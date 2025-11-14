দিল্লি বিস্ফোরণে আত্মঘাতী জঙ্গি উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

দিল্লি বিস্ফোরণে আত্মঘাতী জঙ্গি উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন
চলতি সপ্তাহের শুরুতে ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম এবং পুলওয়ামা থেকে ধরা পড়া 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল উমর নবি।
Published : November 14, 2025 at 12:49 PM IST
শ্রীনগর, 14 নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণে আত্মঘাতী জঙ্গি চিকিৎসক উমর নবির পুলওয়ামার বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন ৷ লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি যে উমর নবি চালাচ্ছিল, তা ডিএনএ পরীক্ষায় প্রমাণিত ৷ শুক্রবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরে পুলওয়ামা জেলায় উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাড়ি ভাঙার কাজ চালানো হয় বলে প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন ৷ আধিকারিকদের মতে, উমর বিস্ফোরকবোঝাই হুন্ডাই i20 গাড়ির চালকের আসনে ছিল। বিস্ফোরণস্থল থেকে সংগৃহীত ডিএনএ নমুনা তার মায়ের ডিএনএ নমুনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ার পর তার পরিচয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে তদন্তকারীরা। উমর জইশ-ই মহম্মদের জঙ্গি মডিউলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল বলেও দাবি প্রশাসনের ৷ শিক্ষা এবং পেশাগতভাবে দক্ষ হিসেবে পরিচিত ছিল ৷ আর সে কারণেই, মূলত গত দু'বছরে উমর এই জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছিল বলে দাবি। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সোশাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর প্ল্যাটফর্মেও যোগ দিয়েছিলেন সে।
তদন্ত চলাকালীন জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম এবং পুলওয়ামা থেকে ধরা পড়া 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল এই উমর। বিস্ফোরণের পর জানা যায়, সেও দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামার কোয়েল গ্রামের বাসিন্দা। এরপরই তার বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা ৷ সোমবার জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গি গোষ্ঠীর পর্দা ফাঁস করার পর তিন ডাক্তার-সহ মোট আট জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এর কয়েক ঘণ্টা পরেই ওইদিন সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা এলাকার কাছে একটি গাড়িতে তীব্র বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় 13 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পুলিশ ৷
বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, এর ফলে আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় ৷ আশেপাশের বাড়ি, বিল্ডিংগুলিও কেঁপে ওঠে। তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ হয় গাড়িটি চালাচ্ছিল চিকিৎসক উমর ৷ তদন্তে জানা যায়, সেও জঙ্গি মডিউলের সঙ্গেই জড়িত ৷ এরপরই পুলওয়ামায় তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ডিএনএ টেস্ট করিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসে তদন্তকারীরা ৷