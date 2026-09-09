দিল্লি বহুতল ধস কাণ্ড: পলাতক পিজি অপারেটর- লেবার ঠিকাদার গ্রেফতার
সত্য নিকেতনে ধসে পড়া ভবনটির পাশের নড়বড়ে বহুতলটি আজ ভেঙে ফেলা হবে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে এমসিডি ৷
Published : September 9, 2026 at 2:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় একটি জরাজীর্ণ ভবন ধসে সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং আরও কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনায় সরগরম রাজধানী । এই ঘটনায় পিজি অপারেটর সুধাংশু এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার ঠিকাদার সানোজকেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ এখন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে ৷ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এদিকে, ধসে পড়া ভবনটির কাছে থাকা একটি বিপজ্জনক বহুতল ভবন ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷
#WATCH दिल्ली: 6 सितंबर को सत्य निकेतन में गिरी इमारत के बगल में मौजूद कमज़ोर इमारत को आज गिराया जाएगा। pic.twitter.com/YxopinKYCP— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2026
এর আগে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় ধসে পড়া ভবনটির মালিক উর্মিলা গুপ্ত, তাঁর স্বামী হরিরাম গুপ্ত এবং পুত্র মহেশ গুপ্তকে গ্রেফতার করেছিল ৷ মঙ্গলবার মধ্যরাতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভব্য কারাহেল হরিরাম ও উর্মিলাকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠান । মহেশ দু'দিন পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন ৷
7 সেপ্টেম্বর এই তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে এবং 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, মহেশ বলেছেন তিনি তাঁর বাবা-মায়ের হয়ে ওই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ৷ ভবনটি গত বছর অগাস্টে শুভম ত্যাগী ও সুধাংশুকে লিজ দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁরা সেখানে 'হোস্টেল ডেজ' (Hostel Daze) নামে মেস চালাচ্ছিলেন।
सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले में PG ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है: दिल्ली पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2026
ভবনটি ধসে পড়ার ঠিক আগে সেখানে মেরামতির কাজ চলছিল ৷ তদন্তে সেই বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের মতে, বেসমেন্টে বর্জ্য ও বৃষ্টির জল জমে যাওয়ায় সেখানে প্রায় আট থেকে 10 দিন মেরামতি চলছিল। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জায়গা বাড়ানোর জন্য নীচের তলায় সম্প্রসারণের কাজও হচ্ছিল ৷
ঘটনার পর কঠোর পদক্ষেপ এমসিডি'র
দিল্লির সত্য নিকেতনে একটি বহুতল ভবন মর্মান্তিকভাবে ধসে পড়ার পর, দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন রাজধানীর দুর্বল ও অনিরাপদ ভবনগুলির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে । দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানির পর কর্পোরেশন এই ধরনের ভবন শনাক্ত করা এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে । এমসিডি-র পূর্ব অঞ্চলের চেয়ারম্যান যশপাল সিং কাইন্তুরা উচ্চ-পর্যায়ের পর্যালোচনা করেন বিল্ডিং বিভাগ-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে। তিনি আধিকারিকদের বিল্ডিং বিধি লঙ্ঘনকারী ভবনগুলি চিহ্নিত করে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন ।