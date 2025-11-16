লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে নয়া মোড় ! গ্রেফতার ষড়যন্ত্রকারী যুবক

লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে নয়া মোড় ! গ্রেফতার ষড়যন্ত্রকারী যুবক
দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনার পর 6 দিন কেটে গিয়েছে ৷ রোজই তদন্তে নয়া তথ্য হাতে আসছে তদন্তকারী সংস্থার ৷
Published : November 16, 2025 at 8:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর: লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে নয়া মোড় ! বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত গাড়ির চালকের আসনে ছিল ডাঃ উমর নবি ৷ তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ৷ পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত ডাঃ উমর নবিকে এই প্রথমবার 'আত্মঘাতী বোমারু' বলে উল্লেখ করল তদন্তকারী সংস্থা ৷ গাড়িটিকেও 'ভেহিকল-বর্ন ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)' অর্থাৎ বিস্ফোরক যান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থা ৷
রবিবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, এই বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত ডাঃ উমর নবির সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ডাঃ উমর নবির সঙ্গে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল ৷ কাশ্মীরি যুবকের নাম আমির রশিদ আলি ৷ তাকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি তার নামে নথিভুক্ত ৷
NIA Makes a Breakthrough in Red Fort Area Bombing Case with Arrest of Suicide Bomber’s Aide https://t.co/JFnHCZp1gz pic.twitter.com/d0tuPaoSFj— ANI (@ANI) November 16, 2025
গত 10 নভেম্বর সন্ধ্যা 6.50 নাগাদ দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্য়ালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় হুন্ডাই i20 গাড়িতে ৷ এই বিস্ফোরণের আগুন মুহূর্তে আশপাশের গাড়ি-অটোয় ছড়িয়ে পড়ে ৷ ফাটল ধরে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেটের কাচে ৷ ওই ঘাতক গাড়ির চালকের আসনে ছিল ডাঃ উমর নবি ৷ সে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ৷ গাড়ি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে নবির ৷ বিস্ফোরণের পরদিন এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এই ঘটনায় সরকারিভাবে 13 জনের মৃত্যু হয় ৷ আহত হন অনেকে ৷
এরপর এনআইএ দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ তদন্তকারী এজেন্সি সূত্রে খবর, অভিযুক্ত আমির রশিদ আলি জম্মু-কাশ্মীরের পামপোরের সামবুরার বাসিন্দা ৷ আত্মাঘাতী বিস্ফোরণ ঘটানো নিয়ে তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল উমর ৷
এনআইএ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে ব্য়বহৃত গাড়িটি কিনতে আমির দিল্লিতে এসেছিল ৷ পরে ওই গাড়িটিই রাজধানীতে লালকেল্লার সামনে 'ভেহিকল-বর্ন ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)' হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ৷ এই প্রথম গাড়িটিকে 'ভেহিকল বর্ন আইইডি' হিসাবে উল্লেখ করল এনআইএ ৷ পাশাপাশি ঘাতক i20 গাড়িটির চালকের আসনে থাকা ডাঃ উমর উন নবিকেও এই প্রথম 'আত্মঘাতী বোমারু' বলে উল্লেখ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
এনআইএ-র ফরেনসিক তদন্তে উঠে এসেছে, ওই বিস্ফোরক গাড়িটির চালকের আসনে থাকা ব্যক্তি উমর উন নবি ৷ সে জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ৷ হরিয়ানার ফরিদাবাদে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ৷
এই গাড়িটির ছাড়া উমরের আরেকটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে এনআইএ ৷ ওই গাড়িটির পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷ এই মামলায় এখনও পর্যন্ত 73 জন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য যাচাই করেছে ৷ তাঁদের মধ্যে বিস্ফোরণে আহতরাও রয়েছে ৷ এনআইএ ছাড়াও এই মামলায় দিল্লি পুলিশ, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, হরিয়ানা পুলিশ, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা একযোগে তদন্ত করছে ৷