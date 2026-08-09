ডায়াবেটিস স্থায়ীভাবে নিরাময়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বিহারের রীনা ! 2 শিশুকে হারানোর শোকে গবেষণা

ডায়াবেটিস স্থায়ীভাবে নিরাময়ে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বিহারের রীনা ! 2 শিশুকে হারানোর শোকে গবেষণা
টাইপ-1 ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় নতুন আশা । স্টেম সেল গবেষণায় ইতিহাস গড়লেন বিহারের চিকিৎসক রীনা সিং ৷
Published : August 9, 2026 at 6:24 PM IST
পটনা, 9 অগস্ট: ব্যক্তিগত শোক কখনও কখনও মানুষের জীবনের লক্ষ্য বদলে দেয় । পরিবারের দুই শিশুকে হারানোর যন্ত্রণা থেকেই একদিন প্রশ্ন জেগেছিল, কেন জন্মের পরেই কিছু শিশু ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয় ? বিজ্ঞান কি কোনও দিন সেই রোগের শিকড়ে পৌঁছতে পারবে ?
সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণার জগতে পা রেখেছিলেন বিহারের চিকিৎসক রীনা সিং । প্রায় 18 বছরের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক যাত্রা তাঁকে নিয়ে গিয়েছে জার্মানি থেকে অস্ট্রেলিয়া । জন্মগত হৃদরোগের গবেষণা থেকে তাঁর কাজ এখন পৌঁছেছে স্টেম সেল এবং টাইপ-1 ডায়াবেটিসের মতো জটিল রোগের সম্ভাব্য চিকিৎসার দিকে । তাঁর গবেষণার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যেমন স্টেম সেল, সেই সূত্রে এই আশাও তৈরি হয়েছে যে ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম কোষকে স্টেম সেলের সাহায্যে পুনর্গঠন করা গেলে ভবিষ্যতে টাইপ-1 ডায়াবেটিসের চিকিৎসার চেহারা বদলে যেতে পারে ।
দুই শিশুকে হারিয়েছিলেন পরিবারে
ডা. রীনার এই বৈজ্ঞানিক যাত্রার শুরু কোনও গবেষণাগারের পরীক্ষায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনের গভীর যন্ত্রণা থেকে । পরিবারের দুই শিশুকে হারানোর পর তাঁর মনে বার বার প্রশ্ন জেগেছিল, জন্মগত রোগের নেপথ্যে কী কাজ করে ? জিনের পরিবর্তন বা ভ্রূণের বিকাশের কোনও ত্রুটি কি সেই রোগের কারণ ? বিজ্ঞানের প্রতি ছোটবেলা থেকেই আগ্রহী রীনা ধীরে ধীরে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গবেষণার পথ বেছে নেন ।
ডেহরি থেকে জার্মানি
চিকিৎসক রীনা সিং ডেহরির জওহরলাল নেহরু কলেজের রসায়নের অধ্যাপক কামেশ্বর সিংয়ের মেয়ে । তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা ডেহরি-অন-সোনের সরস্বতী বিদ্যা মন্দির এবং মডেল স্কুলে । এর পর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক এবং মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োটেকনোলজিতে এমএসসি করেন । উচ্চশিক্ষার পর তাঁর গবেষণার গন্তব্য হয় জার্মানি । হ্যানোভার মেডিক্যাল স্কুলে Molecular Medicine-এর MD-PhD প্রোগ্রামে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন । সেখানেই শুরু হয় তাঁর Developmental Biology নিয়ে গভীর গবেষণা।
গর্ভের শিশুর হৃদযন্ত্র তৈরি হয় কী ভাবে ?
চিকিৎসক রীনা সিংয়ের গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল, গর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর হৃদযন্ত্র কী ভাবে তৈরি হয় ? সেই জটিল প্রক্রিয়ার কোথাও ত্রুটি হলে কীভাবে জন্মগত হৃদরোগ তৈরি হতে পারে ? জন্মগত হৃদযন্ত্রের ত্রুটি বা Congenital Heart Defect এমন একটি সমস্যা, যার ক্ষেত্রে শিশুর জন্মের সময়ই হৃদযন্ত্রের গঠন বা কার্যপ্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিকতা থাকে । এর নেপথ্যে জেনেটিক পরিবর্তনও ভূমিকা নিতে পারে । এই রোগের পিছনের জৈবিক প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেন রিনা । তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র, যা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মহলেও স্বীকৃতি পেয়েছে ।
জার্মানি থেকে অস্ট্রেলিয়া
PhD শেষ করার পর রীনার গবেষণার গন্তব্য বদলায় । তিনি চলে যান অস্ট্রেলিয়ায় । সেখানে Cardiovascular Research-এর ক্ষেত্রে কাজ করার পাশাপাশি ফেলোশিপের মাধ্যমে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যান । পরে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষকতাও করেন । নিজের প্রায় 18 বছরের আন্তর্জাতিক যাত্রাকে রীনা মজা করে বলেছেন, "শ্রী রামের বনবাস ছিল 14 বছরের, আমার বনবাস 18 বছরের !"
তবে তাঁর এই 'বনবাস' শুধুই বিদেশে থাকার গল্প নয় । জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ার উন্নত গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করেছে ।
এ বার স্টেম সেল, নতুন অধ্যায়
গবেষণার পরবর্তী বড় অধ্যায় স্টেম সেল । স্টেম সেল এমন ধরনের কোষ, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শরীরের বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত কোষে পরিণত হতে পারে । এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই Regenerative Medicine বা পুনরুৎপাদনমূলক চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্টেম সেল নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে ।
ক্ষতিগ্রস্ত বা কাজ করা বন্ধ করে দেওয়া কোষের বিকল্প তৈরি করা সম্ভব কি না, সেই সম্ভাবনাই এখন বিজ্ঞানীদের অন্যতম বড় লক্ষ্য । আর সেখানেই টাইপ-1 ডায়াবেটিস নিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন আশার জায়গা ।
টাইপ-1 ডায়াবেটিসে কেন স্টেম সেল গুরুত্বপূর্ণ ?
টাইপ-1 ডায়াবেটিসে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন-উৎপাদক বিটা কোষকে আক্রমণ করে । ফলে শরীর পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না । এই রোগে আক্রান্ত অনেক শিশুকেই অল্প বয়স থেকেই নিয়মিত ইনসুলিন নিতে হয় । জীবনভর রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসার উপর নির্ভর করতে হয় । তাই বিজ্ঞানীদের সামনে বড় প্রশ্ন, যদি নষ্ট হয়ে যাওয়া ইনসুলিন-উৎপাদক বিটা কোষের পরিবর্তে নতুন কার্যকর কোষ তৈরি করা যায় ? স্টেম সেল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সেখানেই ।
একটি কোষ, সম্ভাবনা অনেক
স্টেম সেলের বিশেষত্ব হল, নির্দিষ্ট পরিবেশ ও রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে এগুলিকে বিভিন্ন ধরনের কোষে পরিণত করার চেষ্টা করা যায় । এই কারণেই হৃদযন্ত্র, লিভার, কিডনি এবং অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন-উৎপাদক কোষ নিয়ে গবেষণায় স্টেম সেলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ডা. রীনা সিংয়ের গবেষণাও সেই বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অংশ ।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে । স্টেম সেল গবেষণা মানেই ইতিমধ্যেই ডায়াবেটিসের স্থায়ী চিকিৎসা আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এমন নয় । নতুন কোনও স্টেম সেল-ভিত্তিক চিকিৎসা রোগীদের জন্য ব্যবহার করার আগে তার নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফল নিয়ে একাধিক পর্যায়ের গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রয়োজন ।
'স্থায়ী নিরাময়' এখনও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা
টাইপ-1 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিন-উৎপাদক কোষ পুনর্গঠনের গবেষণা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হলেও সেটিকে এখনই 'স্থায়ী নিরাময়' বলা যায় না । কারণ শুধু নতুন বিটা কোষ তৈরি করলেই সমস্যা শেষ নয় । রোগীর শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা যাতে নতুন কোষগুলিকেও আক্রমণ না করে, সেই সমস্যার সমাধানও গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং গবেষণার সামনে এখনও একাধিক বৈজ্ঞানিক বাধা রয়েছে । তবে এই বাধাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে টাইপ-1 ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় বড় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে ।
অস্ট্রেলিয়ায় 'রাইজিং স্টার', নজর এবার বিহারে
স্টেম সেল এবং টাইপ-1 ডায়াবেটিস নিয়ে তাঁর কাজের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় রীনা 'Rising Star' এবং 'Future Leader' এর মতো স্বীকৃতিও পেয়েছেন । আন্তর্জাতিক গবেষণাক্ষেত্রে জায়গা তৈরি করলেও নিজের রাজ্যকে ভুলে যাননি তিনি । প্রায় 18 বছরের গবেষণা-অভিজ্ঞতা নিয়ে এ বার তাঁর লক্ষ্য ভারতে ফিরে সেই জ্ঞান কাজে লাগানো । আর সেই পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে বিহার ।
'বিহারের প্রতিভাকে বাইরে যেতে হবে না'
রীনার স্বপ্ন শুধু নিজের গবেষণাগার তৈরি করা নয় । তিনি এমন একটি বায়োটেক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চান, যেখানে বিহারের তরুণরা অত্যাধুনিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে । তাঁর বক্তব্য, বড় গবেষণার সুযোগের জন্য বিহারের ছেলেমেয়েদের বার বার দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু কিংবা বিদেশে ছুটতে হবে, এই পরিস্থিতি বদলানো দরকার ।উন্নত ল্যাবরেটরি, প্রশিক্ষণ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্র একসঙ্গে তৈরি করা গেলে বিহারের মেধা বিহারে থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করতে পারবে, এমনটাই তাঁর স্বপ্ন ।
বিজ্ঞান, চিকিৎসা আর কর্মসংস্থান-তিন লক্ষ্য
এই ভাবনা থেকেই একটি বড় বায়োটেক প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েও কাজ করছেন চিকিৎসক রীনা । তাঁর লক্ষ্য শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন গবেষণা করা নয় । গবেষণার সঙ্গে শিল্প, প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থানকে যুক্ত করা । অর্থাৎ, একটি আধুনিক গবেষণাগার তৈরি হলে তার সঙ্গে যেমন নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে, তেমনই তৈরি হতে পারে দক্ষ তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান ।
পিছনে বাবার শিক্ষা
নিজের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে বার বার বাবার কথা বলেন রীনা । বিজ্ঞানের শিক্ষক বাবার কাছ থেকেই ছোটবেলায় পড়াশোনা, আত্মনির্ভরতা এবং কঠোর পরিশ্রমের শিক্ষা পেয়েছেন তিনি । তরুণদের জন্য তাঁর বার্তা খুব সরল- লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, পরিশ্রম থেকে পিছিয়ে যাওয়া যাবে না এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তৈরি করতে হবে ।
একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন থেকে আন্তর্জাতিক গবেষণা
চিকিৎসক রীনা সিংয়ের গল্পের সবচেয়ে বড় দিক হয়তো এখানেই । পরিবারের দুই শিশুকে হারানোর যন্ত্রণা থেকে যে প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল, সেই প্রশ্নই তাঁকে নিয়ে গিয়েছে জন্মগত হৃদরোগের গবেষণায় । সেখান থেকে Cardiovascular Research, আর এখন স্টেম সেল ও টাইপ-1 ডায়াবেটিসের সম্ভাব্য চিকিৎসা নিয়ে কাজ ।
ডেহরির ছোট শহর থেকে জার্মানি, জার্মানি থেকে অস্ট্রেলিয়া- দীর্ঘ 18 বছরের যাত্রা শেষে তিনি এখন ফিরতে চান নিজের দেশে । তাঁর লক্ষ্য শুধু বিজ্ঞানী হিসেবে নিজের সাফল্য নয় । যে প্রশ্ন এক দিন তাঁকে গবেষণাগারে নিয়ে গিয়েছিল, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে যদি ভবিষ্যতে অসংখ্য শিশুর জীবন একটু সহজ করা যায়, তাহলেই সেই দীর্ঘ 'বনবাস' এর সার্থকতা !