আরাবল্লী নিয়ে নিজের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, তৈরি নয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি

আরাবল্লী নিয়ে নিজের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, তৈরি নয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি
সোমবার আগের রায় বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসরকালীন বেঞ্চ ৷ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : December 29, 2025 at 2:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 ডিসেম্বর: আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে নিজের আগের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ 20 নভেম্বর আরাবল্লী সংক্রান্ত কেন্দ্রের প্রস্তাবিত সংজ্ঞা মেনে নেয় শীর্ষ আদালত ৷ সেই রায় সোমবার বাতিল করে দিল আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরীর এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসির অবসরকালীন বেঞ্চ ৷ সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ৷
তাছাড়া আরাবল্লীর পর্বতমালার নতুন সংজ্ঞার কী প্রভাব পড়বে তা ঠিক করতে নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ এই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাতকেও নিজের বক্তব্য জানাতে বলেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে এর আগে এই আদালত যে রায় দিয়েছিল তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করা দরকার ৷ পাশাপাশি এ নিয়ে আগের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের উপরেও স্থগিতাদেশ জারি হচ্ছে ৷ আদালত মনে করছে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রয়োজন ৷ আর তাই কেন্দ্রীয় সরকার এবং চারটি রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 21 জানুয়ারি ৷
দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাত-এই চারটি রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি ।তাছাড়া এটি ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলির মধ্যেও একটি । বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে সমৃদ্ধ এই পর্বতমালা উত্তর ভারতের জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে । সম্প্রতি এই পর্বতমালার নয়া সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেই সংজ্ঞা মেনে নেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ কিন্তু এতে বেআইনি খনন উৎসাহ পাবে বলে দাবি করে বিভিন্ন সংগঠন ৷ শুরু হয় প্রতিবাদ ৷ এমনই আবহে নিজের আগের রায় বাতিল করল শীর্ষ আদালত ৷