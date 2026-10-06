মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তা, তদন্ত শেষের আগে পদোন্নতি নিতে অস্বীকার দিল্লির এসিপি বিবেকের

মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তা, তদন্ত শেষের আগে পদোন্নতি নিতে অস্বীকার দিল্লির এসিপি বিবেকের
Delhi ACP Vivek Bhagat :মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তা সংক্রান্ত ঘটনায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন এসিপি বিবেক ভগত।
Published : October 6, 2026 at 1:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: মহিলা সাংবাদিকদের হেনস্তার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলাকালীন পদোন্নতি নিতে অস্বীকার করলেন দিল্লি পুলিশের এসিপি বিবেক ভগত ৷ জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন এসিপি। এরপরই দিল্লি সরকার নতুন পদোন্নতির বিষয়টি স্থগিত রেখেছে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে ৷
'এক্স' হ্যান্ডেলে বিবৃতি পোস্ট করেছে দিল্লি সরকার ৷ জানানো হয়েছে, 5 অক্টোবর, 2026-এর সেই প্রশাসনিক আদেশটি সংশোধন করা হবে ৷ আগের বিজ্ঞপ্তিতে দিল্লি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পুলিশ পরিষেবার (DANIPS) 12 জন আধিকারিককে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। বিবেক ছাড়া বাকি 11 জন আধিকারিকের জন্য সংশোধিত আদেশটি পুনরায় জারি করা হবে বলে দিল্লি সরকার জানিয়েছে ৷
সরকার স্পষ্ট করেছে, অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার এই প্রস্তাবটি বর্তমান পরিস্থিতির অনেক আগেই গত 25 অগস্ট উদ্যোগ হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অনুমোদনের পর 5 অক্টোবর এই সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করা হয়। সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, বর্তমান দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি একটি সাময়িক ব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য হল প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। এর ফলে কোনও অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ‘অতিরিক্ত ডিসিপি’ (Additional DCP) পদের নিয়মিত দায়িত্বপ্রাপ্তদের মত কোনও বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের এক্তিয়ার পাবেন না।
জানা গিয়েছে, বিবেক অনুরোধ জানিয়েছিলেন, মহিলা সাংবাদিকদের হেনস্তার অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্পন্ন ও সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁকে অতিরিক্ত কোনও দায়িত্ব বা পদোন্নতি না দেওয়া হয়। তাঁর এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকার আদেশটি সংশোধন করছে বলে জানা গিয়েছে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, তদন্ত শেষ না হওয়া এবং তা সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভগত অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন। সরকার জানিয়েছে, "সেই অনুযায়ী, 5 অক্টোবর 2026-এর আদেশটি সংশোধন করা হচ্ছে ৷ বাকি 11 জন আধিকারিকের ক্ষেত্রে বর্তমান দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নতুন করে জারি করা হবে।"
শনিবার যন্তর মন্তরে 'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (আইসা)-এর এক প্রতিবাদ মিছিলে দিল্লির কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন তিনজন মহিলা সাংবাদিক। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ওই মিছিলটি আয়োজিত হয়েছিল।