'বিষাক্ত' দিল্লিতে বন্ধ স্কুল, বিঘ্ন বিমান পরিষেবা ! মেসি'র অনুষ্ঠানেও দূষণ প্রতিবাদ
সোমবারের পর মঙ্গলবারও ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাজধানী দিল্লি ৷ ক্রমশ শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে শহর ৷
Published : December 16, 2025 at 2:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি ৷ সোমবারের পর মঙ্গলবারও রাজধানীতে বাতাসের গুণমানের গড় (একিউআই) ছিল 'অত্যন্ত খারাপ' ৷ ধোঁয়াশায় ঘেরা শহরে শূন্য দৃশ্যমানতায় বিঘ্নিত বিমান পরিষেবা ৷ সমস্ত স্কুলে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ক্লাস ৷ ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠানেও প্রতিবাদ জানালেন দর্শকদের একাংশ ৷
মাত্রাতিরিক্ত দূষণের জেরে এমনিতে পুরু ধোঁয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাজধানী ৷ শীতের মরশুমে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে ৷ এই আবহে সোমবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ ফুটবলের মহাতারকাকে স্বাগত জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ মুখ্যমন্ত্রী মাঠে পৌঁছতেই ক্রমবর্ধমান দূষণ নিয়ে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন দর্শকদের একাংশ ৷ 'মেসি মেসি' স্লোগান বদলে যায় 'রেখা গুপ্তা হায় হায়' স্লোগানে ৷ কখনও আবার শোনা যায় 'একিউআই' 'একিউআই' স্লোগান ৷ যদিও এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি মুখ্যমন্ত্রী ৷
#WATCH | Delhi | Drone visuals around Sarai Kale Khan area as a layer of smog engulfs the city; GRAP 4 restrictions enforced in the national capital— ANI (@ANI) December 16, 2025
(Drone visuals shot at 7:35 am ) pic.twitter.com/7Zu4vVOy8V
বিষাক্ত দিল্লির বাতাস
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল 8টায় দিল্লির বাতাসের গুণমানের গড় (একিউআই) ছিল 378 ৷ সোমবার এই মান ছিল 457 ৷ আবার কিছু কিছু এলাকায় তা বেড়ে হয় 500 ৷ তবে, AQI-এর মাত্রায় উন্নতি হলেও রাজধানীর বেশ কয়েকটি অংশে দূষণের মাত্রা রয়েছে অত্যন্ত বেশি ৷
মঙ্গলবার দিল্লির 40টির মধ্যে 11টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বাতাসের মান 'মারাত্মক' পর্যায়ে রেকর্ড করা হয়েছে । সবথেকে খারাপ অবস্থা ওয়াজিরপুরের ৷ সেখানে AQI-এর মান 434 ৷ এরপর তালিকায় রয়েছে জাহাঙ্গিরপুরী (AQI 430), গাজিপুর এবং আনন্দ বিহার (AQI 410) ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে, ইন্ডিয়া গেট (AQI 380) এবং সরাইকালে খান (AQI 359)-এর মতো এলাকাগুলি ৷ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি এনসিআর-এও ৷ এদিন সকাল 9টায় নয়ডার AQI ছিল 392, গ্রেটার নয়ডার AQI 372, গাজিয়াবাদে AQI 366, ফরিদাবাদে AQI 206 এবং গুরুগ্রামে AQI 335 ৷
শূন্য দৃশ্যমানতায় বিঘ্নিত বিমান ও অন্যান্য পরিবহন পরিষেবা
উত্তর-পশ্চিম বাতাসের কারণে দিল্লি ও এনসিআরজুড়ে দৃশ্যমানতা সামান্য উন্নত হয় । কিন্তু তা সত্ত্বেও এদিন ভোরের দিকে দৈনন্দিন জীবনে ও পরিবহন পরিষেবাগুলিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলে ঘন কুয়াশা ৷ সোমবারের পর মঙ্গলবার সকালেও দিল্লি ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয় বিমান পরিষেবা ৷
যাত্রীদের উদ্দেশ্যে এদিন সকাল 6টা নাগাদ বিমানবন্দরের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয় ৷ বলা হয়, "বিমান চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে ৷ তবে, কিছু নির্দিষ্ট উড়ান ও অবতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে ।" যাত্রা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিমানের সাম্প্রতিক অবস্থান সম্পর্কে জেনে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে ৷
বাতিল ক্লাস
দূষণের কারণে ক্রমশ শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে রাজধানী ৷ এই আবহে দিল্লিবাসীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসকমহল ৷ বাতাসের মান ক্রমবর্ধমানভাবে হ্রাস হওয়ায় মঙ্গলবার রাজধানীর সমস্ত স্কুলে নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে ৷ শিক্ষা দফতরের পরিচালক বেদিতা রেড্ডি জানান, রাজধানীতে দূষণ সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।
দূষণ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা
দূষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিবাসীর স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ তাঁর দাবি, রাজধানীর মানুষ দূষণের কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । কেন্দ্রীয় ও দিল্লি সরকারের দূষণের প্রতি সংবেদনশীলতা দেখানো উচিত ৷ কিন্তু, কোনও সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না । এই বিষয়ে সরকারের কোনও চিন্তা নেই ।
আপের দিল্লির আহ্বায়ক সৌরভ ভরদ্বাজও বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেন ৷ মেসির অনুষ্ঠানে রেখা গুপ্তার বিরুদ্ধে স্লোগানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে মেসির অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ দেখান দিল্লিবাসী ৷ রেখা গুপ্তাকে দেখে গ্যালারি থেকে "AQI, AQI" বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন দর্শকদের একাংশ ৷ কেউ কেউ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ৷"
মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে সৌরভ আরও বলেন, "AQI শব্দটি ঠিকমতো উচ্চারণও করতে পারেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ৷ কখনও AIQ, কখনও IQ, কখনও Q, আবার কখনও QIQ বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ দিল্লিবাসীর মনে এখন একটাই প্রশ্ন, যে মুখ্যমন্ত্রী বাতাসের গুণমানের গড়ের পরিমাপ সংক্রান্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না তিনি কীভাবে দূষণের উন্নতি করবেন ?"