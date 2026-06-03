আরাবল্লীর সংজ্ঞা নির্ধারণে সুপ্রিম পদক্ষেপ, উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন দেশের শীর্ষ আদালতের
আরাবল্লী পর্বতমালার সংজ্ঞা-সীমানা নির্ধারণ স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট একটি উচ্চ-পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। 31 অগস্টের মধ্যে কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ৷
By PTI
Published : June 3, 2026 at 9:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জুন: আরাবল্লী পর্বতমালার সংজ্ঞা ও সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কেন্দ্রের রিপোর্টটি স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট একটি উচ্চ-স্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে।
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন-এর ডিরেক্টর জেনারেল কাঞ্চন দেবীর নেতৃত্বাধীন কমিটিকে 31 অগস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আরাবল্লি পর্বতমালার জন্য 100 মিটার উচ্চতার মানদণ্ড নিয়ে তৈরি বিবাদ সম্পর্কিত।
উচ্চ-পর্যায়ের কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ সুভাষ আশুতোষ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ রাজেন্দ্র কুমার শর্মা, পরিবেশ মন্ত্রকের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ব্রিজমোহন সিং রাঠোর এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অশোক কে ভটনাগর।
এছাড়াও, আদালত বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান সেটেলমেন্টস-এর অধ্যাপক জগদীশ কৃষ্ণস্বামী এবং সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ হরিয়ানার অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত শর্মাকে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে নিযুক্ত করেছে, যাঁদের চেয়ারপার্সন প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটির কাজে যুক্ত করতে পারবেন।
2025 সালের রিপোর্টে আরাবল্লী পর্বতমালার সংজ্ঞা এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব এই উচ্চ-পর্যায়ের কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। কমিটি এও মূল্যায়ন করবে যে, বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি আছে কি না, যার জন্য আরাবল্লীর একটি ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।
এই কমিটি আরও খতিয়ে দেখবে যে, প্রস্তাবিত 500-মিটার সীমার বাইরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও 100 মিটার বা তার বেশি উচ্চতার আরাবল্লী পর্বতমালার পাহাড়গুলি একটি অবিচ্ছিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করে কি না এবং এই ধরনের মধ্যবর্তী স্থানগুলিতে খনন কার্যক্রমের অনুমতি দেওয়া উচিত কি না।
আরাবল্লী পর্বতমালার সংজ্ঞা ও উচ্চতার মানদণ্ড নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট মামলাটির শুনানি শুরু করে। গত 29 ডিসেম্বর, আদালত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির তৈরি অক্টোবর 2025-এর রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত করে।
সেই সময়ে, আদালত একটি বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একটি স্বাধীন সংস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিল। আদালত তার আদেশে জানায়, আরাবল্লী বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন মতামতের প্রয়োজন। এবার সেই কারণেই আরাবল্লী পর্বতমালার সংজ্ঞা ও সীমানা নির্ধারণ স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট একটি উচ্চ-পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে।