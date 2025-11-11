বিস্ফোরণ-বিশৃঙ্খলা ও আর্তনাদ, 26/11 স্মৃতি ফিরল 10/11
সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্র লালকেল্লার সামনের এলাকা ৷ স্বজনহারা আর্তনাদ, বিশৃঙ্খলায় ফিরল 26/11-এর স্মৃতি ৷ লিখলেন সুরভি গুপ্তা ৷
Published : November 11, 2025 at 3:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রাজধানী দিল্লি ৷ সোমবার সন্ধ্যা 6টা 48 মিনিট নাগাদ ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে চলন্ত গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত 20 জন ৷ ঘটনার জেরে দিল্লির পাশাপাশি দেশের একাধিক রাজ্যে জারি করা হয়েছে হাই-অ্যালার্ট ৷
বিস্ফোরণের কারণ এখনও জানা না-গেলেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাড়া দেশে ৷ রাস্তার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে দেহাংশ ৷ কয়েক মিনিট দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণের কারণে আশেপাশের গাড়িতে লেগে যাওয়া আগুনের শিখা ৷ ভয়াবহ সেই ছবি যেন এখনও জ্বলজ্বল করছে প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিতে ৷
এদিকে, ঘটনার জেরে আগামী তিনদিন পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লালকেল্লা ৷ এদিনে নিরাপত্তা এবং তদন্তের জন্য মঙ্গলবার বন্ধ রাখা হয় চাদনি চক এলাকাও ৷ এলাকাজুড়ে যেন এক অদ্ভুত নিরাবতা ৷
26/11-এর স্মৃতি উস্কে দিল সোমবারের বিস্ফোরণ
সন্ধ্যায় ভিড়ে ঠাসা লালকেল্লার সামনের এলাকা ৷ পাশেই চাদনি চক ৷ সেখানেও ভিড় সাধারণ মানুষের ৷ ঠিক সেই সময় সকলকে অবাক করে কেঁপে ওঠে এলাকার ট্রাফিক সিগন্য়ালটি ৷ কয়েক মিনিট দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা এবং কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ ৷ কাছে যেতেই হতবাক হয়ে যান সকলে ৷
সাদা রঙের একটি হুন্ডাই আই20টি গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটির নম্বর প্লেট ছিল হরিয়ানার ৷ নম্বর HR26 CE 7674 ৷ বিস্ফোরণের তেজে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের প্রায় এক ডজন গাড়িতে ৷ পুরনো দিল্লির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অটোরিক্সা ৷ বিস্ফোরণের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক অটোরিক্সায় ৷ বিস্ফোরণের টুকরো টুকরো হয়ে যায় একাধিক দেহ ৷
দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গাড়িটির সামনের অংশে বিস্ফোরণ ঘটে ৷" দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসা পর্যন্ত 40 মিনিট ধরে আগুন জ্বলতে থাকে ৷ বিস্ফোরণের নিমেষের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের গাড়িগুলিতে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছল দমকল বাহিনীর সদস্যরা ৷ প্রায় সাড়ে 7টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য
বিস্ফোরণের শব্দে ঘটনাস্থলে ছুটে যান একাধিক সাধারণ মানুষ ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ধর্মেন্দ্র ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি জানান, বিস্ফোরণের সময় হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি ৷ ঘটনার সেই আতঙ্ক এখনও যেন তাঁকে তাড়া করছে ৷ ধর্মেন্দ্র বলেন, "চোখের সামনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মানুষগুলিকে এদিকে ওদিকে দৌড়তে দেখেছি আমি ৷ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে আশপাশের লোকজনদের ডেকেছি ৷ কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি ৷ চোখের সামনে মানুষগুলিকে পুড়তে দেখেছি ৷ খুব কষ্টকরে একজন ব্যক্তিকে একটি গাড়ি থেকে টেনে বের করি ৷ বাকিদের কারও শরীর সম্পূর্ণ ছিল না ৷ বিস্ফোরণের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দেহগুলি ৷"
ধর্মেন্দ্র জানান, গাড়ির নম্বর প্লেটটি চোখে পড়তেই পুলিশে খবর দেন ৷ তিনি বলেন, "পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নম্বর প্লেটটি ফোনে চেক করতে থাকেন ৷ দেখা যায় গাড়ির আসল মালিক হলেন মহম্মদ সলমন নামে এক ব্যক্তি ৷ কিন্তু পরে গাড়িটি নাদিম নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রি করা হয় ৷" গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলেছেন ধর্মেন্দ্র ৷
তিনি বলেন, "এলাকায় মাত্র দু'টি কনস্টেবল স্টেশন রয়েছে ৷ ঘটনার প্রায় 10 মিনিট পর এদিন বাকি পুলিশ আধিকারিক এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় ৷" তিনি আরও জানান, ঘটনার জেরে নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি দোকানের কাঁচ ভেঙে যায় ৷ মেট্রো স্টেশনেরও ক্ষতি হয়েছে ৷
গাড়ির খুঁটিনাটি এবং আটক
ঘটনার তদন্তে উঠে আসে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই গাড়ির মালিরকের নাম ৷ এরপর হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গাড়ির মালিক সলমনকে আটক করে দিল্লি পুলিশ ৷ জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় দেড় বছর আগে থেকে গাড়িটির একাধিকবার মালিকানাবদল ঘটেছে ৷ সবশেষে গাড়িটি কেনেন জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা তারিক ৷ উল্লেখ্য, 2019 সালে পুলওয়ামায় আধা সামরিক বাহিনীর কনভয়ের উপর জঙ্গি হামলা হয় ৷ হামলায় প্রায় 40 জন জওয়ান শহিদ হন ৷
সূত্রের খবর, সেই পুলওয়ামার তারিকের কাছে গাড়িটি কীভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই গাড়ির প্রতিটি মালিকের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি ৷ রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসের (আরটিও)-এর কাছ থেকে সমস্ত নথিপত্র চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷
ফরিদাবাদে উদ্ধার প্রায় 3 কেজি বিস্ফোরণ
ঘটনাচক্রে দিল্লির বিস্ফোরণের কয়েকঘণ্টা আগেই হরিয়ানার ফরিদাবাদের দুই বাড়ি থেকে প্রায় 3 কিলো বিস্ফোরণ উদ্ধার করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ৷ সেই সঙ্গে বোমা তৈরির জন্য় ব্যবহৃত 350 কিলো অ্য়ামোনিয়াম নাইট্রেটও উদ্ধার করা হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, আদিল নামে কাশ্মীরের এক চিকিৎসককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ এরপর ফরিদাবাদে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷ পরে জানা যায় জঙ্গি নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আদিল ৷ এদিকে, গান্ধিনগরের কাছে অদলাজ এলাকা থেকে আহমেদ মহিউদ্দিন সৈয়দ নামে এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করে গুজরাত পুলিশ ৷ ধৃতের কাছ থেকে 3টি হ্যান্ডগান, দু'টি গল্ক এবং একটি বেরেটা উদ্ধার করা হয় ৷ যদিও লালকেল্লার বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট করেনি পুলিশ ৷
পুরনো দিল্লিতে বিশৃঙ্খলা
দেশের অন্যতম দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র হল লালকেল্লা এবং তার আশপাশের এলাকাগুলি ৷ বিস্ফোরণের সময় সাধারণ মানুষ, পর্যটক, রাস্তার বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের ভিড়ে ঠাসা ছিল এলাকাটি । ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷ সংলগ্ন চাঁদনি চক বাজারটিকে দ্রুত খালি করে দেওয়া হয় ৷ নিরাপত্তার খাতিরে মঙ্গলবার বাজারটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ব্যবসায়ী সমিতি ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাড়ির অংশ, মানবদেহের অংশ সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা ৷