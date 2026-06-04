ETV Bharat / bharat

6টি'র অনুমোদন থাকলেও খোলা হয় 25টি ঘর, দিল্লির অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতার হোটেল মালিক

অনুমতির চতুর্গুণ ঘর বেশি নির্মাণ করে চলছিল হোটেল ৷ আগুনে 21 জনের মৃত্যু হতেই গ্রেফতার মালিক ৷ তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷

DELHI FIRE
হোটেল ফ্লারিশ স্টে-এর সহ-মালিক লভকেশ বাজাজকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। (ANI)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 9:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 4 জুন: দিল্লিতে রেস্টুরেন্টে আগুনের ঘটনার পর থেকে পলাতক বিল্ডিং মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মালভিয়া নগরের যে হোটেল ভবনে বুধবার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 21 জনের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ভবনের মালিক লভকেশ বাজাজকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ।

দক্ষিণ দিল্লির জনাকীর্ণ হাউজ রানি এলাকার 'ফ্লোরিশ স্টে বি অ্যান্ড বি' (Flourish Stay B&B)-তে আগুন ছড়িয়ে পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাজাজকে গ্রেফতার করা হয় । এর আগে পুলিশ বাজাজ এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি 'লুক আউট সার্কুলার' (LOC) জারি করেছিল এবং তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য একটি অভিযান শুরু করেছিল ।

আধিকারিকরা জানান, ওই এলাকার একটি সরু গলিতে অবস্থিত হোটেলটিতে কথিতভাবে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত কোনও অনাপত্তিপত্র (NOC) ছাড়াই কার্যক্রম চলছিল । সেখানে ছড়িয়ে পড়া আগুনে অন্তত 21 জনের মৃত্যু হয়; নিহতদের মধ্যে 10 জন ভারতীয়, 9 জন আফ্রিকান নাগরিক এবং 2 জন তুর্কমেনিস্তানের নাগরিক রয়েছেন ।

পাঁচতলা ভবনটিতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ অভিযোগ রয়েছে যে, ভবনটিতে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক অনাপত্তিপত্র (NOC) ছিল না । ভবনটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য মাত্র একটি পথ ছিল ৷ জানালাগুলো ছিল স্থায়ীভাবে বন্ধ এবং মূল দরজাটি ছিল সেন্সর-চালিত ৷ তদন্তকারীদের মতে, এই বিষয়গুলোই উদ্ধারকাজকে ব্যাহত করেছিল ।

অন্তত 58 জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে 21 জনকে মৃত ঘোষণা করা হয় । তদন্তকারীদের অভিযোগ, হোটেলটি তার অনুমোদিত ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি অতিথি নিয়ে এবং নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করে পরিচালিত হচ্ছিল ।

পুলিশ সূত্র জানায়, দিল্লি সরকারের 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট' নীতিমালার অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটির মাত্র ছয়টি ঘর পরিচালনার অনুমতি ছিল; কিন্তু অভিযোগ রয়েছে যে, তারা বেসমেন্টের কিছু ঘর-সহ মোট প্রায় 25টি ঘর পরিচালনা করছিল ।

সূত্রগুলো আরও জানায়, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না নিয়েই গত কয়েক বছরে ভবনটিতে অতিরিক্ত তলা নির্মাণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে ।

পুলিশ 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র অধীনে 'দণ্ডনীয় নরহত্যা' (culpable homicide) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে । প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় (সিএমও) জানিয়েছে যে মালভিয়া নগরের হোটেলে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের পেছনে যে ত্রুটিগুলো ছিল, তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে দায় নির্ধারণ করা হবে ।

এক্স পোস্টে সিএমও জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সম্পত্তির মালিকের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । সিএমও বলেছে, "মালভিয়া নগরের একটি গেস্ট হাউসে যে ত্রুটিগুলোর কারণে এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে এবং যারই দায় থাকুক না কেন, তার জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে ৷ অবৈধ সম্পত্তি, অনুমোদনহীন গেস্ট হাউস এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিধি ও ভবন নির্মাণ আইন লঙ্ঘন করে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শহরজুড়ে অভিযান চালানো হবে । এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সিলগালা করা হবে এবং আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে । এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য যারা দায়ী, তাদের জবাবদিহি করতে হবে ।"

TAGGED:

DELHI BLAZE
DELHI MALVIYA NAGAR FIRE
দিল্লি অগ্নিকাণ্ডে ধৃত হোটেল মালিক
DELHI FIRE
DELHI MALVIYA NAGAR FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.