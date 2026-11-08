দীপাবলির সকালে AQU 400 পার ! ধোঁয়াশার ঘন সাদা চাদরে মুখ ঢেকেছে দিল্লি

দীপাবলির সকালে AQU 400 পার ! ধোঁয়াশার ঘন সাদা চাদরে মুখ ঢেকেছে দিল্লি
Delhi's air quality: বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুদের, বিশেষত যাদের অ্যাজমা এবং সিওপিডি-র সমস্যা রয়েছে, তাদের বলা হচ্ছে যথাসম্ভব কম বাইরে বেরোতে ৷
Published : November 8, 2026 at 2:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 নভেম্বর: উৎসবের আনন্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণের মাত্রা ৷ হাঁসফাঁস করছে রাজধানী শহর ৷ দীপাবলির সকালবেলা রবিবারও ধোঁয়াশার ঘন সাদা চাদরে মোড়া দিল্লি-দর্শন হল বাসিন্দাদের ৷ এখানে বায়ুদূষণের একক দ্রুত অত্যন্ত বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে ৷ শহরের বেশ কয়েকটি অংশে রবিবার বাতাসে দূষণের একক 400-রও উপরে চলে গিয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (CPCB) ৷
সকাল 8.10 নাগাদ শহরের সামগ্রিক বায়ুদূষণের একক (AQI) ছুঁয়েছিল 483, জানিয়েছে CPCB ৷ একই সময়ে গতকাল অর্থাৎ শনিবার এই একক ছিল 364-তে ৷ দীপাবলি উদযাপনের সময় যত এগিয়েছে, তত দ্রুত চড়েছে AQI-এর একক ৷ বদ্ধ এবং ঠান্ডা বাতাসে আতসবাজির ধোঁয়া যোগ হয়ে গুণমান ক্রমশ খারাপ হয়েছে ৷
কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) শুক্রবার থেকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-এর তৃতীয় স্তর কার্যকর করেছে ৷ উৎসবের আবহে দূষণ পাল্লা দিয়ে বাড়বে অনুমান করেই এই পদক্ষেপ ৷ শুধু দিল্লি নয়, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের সংলগ্ন জেলাগুলিতেও এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ দিল্লি এবং NCR জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই BS-III পেট্রল and BS-IV ডিজেল চার চাকার গাড়ি চালানোর উপর নিষেধ রয়েছে ৷
দিল্লির বেশ কিছু অংশে AQI 400-র উপরে ছিল ৷ যেটা খুব খারাপ পর্যায় ৷ পাঞ্জাবি বাগে 449, আর কে পুরমে 448, বাওয়ানায় 446, IIT দিল্লি এবং রোহিণীতে 445 করে, প্রতাপগঞ্জে 421, চাঁদনি চকে 420 এবং আলিপুরে 413 ছিল AQI ৷
সিপিসিবি-র মানদণ্ড অনুযায়ী, একিউআই 0 থেকে 50-র মধ্যে থাকার মানে পরিস্থিতি ভালো । 51 থেকে 100 সন্তোষজনক অবস্থাকে নির্দেশ করে । 101-200 হলে তা মাঝারি। 201-300-র মধ্যে থাকা খারাপ বলে ধরা হয় । 301 থেকে 400 হল খুব খারাপ । 401 থেকে 500 হলে পরিস্থিতিকে গুরুতর বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতে হয় । এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট দিল্লির দূষণ খারাপের কোটা পেরিয়ে খুব খারাপের ঘরে ঢুকে গিয়েছে ।
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুদের বিশেষত যাদের অ্যাজমা এবং সিওপিডি-র সমস্যা রয়েছে, তাদের বলা হচ্ছে যথাসম্ভব কম বাইরে বেরোতে ৷ তাছাড়া, AQI যখন অত্যন্ত বেশি থাকছে সেই সময় বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ রাখতে, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করতে, বাইরে বের হলে N95/FFP2 মাস্ক ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এরপরেও কোনও রকমের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, বুকে চাপ ভাব বা দমবন্ধ হয়ে আসার মতো অনুভূতি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷