দূষণের জালে দিল্লি, স্কুল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

দূষণের জালে দিল্লি, স্কুল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের
Delhi pollution: পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের হাইব্রিড মডেলে পড়াশোনা করাতে হবে বলে জানিয়েছে দিল্লির উচ্চ শিক্ষা সংসদ।
Published : November 7, 2026 at 12:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 নভেম্বর: এখনও সেভাবে শীত পড়তে শুরু করেনি। তার আগেই বাড়তে শুরু করেছে রাজধানী দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকার দূষণ । শনিবার সকালে সামগ্রিকভাবে দিল্লির বায়ু দূষণের একক 400-র খুব পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার বিকেলে অবশ্য অবস্থা আরও বেশি খারাপ ছিল । এমতাবস্থায় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের হাইব্রিড মডেলে পড়াশোনা করাতে হবে বলে জানিয়েছে দিল্লির উচ্চ শিক্ষা সংসদ।
সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলকেও এই নিয়ম মেনে চলতে হবে । এছাড়া সরকার পোষিত স্কুলের ক্ষেত্রেও নিয়মের অন্যথা হচ্ছে না । দিল্লির পুরনিগমগুলি একাধিক স্কুল পরিচালন করে। সেখানেও এই নিয়ম বলবৎ থাকবে । তবে পঞ্চম শ্রেণীর উপরের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না । এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে দীপাবলির ছুটি মিটলে তারা পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে স্কুলে যাবে ।
শুক্রবার রাতে সংসদের তরফে নির্দেশিকা জারি করা জানানো হয়, শুরু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য হাইব্রিড মডেল চালু রাখতে হবে । কেউ যদি স্কুলে না এসে অনলাইনে ক্লাস করতে চায় তার জন্যই ব্যবস্থা বলে সংসদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
দিল্লির উচ্চ শিক্ষা সংসদ যখন এই ঘোষণা করছে তার সামান্য আগে কমিশন অফ এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে দিল্লির পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপ থেকে খুব খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকার দূষণের একক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে কমিশন। তাতো দেখা যাচ্ছে বিকেল চারটের আশপাশে দিল্লিতে বায়ু দূষণের একক ছিল 382। শনিবার সকাল 9টা নাগাদ তা অবশ্য কমে 364 হয়েছে । এরপর পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার ।
সিপিসিবি-র মানদণ্ড অনুযায়ী, একিউআই 0 থেকে 50-র মধ্যে থাকার মানে পরিস্থিতি ভালো । 51 থেকে 100 সন্তোষজনক অবস্থাকে নির্দেশ করে । 101-200 হলে তা মাঝারি। 201-300-র মধ্যে থাকা খারাপ বলে পরিগণিত হয় । 301 থেকে 400 হল খুব খারাপ । 401 থেকে 500 হলে পরিস্থিতিকে গুরুতর বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতে হয় । এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট দিল্লির দূষণ খারাপের কোটা পেরিয়ে খুব খারাপের ঘরে ঢুকে গিয়েছে । এমতাবস্থায় স্কুল নিয়ে পদক্ষেপ করা হল ।