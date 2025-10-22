দীপাবলির পরও ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা দিল্লি, বাতাসের মান 'অত্যন্ত খারাপ'
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: দীপাবলির দু'দিন পর অর্থাৎ বুধবার সকালেও ঘন ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা দিল্লি ৷ দীপাবলি উদযাপনের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত সময়সীমার বাইরেও মানুষ আতশবাজি ফাটিয়ে বায়ুর মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের।
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি) অনুযায়ী, বুধবার সকাল সাতটায় দিল্লির গড় বায়ু মানের সূচক ছিল 345 ৷ যা 'অত্যন্ত খারাপ' বলে দাবি করা হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তরফে ৷ সুপ্রিম কোর্ট আতশবাজি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সত্ত্বেও, দিল্লির বেশ কয়েকটি অংশ এবং এনসিআরে দীপাবলির রাতে ব্যাপকভাবে AQI লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।
মঙ্গলবার, একাধিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র AQI স্তর 500-এর সীমা অতিক্রম করে রেকর্ড করেছে ৷ যা 'গুরুতর' হিসাবে দাবি করা হয়েছে । মঙ্গলবার 24 ঘণ্টার গড় AQI ছিল 351, যা সোমবার রেকর্ড করা 345 থেকে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দূষণের এই বৃদ্ধি অবাক করার মতো কিছু নয়, কারণ দিল্লি ঐতিহাসিকভাবে বর্ষা-পরবর্তী এবং শীতকালীন মাসগুলিতে বায়ু মানের অবনতির সঙ্গে লড়াই করেছে ৷
পঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে আতশবাজি এবং খড় পোড়ানোর ফলে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া শহরকে ঢেকে ফেলে ৷ কর্তৃপক্ষ এখন অবনতিশীল বায়ু মোকাবিলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করছে । কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) ইঙ্গিত দিয়েছে যে, গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের (GRAP) দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে । GRAP-II এর অধীনে, আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ডিজেল জেনারেটর (প্রয়োজনীয় পরিষেবা ব্যতীত) ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা, নির্মাণ ও ধ্বংস কার্যক্রমের উপর কঠোর নিয়মকানুন এবং ধুলো দমন প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ৷
যানবাহন এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য দূষণের হটস্পটগুলিতে বিশেষ টাস্ক ফোর্সও মোতায়েন করা হবে ৷ গত চার বছরে CPCB থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুয৷য়ী, দীপাবলি 2025 সাম্প্রতিক স্মৃতিতে সবচেয়ে দূষণকারীগুলির মধ্যে রয়েছে। পরিসংখ্যানগুলি একটি উদ্বেগজনক প্যাটার্নকে তুলে ধরে, শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর মানের পুনরাবৃত্তি হ্রাস যা সরাসরি অনিয়ন্ত্রিত আতশবাজি ব্যবহারের সঙ্গেও সম্পর্কিত।
মঙ্গলবার, দীপাবলির পর প্রতি ঘনমিটারে গড়ে 488 মাইক্রোগ্রামে কণা পদার্থ (PM) 2.5 ঘনত্বের ফলে ডাক্তাররা মূলত শহরাঞ্চলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, চোখের জ্বালা, ফ্লু এবং জয়েন্টে ব্যথা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। ধোঁয়াশা ঘন হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নাগরিকদের, বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের বাইরের না-বেরানো এবং মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন ৷