেকে জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার-গাজাওয়াত উল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল' হিসাবে কাজ করছিল ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ডাঃ মুজাম্মিল গানাই একটি বড় চক্রের অংশ ৷ 26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনা ছিল ওই চক্রের ৷ কিন্তু সেই সময়ে এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর ঘনঘন টহলদারি, চেকিংয়ের ফলে তারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেনি ৷
Delhi Blast | Al-Falah University VC Prof. Dr Bhupinder Kaur Anand releases a statement.— ANI (@ANI) November 12, 2025
The statement reads, " we are anguished by the unfortunate developments that took place and condemn the same... we have also learnt that two of our doctors have been detained by the… pic.twitter.com/3lScwQRpim
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক জানান, ডাঃ মুজাম্মিলের ফোনের ডেটা থেকে জানতে পারা গিয়েছে, যে সে চলতি বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বারবার লালকেল্লা চত্বরে গিয়েছিল ৷ রেইকি করেছিল ৷ গত 10 নভেম্বর গাড়ি বিস্ফোরণের দিন দুপুর 3টে এবং সন্ধ্যা 6.30টায় হুন্ডাই i20 গাড়িতে থাকা ডাঃ উমরের গতিবিধি ও সেই সময় সে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, লালকেল্লা গাড়ি বিস্ফোরণের মূল চক্রী ডাঃ উমর নবি রামলীলা ময়দানের আসফ আলি রোডের একটি মসজিদে ছিল ৷ মসজিদ থেকে বেরিয়ে সে সোজা সুনেহরি মসজিদের পার্কিং লটে পৌঁছয় ৷ সেখানে 3.19 মিনিটে গাড়ি পার্ক করে ৷ তার মোবাইল ফোন ও সিগন্যালের ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
VIDEO | Faridabad: Police have seized 2,563 kg of suspected ammonium nitrate explosives from a second house in Fatehpur Taga village. The house was rented by doctor Muzammil, who gave a tip-off to the authorities. The property, about 4 km from Dhouj, was rented from a local… pic.twitter.com/4nqgw0jFMf— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025
সরকারি আধিকারিকদের মতে, লালকেল্লা চত্বরে একাধিক বার গিয়ে সেখানকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানার চেষ্টা করেছিল ডাঃ মুজাম্মিল ৷ সেখানে কত লোকের ভিড় হয়, তার ধরন কী- সেসব পরিমাপ করতে তার সঙ্গে ছিল ডাঃ উমর নবি ৷ যে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছিল ৷ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ডেটা এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এবং সেগুলির সমন্বয়ে এই সূত্রগুলি হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ এক আধিকারিকের কথায়, "26 জানুয়ারির দিন বড়সড় হামলার ছক কষেছিল ওরা ৷ তার প্রস্তুতিতে বারবার লালকেল্লায় ঘোরাফেরা করেছিল ৷"
তদন্তে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত মূল দুই অভিযুক্তের একজন ডাঃ উমর বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত হুন্ডাই i20 গাড়িটি নিয়ে ঘুরছিল এবং বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়েছে ৷ আরেকজন মুজ্জামিল তুর্কিতে ঘুরতে গিয়েছিল ৷ সূত্রের খবর, তাদের দু'জনের পাসপোর্টে তুরস্কের অভিবাসনের স্ট্যাম্প পাওয়া গিয়েছে ৷ বিদেশে বেড়াতে গিয়ে তারা দু'জনে অন্য দেশে স্থিত কোনও হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
VIDEO | Delhi Car Blast: The Union Cabinet today passed a resolution condemning the Delhi blast near Red Fort on November 10.— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
At a cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, “The Cabinet directs that the investigation into the incident (Delhi blast) be pursued with… pic.twitter.com/l3CsxK5YnM
বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত হুন্ডাই i20 গাড়ি ছাড়া আরও একটি গাড়ি ছিল ডাঃ উমরের ৷ সেই গাড়িটি লাল রঙের ফোর্ড ইকোস্পোর্ট ৷ বুধবার বিকেলে ফরিদাবাদ জেলার খান্ডাওয়ালিতে একটি গ্রাম থেকে এই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ লালকেল্লায় বিস্ফোরণের সঙ্গে এই গাড়িটিরও যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত গাড়ির সূত্র ধরে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ফরিদাবাদের এক গাড়ির ডিলারকে আটক করেছে ৷ পাশাপাশি দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি বিক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সম্প্রতি গাড়ি বিক্রির সমস্ত তথ্য পুলিশকে জানায় ৷ এদিকে এই চিকিৎসকদের সঙ্গে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ৷ বুধবার তারা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, লালকেল্লা গাড়ি বিস্ফোরণ ও বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় তাদের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত যে চিকিৎসকরা গ্রেফতার হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক একান্তই পেশাগত ৷ এই খবরে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন ৷ বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, জঙ্গি-যোগের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ডাক্তারদের সঙ্গে অন্য় কোনও সম্পর্ক নেই প্রতিষ্ঠানের ৷
#WATCH | Haryana | Faridabad police have seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. It was found parked near Khandawali village.— ANI (@ANI) November 12, 2025
Visuals Source: Faridabad Police pic.twitter.com/vpxEDb8YxL
বিস্ফোরণস্থল থেকে 40 ধরনের নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক দল ৷ এর মধ্যে দু'টি কার্টিজ এবং অন্য সব অস্ত্র এবং দু'টি ভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক পদার্থের নমুনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে একটি বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হতে পারে বলে মত তদন্তকারীদের ৷ এক আধিকারিক বলেন, "বিস্ফোরক পদার্থের দ্বিতীয় নমুনাটি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী ৷ এর মধ্যে কী কী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, তা ফরেন্সিক পরীক্ষার পর নিশ্চিত করে বলা যাবে ৷"
এই 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল'-এর তদন্তে হরিয়ানার মেওয়াট থেকে এক মৌলবীকে আটক করেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ৷ তার নাম মৌলবী ইশতিয়াক ৷ বুধবার তাকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকছিল মৌলবী ইশতিয়াক ৷ তার বাড়ি থেকে 2 হাজার 500 গ্রামেরও বেশি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ন'জনকে পাকড়াও করল পুলিশ ৷ তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে ৷
এদিনই ভুটান সফর থেকে ফিরে দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে লালকেল্লা গাড়ি বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন ৷ তাঁদের আশ্বস্ত করেন, দোষীদের বিচার হবেই ৷ এই ছবি তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷
লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণ ও ফরিদাবাদ থেকে 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল'-এর সন্ধান পাওয়ার পর বিভিন্ন সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ গাজিপুর, সিঙ্ঘু, তিকরি এবং বাদরপুরের আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলিতে উচ্চপদাধিকারী পুলিশ আধিকারিকরা নিজেরা তদারকি করছেন ৷ বাজার, মেট্রো স্টেশন, রেলওয়ে টার্মিনাল, বাসস্ট্যান্ডেও জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷