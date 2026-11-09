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শেরথাং শহিদ স্মারকে শ্রদ্ধা, সিকিমে জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

Defence minister rajnath in sikkim: শেরথাং শহিদ স্মারকে উপস্থিত হয়ে তিনি দেশের সুরক্ষা ও সেবায় শহীদ বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা জানান রাজনাথ ৷

RAJNATH SINGH In sikkim
শেরথাং শহিদ স্মারকে রাজনাথ সিং (সৌ: সেনাবাহিনী)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 9, 2026 at 8:33 AM IST

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গ্যাংটক , 9 নভেম্বর : সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলির আনন্দ ভাগ করে নিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভারত-চীন সীমান্তের কাছে অত্যন্ত দুর্গম ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শেরথাং শহিদ স্মারকে উপস্থিত হয়ে রবিবার তিনি দেশের সুরক্ষা ও সেবায় শহীদ বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা জানান।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ ভি এম বি কৃষ্ণন এবং 33 কোরের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনরাজ সিং সহ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও জওয়ানরা উপস্থিত ছিলেন।

RAJNATH SINGH In sikkim
শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন রাজনাথ সিং (সৌ: সেনাবাহিনী)

স্মারকস্থলে বক্তৃতার সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেশের বীর শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করেন এবং বলেন, "আজ দেশ যে নিশ্চিন্তে ও আনন্দের সঙ্গে দীপাবলির প্রদীপ জ্বালাতে পারছে, তার মূলে রয়েছে সীমান্তে কর্মরত জওয়ানদের অদম্য সাহস ও বলিদান। প্রযুক্তি যতই আধুনিক হোক না কেন, জওয়ানদের শৃঙ্খলা ও অসীম সাহস ছাড়া তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। সীমান্ত চৌকিতে সেনা সদস্যদের আচরণ, পোশাক ও সংযম জনগণের মনে সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিশেষ ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। নীরব প্রদীপের মতো সেনা সদস্যরা কোনও শোরগোল না করে নিঃশব্দে দেশের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করেন।"

শেরথাং শহিদ স্মারকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে রাজনাথ স্মরণ করিয়ে দেন, "যে কোনও স্মৃতিসৌধ বা স্মারক মূলত জীবিত মানুষদের অনুপ্রেরণা ও জাতীয় গর্বের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্যই নির্মিত হয়।"

RAJNATH SINGH In sikkim
মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন রাজনাথ (সৌ: সেনাবাহিনী)

দিল্লির ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা প্রায় 26 হাজার বীর শহীদের নাম সেখানে স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা আছে, যা দেশবাসীকে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করে।

শেরথাং শহিদ স্মারকও একইভাবে দেশের তরুণ ও পরবর্তী প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে বলে রাজনাথ আশা প্রকাশ করেন। ভারতমাতা এবং দেশবাসীর সুরক্ষায় আত্মনিয়োগ করা সেনা সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ, দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি কামনা করে সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

TAGGED:

RAJNATH SINGH IN SIKKIM
DEFENCE MINISTER VISIT IN SIKIM
SHERATHANG WAR MEMORIAL
শেরথাং শহিদ স্মারক
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

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