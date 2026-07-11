' আগামী যুদ্ধের হাতিয়ার এআই, কিন্তু জয় আনবে প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী', বার্তা রাজনাথের

' আগামী যুদ্ধের হাতিয়ার এআই, কিন্তু জয় আনবে প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী', বার্তা রাজনাথের
যুদ্ধজাহাজ আইএনএস মহেন্দ্রগিরির সফরের সূচনা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এআই আর চিরাচরিত প্রথায় যুদ্ধের মধ্য পার্থক্য তুলে ধরলেন তাঁর বক্তৃতায় ৷
By PTI
Published : July 11, 2026 at 5:23 PM IST
বিশাখাপতনম, 11 জুলাই: আগামিদিনের যুদ্ধের মূল হাতিয়ার হবে কৃত্রিম মেধা ৷ কিন্তু তখনও সেই যুদ্ধে জয় আসবে জাতীয় সঙ্কল্প, প্রশিক্ষিত সেনা এবং সামরিক শক্তির হাত ধরেই ৷ শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আইএনএ মহেন্দ্রগিরির সফরের সূচনা অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷
তিনি বলেন, "ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে এআই-কে হাতিয়ার করে ৷ কিন্তু তখনও যুদ্ধ জয় করতে জাতীয় সঙ্কল্প, প্রশিক্ষিত সেনা এবং যোগ্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন হবে ৷ তাই আমি বলব, নিত্যনতুন প্রযুক্তি এবং চিরাচরিত বন্দোবস্ত একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক ৷ একে অপরকে সম্পূর্ণ করবে ৷ চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়া নতুন প্রযুক্তিগুলি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ৷"
প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতে, নয়া প্রযুক্তিগুলি যুদ্ধের রীতিকে নতুন আকার দিয়েছে ৷ কিন্তু তারা চিরাচরিত যুদ্ধের ভূমিকাকে খর্ব করেনি ৷ আগেও যেমন যুদ্ধের প্রাথমিক রীতি-নীতি পূরণ করতে প্রচলিত ক্ষমতার শক্তি প্রয়োজন ছিল, এখনও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ ৷
এদিন 17এ নীলগিরি-ক্লাস স্টিল্থ ফ্রিগেট প্রোগ্রাম-এর অংশ হিসেবে আইএনএস মহেন্দ্রগিরির যাত্রার সূচনা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এটি এই প্রজেক্টের চারটি যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে চতুর্থ ৷ এই যুদ্ধ জাহাজটি তৈরি করেছে মাজগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড (এমডিএল) ৷
এর আগে প্রজেক্ট 17এ ফ্রিগেট-এর আওতায় 2025 সালের জানুয়ারি মাসে আইএনএস নীলগিরি, ওই বছরের অগস্টে আইএনএন উদয়গিরি এবং আইএনএস হিমগিরি, 2026 সালের এপ্রিলে আইএনএস তারাগিরি এবং জুনে আইএনএস দুনাগিরির সফরের সূচনা হয় ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, আইএনএস মহেন্দ্রগিরি 6 হাজার 670 টন ওজন বহন করতে সক্ষম ৷ সবচেয়ে বেশি গতি 28 নট পর্যন্ত হতে পারে ৷ আকাশপথে আসা কোনও হামলার পাশাপাশি জলপথে ও সাবমেরিনেও শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করতে সক্ষম ৷
ইস্টার্ন নেভাল কমান্ড (ইএনসি)-তে এই কমিশনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "আইএনএস মহেন্দ্রগিরি আকাশ পথে হামলা, শত্রুপক্ষের জাহাজ এবং সমুদ্রের নীচে সাবমেরিনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম ৷ নীল জলের এই যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে ভারতীয় উপকূলে স্বার্থরক্ষা করতে পারবে ৷ একই সঙ্গে উপকূল থেকে দূরে এবং সমুদ্রের গভীরেও নজরদারি চালাতে সক্ষম ৷"
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, এই যুদ্ধজাহাজের 75 শতাংশেরও বেশি যন্ত্রাংশ ভারতীয় ৷ এই যুদ্ধ জাহাজ থেকে ভূমি থেকে ভূমি বিশ্বের দ্রুততম এবং আক্রমণাত্মক ক্রুজ মিসাইল ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় ৷ এছাড়া বহুমুখী রেডার, লম্বা দূরত্বের ভূমি থেকে আকাশ মিসাইল সিস্টেম, ভারতে তৈরি রকেট লঞ্চার, টর্পেডো লঞ্চার, ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টি-সাবমেরিন অভিযানও চালানো সম্ভব ৷