আরাবল্লী নিয়ে নিজের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, তৈরি নয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি

সোমবার আগের রায় বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসরকালীন বেঞ্চ ৷ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল চিত্র)
PTI

December 29, 2025

নয়াদিল্লি, 29 ডিসেম্বর: আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে নিজের আগের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ 20 নভেম্বর আরাবল্লী সংক্রান্ত কেন্দ্রের প্রস্তাবিত সংজ্ঞা মেনে নেয় শীর্ষ আদালত ৷ সেই রায় সোমবার বাতিল করে দিল আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরীর এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসির অবসরকালীন বেঞ্চ ৷ সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ৷

তাছাড়া আরাবল্লীর পর্বতমালার নতুন সংজ্ঞার কী প্রভাব পড়বে তা ঠিক করতে নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাতকেও নিজের বক্তব্য জানাতে বলেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে এর আগে এই আদালত যে রায় দিয়েছিল তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করা দরকার ৷ পাশাপাশি এ নিয়ে আগের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের উপরেও স্থগিতাদেশ জারি হচ্ছে ৷ আদালত মনে করছে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রয়োজন ৷ আর তাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং চারটি রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 21 জানুয়ারি ৷

দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাত-এই চারটি রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি ।তাছাড়া এটি ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলির মধ্যেও একটি । বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে সমৃদ্ধ এই পর্বতমালা উত্তর ভারতের জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে । সম্প্রতি এই পর্বতমালার নয়া সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেই সংজ্ঞা মেনে নেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু এতে বেআইনি খনন উৎসাহ পাবে বলে দাবি করে বিভিন্ন সংগঠন ৷ শুরু হয় প্রতিবাদ ৷ এমনই আবহে নিজের আগের রায় বাতিল করল শীর্ষ আদালত ৷

