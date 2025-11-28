পুতুলের শেষকৃত্য ! 50 লাখের বিমার লোভে কর্মীকে 'মৃত' বানালেন মালিক
'শবদেহে' ঘি মাখাতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে শ্মশানের কর্মীদের ৷ প্লাস্টিকের ওই পুতুল নাকি হাসপাতাল থেকে দিয়েছে বলে দাবি ধৃত ব্যবসায়ীর ৷
Published : November 28, 2025 at 7:20 PM IST
হাপুড় (উত্তরপ্রদেশ), 28 নভেম্বর: পুতুলের শেষকৃত্য ! নিশ্চয় ভাবছেন, এমনটাও হয় নাকি ! এটাই ঘটতে চলেছিল ৷ কিন্তু শ্মশানকর্মী ও পুলিশের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত প্লাস্টিকের পুতুলের দাহ হয়নি ৷ উত্তরপ্রদেশের হাপুড়ের কোতোয়ালি এলাকায় ব্রজঘাটে বৃহস্পতিবার এমন কাণ্ডই ঘটিয়েছেন এক ব্যবসাসী ৷ জীবিত দোকানের এক কর্মীকে 'মৃত' দেখিয়ে 50 লাখের বিমার টাকা হাতানোয় মূল লক্ষ্য ছিল কমল সোমানির ৷
পুলিশের মতে, দিল্লির টেক্সটাইল ব্যবসায়ী কমল সোমানি এবং প্রয়াগরাজের বাসিন্দা আশিস খুরানা ব্রজঘাট শ্মশানে পৌঁছন ৷ খুব সাবধানে তাঁরা শবযান থেকে পুতুলটিকে শ্মশানের ভিতরে নিয়ে যান ৷ শ্মশানের কর্মীরা দেহটির শেষকৃত্যের জন্য ঘি মাখাতে গিয়ে অবাক হয়ে যান ৷ 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়' বুঝতে পেরে হাপুড় থানায় খবর দেন তাঁরা ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই অভিযুক্ত কমল ও আশিসকে আটক করে ৷ শবযানটির ভিতর থেকে আরও দু'টি প্লাস্টিকের পুতুল উদ্ধার করে ৷ শ্মশান চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায় ৷
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ পুলিশকে প্রথমে ভুল তথ্য দিয়ে আরও বিভ্রান্ত করে ৷ পুতুলটি সম্পর্কে পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানান, এই 'দেহ' তথা পুতুলটি হাসপাতালের (বেসরকারি) কর্মীরা কফিনে সিল করে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ৷ এই সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানে না ৷ কিন্তু বারংবার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে সত্য স্বীকার করে নেন তাঁরা । এরপরই দু'জনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷
পুলিশ সুপার (সিও) স্তুতি সিং জানিয়েছেন, ধৃতরা বিমার টাকার প্রলোভনে পড়ে একজন পুতুলের শেষকৃত্য করতে এসেছিল ৷ দুই অভিযুক্ত কমল ও আশিসকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ অংশুল নামের ওই ব্যক্তি জীবিত আছেন। অভিযুক্ত কমল 50 লক্ষ টাকার বিমা পাওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছিল।
কমল সোমানি জানিয়েছেন, তাঁর 50 লক্ষ টাকা ধার হয়ে গিয়েছিল নানা জায়গায় ৷ বেশ কিছুদিন ধরে পাওনাদাররা কমলের কাছে টাকা চাইছিলেন ৷ ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি কী করবেন, এমন চিন্তা করে কমল এই ফন্দি আঁটেন ৷ মনে পড়ে যায় একবছর আগে করা ভুয়ো বিমার কথা ৷ টেক্সটাইল ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তাঁর কাপড়ের দোকানে বেশ কিছু কর্মী কাজ করেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন অংশুল ৷ ভুল বুঝিয়ে কাজের কথা বলে অংশুলের কাছ থেকে তাঁর আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড নিয়েছিল ৷ সেই নথিগুলি ব্যবহার করে, অংশুলের নামে টাটা এআইজি করেছিল ৷ কিস্তির টাকা একবছর ধরেই পরিশোধ করে আসছিলেন কমল ৷
অংশুলকে 'মৃত' দেখিয়ে এই বিমার টাকায় 50 লক্ষের ধার পরিশোধ করার কথা ভেবেছিলেন কমল ৷ তাই প্লাস্টিকের পুতুল সাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যান দিল্লির এই ব্যবসায়ী ৷ এতে সাহায্য নেন আশিস খুরানার ৷ কমল বলেন, "আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্রজঘাট শ্মশানে আসি। কারণ ওই বিমার টাকা পেতে গেলে মৃত্যুর শংসাপত্র প্রয়োজন ছিল ৷" কিন্তু শ্মশানঘাট থেকেই পুলিশ কমলের মোবাইল ফোনে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বাড়িতে থাকা অংশুলের সঙ্গে কথা বলতেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় ৷