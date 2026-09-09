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দিল্লি বহুতল ধস কাণ্ড: পলাতক পিজি অপারেটর- লেবার ঠিকাদার গ্রেফতার

সত্য নিকেতনে ধসে পড়া ভবনটির পাশের নড়বড়ে বহুতলটি আজ ভেঙে ফেলা হবে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে এমসিডি ৷

DELHI BUILDING COLLAPSE
সত্য নিকেতন বহুতল ধসে পড়ার ঘটনাস্থল (ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 2:08 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় একটি জরাজীর্ণ ভবন ধসে সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং আরও কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনায় সরগরম রাজধানী । এই ঘটনায় পিজি অপারেটর সুধাংশু এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার ঠিকাদার সানোজকেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ এখন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এদিকে, ধসে পড়া ভবনটির কাছে থাকা একটি বিপজ্জনক বহুতল ভবন ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷

এর আগে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় ধসে পড়া ভবনটির মালিক উর্মিলা গুপ্ত, তাঁর স্বামী হরিরাম গুপ্ত এবং পুত্র মহেশ গুপ্তকে গ্রেফতার করেছিল ৷ মঙ্গলবার মধ্যরাতে ডেপুটি ​​ম্যাজিস্ট্রেট ভব্য কারাহেল হরিরাম ও উর্মিলাকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠান । মহেশ দু'দিন পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন ৷

7 সেপ্টেম্বর এই তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, মহেশ বলেছেন তিনি তাঁর বাবা-মায়ের হয়ে ওই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ৷ ভবনটি গত বছর অগাস্টে শুভম ত্যাগী ও সুধাংশুকে লিজ দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁরা সেখানে 'হোস্টেল ডেজ' (Hostel Daze) নামে মেস চালাচ্ছিলেন।

ভবনটি ধসে পড়ার ঠিক আগে সেখানে মেরামতির কাজ চলছিল ৷ তদন্তে সেই বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের মতে, বেসমেন্টে বর্জ্য ও বৃষ্টির জল জমে যাওয়ায় সেখানে প্রায় আট থেকে 10 দিন মেরামতি চলছিল। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জায়গা বাড়ানোর জন্য নীচের তলায় সম্প্রসারণের কাজও হচ্ছিল ৷

ঘটনার পর কঠোর পদক্ষেপ এমসিডি'র

দিল্লির সত্য নিকেতনে একটি বহুতল ভবন মর্মান্তিকভাবে ধসে পড়ার পর, দিল্লি মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশন রাজধানীর দুর্বল ও অনিরাপদ ভবনগুলির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে । দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানির পর কর্পোরেশন এই ধরনের ভবন শনাক্ত করা এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে । এমসিডি-র পূর্ব অঞ্চলের চেয়ারম্যান যশপাল সিং কাইন্তুরা উচ্চ-পর্যায়ের পর্যালোচনা করেন বিল্ডিং বিভাগ-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে। তিনি আধিকারিকদের বিল্ডিং বিধি লঙ্ঘনকারী ভবনগুলি চিহ্নিত করে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন ।

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দিল্লিতে বহুতল ভাঙার আপডেট
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