দিল্লি বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগ ! সন্দেহভাজন চিকিৎসকের ডিএনএ টেস্ট করতে চান তদন্তকারীরা

দিল্লি বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগ ! সন্দেহভাজন চিকিৎসকের ডিএনএ টেস্ট করতে চান তদন্তকারীরা
গোয়েন্দা আধিকারিকদের দাবি, উমর পাক জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ৷ যদিও চিকিৎসক উমরের নাম উঠে আসতে হতবাক পরিবার ৷
Published : November 11, 2025 at 4:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর 'আত্মঘাতী হামলা'র যাবতীয় দিকগুলি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি ৷ এরই সঙ্গে, গাড়িতে থাকা ব্যক্তির ডিএনএ উমর মহম্মদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা ৷ দিল্লি এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ দল অন্য তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে ৷ এই ঘটনা আত্মঘাতী হামলা কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ যদিও চিকিৎসক উমরের নাম উঠে আসতে হতবাক পরিবার ৷
সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণে কমপক্ষে 12 জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছে সন্দেহভাজন আত্মঘাতী হামলাকারী কাশ্মীরের একজন ডাক্তার ৷ যাকে প্রাথমিকভাবে উমর মহম্মদ বলে শনাক্ত করছে গোয়েন্দারা। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, জইশ মডিউল থেকে তার সহযোগীদের সম্প্রতি গ্রেফতারের খবর পাওয়ার পর উমর ফরিদাবাদ থেকে পালিয়ে যায়। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণ ঘটা গাড়িতে থাকা ব্যক্তির ডিএনএ উমরের পরিবারের সদস্যদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত করা হবে যে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই-20 গাড়িটিতে উমর ছিল কি না।
গোয়েন্দা আধিকারিকদের দাবি, উমর পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁরা এও দাবি করেছেন, বেশ কয়েকজন সহযোগীকে উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর এবং ফরিদাবাদে গ্রেফতার করার পর উমর এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ৷ গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, পাক জঙ্গি সংগঠনগুলি গত কয়েক মাস ধরে ভারতে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে ৷ গত 30 দিনে দেশজুড়ে একাধিক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার হয়।
জানা গিয়েছে, এরা মূলত ভারতের একাধিক জায়গায় এমনই বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল ৷ যদিও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি একাধিক জঙ্গি মডিউলের চক্রান্ত ফাঁস করে দেয় ৷ দিল্লির এই বিস্ফোরণ সন্ত্রাসবাদে সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কি না, ধারাবাহিক বা বৃহত্তর বিস্ফোরণের কোনও ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের মূল সন্দেহভাজন ছিলেন উমর মহম্মদ গাড়িতে ছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ৷
নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ প্রকাশ সিং বলেন, “প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী এটি সন্ত্রাসী হামলা ৷ তবে, ফরেনসিক পরীক্ষার পরই সবকিছু পরিষ্কার হবে। ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর, জঙ্গি সংগঠনগুলি হতাশ হয়েছিল ৷ ফের তারা জেগে উঠতে চাইছে ৷” অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার বিকে খান্না বলেন, "গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ বাজেয়াপ্ত বা গ্রেফতারের পর পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনগুলির বড় ষড়যন্ত্রেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে ।"
অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার কোয়েল গ্রামের দুই পরিবার দিল্লি বিস্ফোরণের পর হতবাক হয়ে গিয়েছে ৷ কারণ তাদের দুই ডাক্তার ছেলেকে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত বলে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুলিশের দাবি, আই-20 গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সেই গাড়িটি চালাচ্ছিল চিকিৎসক উমর মহম্মদ ৷ আর তারপরই এই চিকিৎসক উমরের বাড়ির লোক হতবাক হয়ে গিয়েছে । উমরের পরিবারের লোক মুজামিল বলেন, "33 বছরের উমর 2011 সালে এমবিবিএস করেন শ্রীনগর থেকে ৷ 2023 সালে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করার আগে জিএমসি অনন্তনাগেও কাজ করেছিল ।" তিনি আরও বলেন, "ওর বাবা একজন সরকারি শিক্ষক ছিলেন ৷ উমরের মা, বড় ভাই উমরের পড়াশোনায় সাহায্য করতেন।"
পরিবারের লোকেরা উমরকে ভালো এবং নম্র স্বভাবের ছেলে বলেই দাবি করছে ৷ মুজামিল বলেন, "ওর শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই আগ্রহ ছিল ৷ ক্রিকেট ভালোবাসত ৷ খুব বেশি কথা বলত না ৷ কোনও দিন দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র ছিল না। পুলিশ বা অন্য কোনও সংস্থা আগে কখনও আমাদের বাড়িতে কোনও তদন্তের জন্য আসেনি। উমর আগে কোনও মামলাতেও জড়িত ছিল না ৷"
প্রসঙ্গত, সোমবারই ফরিদাবাদে জঙ্গি মডিউলের পর্দা ফাঁস করে ৷ অস্ত্র ও গোলাবারুদ-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। তিন জনই চিকিৎসক বলে জানা গিয়েছে ৷ এদের থেকে বিভিন্ন নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ইলেকট্রনিক সার্কিট, ব্যাটারি, রিমোট কন্ট্রোল, টাইমার, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক, রাসায়নিক, দাহ্যপদার্থ এবং আইইডি তৈরির যাবতীয় উপকরণ উদ্ধার করে। এদেরই অন্যতম সহযোগী ছিল উমর মহম্মদ বলে দাবি তদন্তকারীদের ৷