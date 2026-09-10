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দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলন ঘিরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি, ভিভিআইপি রুটে বিধিনিষেধ জারি

Delhi BRICS Summit: গুগল ম্যাপস ও ম্যাপলস-এ রিয়েল-টাইম ডাইভারশন বা পথ পরিবর্তনের তথ্য দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

BRICS Summit 2026
দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলন ঘিরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 2:17 PM IST

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নয়াদিল্লি, 10 সেপ্টেম্বর: প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে 11 থেকে 13 সেপ্টেম্বর 18তম ব্রিকস সম্মেলনের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রতিনিধি এবং ভিভিআইপি-রা আসবেন এই সম্মেলনে যোগ দিতে ৷ তাঁদের কনভয় যাতে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চলাচল করতে পারে, সেদিকে নজর দিয়ে দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ বহুস্তরের ট্রাফিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছে। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাও এক্ষেত্রে দেখা হবে ৷

গুগল ম্যাপস ও ম্যাপলস-এ রিয়েল-টাইম ডাইভারশন বা পথ পরিবর্তনের তথ্য দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ ব্রিকস সম্মেলন চলাকালীন যাত্রীদের সঠিক তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ গুগল ম্যাপস এবং ম্যাপলস-এর সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকও করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) দীনেশ কুমার গুপ্ত বলেন, "গুগল ম্যাপস এবং ম্যাপলস অ্যাপের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে, যাতে ট্রাফিক বিধিনিষেধ, পথ পরিবর্তন (ডাইভারশন) এবং বিকল্প রুট বা পথ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ সরাসরি এই সংস্থাগুলিকে ট্রাফিক ডাইভারশন সংক্রান্ত লাইভ আপডেট বা তাৎক্ষণিক তথ্য দেবে, যা তারা অবিলম্বে অ্যাপে আপলোড করতে পারবে। এর ফলে রাস্তায় বেরিয়ে মানুষ কোনও অসুবিধা বা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হবে না।"

যদি কোনও চালক ভুলবশত বিধিনিষেধ থাকা কোনও রুটে চলে যান, তবে গুগল ম্যাপস এবং ম্যাপলস-এর লাইভ নেভিগেশন ব্যবস্থা অবিলম্বে তাঁদের নিকটতম বিকল্প রুটের দিকনির্দেশ করবে বলেও জানা গিয়েছে। বিধিনিষেধযুক্ত এলাকায় ওলা, উবার ও অন্যান্য ক্যাব পরিষেবার পিক-আপ ও ড্রপ-অফ বন্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে ৷ ভিভিআইপি-দের চলাচল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে, দিল্লি পুলিশ ওলা, উবার, র‍্যাপিডো এবং ভারত ট্যাক্সির মতো অ্যাপ-ভিত্তিক ক্যাব পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি উচ্চ-পর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক করেছে।

সম্মেলন চলাকালীন ট্যাক্সি ও ক্যাব পরিষেবার নিয়মাবলী স্পষ্ট করে দীনেশ কুমার গুপ্ত বলেন, "ক্যাব কোম্পানিগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিধিনিষেধযুক্ত এলাকায় ক্যাব ও ট্যাক্সির মাধ্যমে যাত্রী তোলা (পিক-আপ) এবং নামানো (ড্রপ-অফ) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।" ক্যাব কোম্পানিগুলিকে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে বিধিনিষেধযুক্ত এলাকাগুলিকে 'জিও-ফেন্স' বা ডিজিটাল সীমানার আওতায় নিয়ে আসে এবং শুধুমাত্র ওই এলাকার বাইরে নির্ধারিত ও অনুমোদিত স্থানগুলিতেই যাত্রী তোলা ও নামানোর সুবিধা চালু রাখে।

দিল্লি পুলিশ তাদের সহযোগী অ্যাপগুলির মাধ্যমে সমস্ত ক্যাব চালকের কাছে ট্রাফিক সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং বিধিনিষেধযুক্ত এলাকার পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাঠাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য, চালকরা যাতে ভিভিআইপি করিডোর বা সংরক্ষিত পথে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকেন, তা নিশ্চিত করা।

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