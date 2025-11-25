বড় বিপদের মুখে দিল্লি ! বাতাসে ধুলিকণার দাপটে ভয়াবহ বায়ুদূষণ

বড় বিপদের মুখে দিল্লি ! বাতাসে ধুলিকণার দাপটে ভয়াবহ বায়ুদূষণ
দেশের সবথেকে দূষিত শহর হিসাবে উঠে এসেছে রাজধানীর নাম ৷ গবেষণা বলছে, দিল্লি শহরের PM2.5-এর মাত্রা জাতীয় মানের থেকে অনেক বেশি ৷
Published : November 25, 2025 at 5:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 নভেম্বর: দিল্লির বাতাসে বিষ ! ক্রমশ শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠছে রাজধানী ৷ সম্প্রতি এক স্যাটেলাইট-ভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দেশের 33টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিল্লিকে সবচেয়ে দূষিত স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হল ৷ রাজধানী এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলির বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ৷ দিল্লি এবং এনসিআর-এর বাতাসের AQI-এর মাত্রা 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ে চলে গিয়েছে ৷
বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2024 সালের মার্চ থেকে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিল্লির বাতাসে বার্ষিক গড় ধূলিকণার (পিএম) 2.5 ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে 101 মাইক্রোগ্রাম রেকর্ড করা হয়েছে । যা দেশের বায়ুর মানকে 2.5 গুণ ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্দেশিকা থেকে 20 গুণ বেশি ।
সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার-এর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চণ্ডীগড়ের বাতাসে বার্ষিক গড় পিএম 2.5 স্তর অর্থাৎ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৷ এই শহরের পিএম প্রতি ঘনমিটারে 70 মাইক্রোগ্রাম । এরপরে রয়েছে হরিয়ানা (63) এবং ত্রিপুরা (62) রয়েছে । তালিকায় রয়েছে অসম (60), বিহার (59), পশ্চিমবঙ্গ (57), পঞ্জাব (56), মেঘালয় (53) এবং নাগাল্যান্ড (52) ৷ উল্লেখ্য, ন্যাশনাল অ্যামবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি দ্বারা বার্ষিক পিএম 2.5-এর নির্ধারিত মাত্রা হল প্রতি ঘনমিটারে 40 মাইক্রোগ্রাম ৷ রিপোর্ট বলছে, দেশের 749টি জেলার বায়ুর মান বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে এর মধ্যে 447টি জেলার বাতাসে ধুলিকণার মান এর থেকে অনেক বেশি ৷
দূষিত জেলা
বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, কেবলমাত্র কয়েকটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে সবচেয়ে দূষিত জেলাগুলি ৷ প্রথম 50টি দূষিত জেলার শীর্ষ রয়েছে দিল্লি এবং অসমের 11টি করে জেলা ৷ বিহার এবং হরিয়ানার 7টি করে জেলা রয়েছে সেই তালিকায় ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের 4টি জেলা, ত্রিপুরার 3টি জেলা, রাজস্থানের 2টি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের 2টি জেলা ৷ দিল্লি, অসম, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, হিমাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক জেলা NAAQS-এর নির্ধারিত মান অতিক্রম করেছে ।
দিল্লি ও এনসিআর-এর AQI
দিল্লি এবং এনসিআরজুড়ে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (GRAP)-III কার্যকর থাকা সত্ত্বেও, মঙ্গলবার সকাল 7টায় গড় AQI ছিল 363, যা 'অত্যন্ত খারাপ' হিসাবে ধরে নেওয়া হয় । সোমবার সকালে AQI-এর মাত্রা ছিল 396 ৷
এদিন সকাল 7টা 34 মিনিটে NCR-তে বাতাসের দূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ছিল ৷ নয়ডা এবং গ্রেটার নয়ডায় AQI-এর মাত্রা যথাক্রমে ছিল 456 এবং 455 ৷ গাজিয়াবাদে ছিল 454 ৷ এদিকে হরিয়ানায়, ফরিদাবাদে বাতাসের AQI ছিল 444 এবং গুরুগ্রামে 404 ৷