ETV Bharat / bharat

লালকেল্লায় হামলার ছক ! রেইকি করেছিল ধৃত ডাক্তার মুজাম্মিল ও নিহত উমর; আরও একটি গাড়ির হদিশ

ফরিদাবাদ থেকে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার তিন চিকিৎসক ৷ তাদের ফোন থেকে নয়া তথ্য পাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷

Delhi Car Blast
দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণের পর তদন্তকারীরা (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : November 12, 2025 at 8:59 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: লালকেল্লা এবং তার সংলগ্ন এলাকায় রেইকি করেছিল ধৃত তিন ডাক্তারের অন্যতম মুজাম্মিল গানাই বা মুসাইব ৷ তার মোবাইলের ডেটা বিশ্লেষণ করে এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ সম্প্রতি হরিয়ানার ফরিদাবাদের ধৌজা এলাকায় দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 2 হাজার 900 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে জম্মু-কাশ্মীর ও ফরিদাবাদের যৌথ পুলিশের দল ৷ এর মধ্যে 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল ৷ এছাড়া পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং সালফারও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

সোমবার ফরিদাবাদের পুলিশ কমিশনার সতেন্দ্র কুমার গুপ্তা সাংবাদিকদের এই খবর জানান ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় আটজন ৷ তাদের মধ্যে অন্যতম আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ডাক্তার মুজাম্মিল গানাই বা মুসাইব ৷ সে জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ৷ ওইদিনই লালকেল্লার সামনে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ গাড়ির চালকের আসনে ছিল আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ডাক্তার উমর ৷

তদন্তকারীদের একাংশ নিশ্চিত, এই গাড়ি বিস্ফোরণের সঙ্গে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরণের যোগ রয়েছে ৷ এই ঘটনায় ধৃত তিন চিকিৎসক ভারতে থেকে জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার-গাজাওয়াত উল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল' হিসাবে কাজ করছিল ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ডাঃ মুজাম্মিল গানাই একটি বড় চক্রের অংশ ৷ 26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনা ছিল ওই চক্রের ৷ কিন্তু সেই সময়ে এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর ঘনঘন টহলদারি, চেকিংয়ের ফলে তারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেনি ৷

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক জানান, ডাঃ মুজাম্মিলের ফোনের ডেটা থেকে জানতে পারা গিয়েছে, যে সে চলতি বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বারবার লালকেল্লা চত্বরে গিয়েছিল ৷ রেইকি করেছিল ৷ গত 10 নভেম্বর গাড়ি বিস্ফোরণের দিন দুপুর 3টে এবং সন্ধ্যা 6.30টায় হুন্ডাই i20 গাড়িতে থাকা ডাঃ উমরের গতিবিধি ও সেই সময় সে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷

সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, লালকেল্লা গাড়ি বিস্ফোরণের মূল চক্রী ডাঃ উমর নবি রামলীলা ময়দানের আসফ আলি রোডের একটি মসজিদে ছিল ৷ মসজিদ থেকে বেরিয়ে সে সোজা সুনেহরি মসজিদের পার্কিং লটে পৌঁছয় ৷ সেখানে 3.19 মিনিটে গাড়ি পার্ক করে ৷ তার মোবাইল ফোন ও সিগন্যালের ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

সরকারি আধিকারিকদের মতে, লালকেল্লা চত্বরে একাধিক বার গিয়ে সেখানকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানার চেষ্টা করেছিল ডাঃ মুজাম্মিল ৷ সেখানে কত লোকের ভিড় হয়, তার ধরন কী- সেসব পরিমাপ করতে তার সঙ্গে ছিল ডাঃ উমর নবি ৷ যে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছিল ৷ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ডেটা এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এবং সেগুলির সমন্বয়ে এই সূত্রগুলি হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ এক আধিকারিকের কথায়, "26 জানুয়ারির দিন বড়সড় হামলার ছক কষেছিল ওরা ৷ তার প্রস্তুতিতে বারবার লালকেল্লায় ঘোরাফেরা করেছিল ৷"

তদন্তে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত মূল দুই অভিযুক্তের একজন ডাঃ উমর বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত হুন্ডাই i20 গাড়িটি নিয়ে ঘুরছিল এবং বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়েছে ৷ আরেকজন মুজ্জামিল তুর্কিতে ঘুরতে গিয়েছিল ৷ সূত্রের খবর, তাদের দু'জনের পাসপোর্টে তুরস্কের অভিবাসনের স্ট্যাম্প পাওয়া গিয়েছে ৷ বিদেশে বেড়াতে গিয়ে তারা দু'জনে অন্য দেশে স্থিত কোনও হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত হুন্ডাই i20 গাড়ি ছাড়া আরও একটি গাড়ি ছিল ডাঃ উমরের ৷ সেই গাড়িটি লাল রঙের ফোর্ড ইকোস্পোর্ট ৷ বুধবার বিকেলে ফরিদাবাদ জেলার খান্ডাওয়ালিতে একটি গ্রাম থেকে এই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ লালকেল্লায় বিস্ফোরণের সঙ্গে এই গাড়িটিরও যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷

বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত গাড়ির সূত্র ধরে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ফরিদাবাদের এক গাড়ির ডিলারকে আটক করেছে ৷ পাশাপাশি দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি বিক্রেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সম্প্রতি গাড়ি বিক্রির সমস্ত তথ্য পুলিশকে জানায় ৷ এদিকে এই চিকিৎসকদের সঙ্গে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ৷ বুধবার তারা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, লালকেল্লা গাড়ি বিস্ফোরণ ও বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় তাদের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত যে চিকিৎসকরা গ্রেফতার হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক একান্তই পেশাগত ৷ এই খবরে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন ৷ বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, জঙ্গি-যোগের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ডাক্তারদের সঙ্গে অন্য় কোনও সম্পর্ক নেই প্রতিষ্ঠানের ৷

বিস্ফোরণস্থল থেকে 40 ধরনের নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক দল ৷ এর মধ্যে দু'টি কার্টিজ এবং অন্য সব অস্ত্র এবং দু'টি ভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক পদার্থের নমুনা রয়েছে ৷ এর মধ্যে একটি বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হতে পারে বলে মত তদন্তকারীদের ৷ এক আধিকারিক বলেন, "বিস্ফোরক পদার্থের দ্বিতীয় নমুনাটি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী ৷ এর মধ্যে কী কী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, তা ফরেন্সিক পরীক্ষার পর নিশ্চিত করে বলা যাবে ৷"

এই 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল'-এর তদন্তে হরিয়ানার মেওয়াট থেকে এক মৌলবীকে আটক করেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ৷ তার নাম মৌলবী ইশতিয়াক ৷ বুধবার তাকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকছিল মৌলবী ইশতিয়াক ৷ তার বাড়ি থেকে 2 হাজার 500 গ্রামেরও বেশি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ন'জনকে পাকড়াও করল পুলিশ ৷ তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে ৷

এদিনই ভুটান সফর থেকে ফিরে দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে লালকেল্লা গাড়ি বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন ৷ তাঁদের আশ্বস্ত করেন, দোষীদের বিচার হবেই ৷ এই ছবি তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷

লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণ ও ফরিদাবাদ থেকে 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল'-এর সন্ধান পাওয়ার পর বিভিন্ন সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ গাজিপুর, সিঙ্ঘু, তিকরি এবং বাদরপুরের আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলিতে উচ্চপদাধিকারী পুলিশ আধিকারিকরা নিজেরা তদারকি করছেন ৷ বাজার, মেট্রো স্টেশন, রেলওয়ে টার্মিনাল, বাসস্ট্যান্ডেও জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷

TAGGED:

DELHI RED FORT BLAST
RED FORT CAR BLAST
WHITE COLLAR TERROR MODULE
FARIDABAD AL FALAH UNIVERSITY
DELHI CAR BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.