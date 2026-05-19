56 লক্ষের নগদ-গাড়ি পেয়েও চাহিদা মেটেনি স্বামী-শ্বশুরের, পণের বলি দীপিকা

56 লক্ষের নগদ-গাড়ি পেয়েও চাহিদা মেটেনি স্বামী-শ্বশুরের, পণের বলি দীপিকা
বিয়ের চার মাস পর থেকেই দীপিকার উপর অত্যাচার শুরু করেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যহরা ! দেড় বছর কাটতে না কাটতেই প্রাণ গেল বধূর ৷
By PTI
Published : May 19, 2026 at 4:58 PM IST
নয়ডা, 19 মে: পণ না-দেওয়ায় নির্যাতনের অভিযোগ ৷ বিয়ের দেড় বছরের মাথায় থেমে গেল তরুণীর জীবন ৷ অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরে ৷ 24 বছরের ওই তরুণী তিন তলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ যদিও নিহত তরুণীর পরিবারের দাবি, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর 26 বছর বয়সি স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
2024 সালের ডিসেম্বর মাসে হৃতিক তানওয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয় দীপিকা নাগরের ৷ অভিযোগ, বিয়ের চার মাস পর থেকেই দীপিকার উপর অত্যাচার শুরু করেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ৷ প্রায় কোটি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল পরিবার ৷ তারপরও দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চলছিল। তরুণীর পরিবারের দাবি, লক্ষ লক্ষ টাকা পণেও মন ভরেনি স্বামী-শ্বশুরের। শেষ পর্যন্ত রবিবার গভীর রাতে বাড়ির ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে তরুণীকে খুন করে শ্বশুর বাড়ির লোকজন । ঘটনাটি ঘটেছে গ্রেটার নয়ডার ইকোটেক 3 থানার জলপুরা এলাকায় ৷ ঘটনার নৃশংসতায় হতবাক পুলিশও ৷
আরও জানা গিয়েছে, পণের মৃত্যুর সংশ্লিষ্ট ধারায় ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শৈলেন্দ্র কুমার সিং জানান, ইকোটেক-3 থানায় দীপিকা নাগরের মৃত্যু নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ প্রায় দেড় বছর আগে জলপুরা গ্রামের বাসিন্দা হৃতিক সঙ্গে দীপিকার বিয়ে হয়েছিল ৷
ওই পুলিশ কর্তা জানান, রবিবার রাতে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে দীপিকার মৃত্যু হয়। তরুণীর বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানায়, তরুণীর স্বামী হৃতিক এবং শ্বশুর মনোজকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চলমান রয়েছে ৷
অভিযোগে দীপিকার বাবা সঞ্জয় নগর উল্লেখ করেছেন, রবিবার বিকেলে তিনি মেয়ের কাছ থেকে একটি ফোন পান ৷ সেই সময় কাঁদতে কাঁদতে দীপিকা তাকে জানান,পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে ৷ তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন পণের হিসেবে একটি 'টয়োটা ফরচুনার' এসইউভি (SUV) গাড়ি এবং নগদ 45 থেকে 50 লাখ টাকা দাবি করেছিল।
সঞ্জয়ের থেকে আরও জানা গিয়েছে, সন্ধ্যা 7টার দিকে তিনি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে বিষয়টি মীমাংসার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে তাদের আলোচনা হয় ৷ কিন্তু রাত সাড়ে 12টার দিকে তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি ফোন পান। ফোনে তাঁকে জানানো হয়, বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে দীপিকা গুরুতর আহত হয়েছে এবং তার পরিবারের সদস্যদের সরাসরি হাসপাতালে পৌঁছতে বলা হয়।
সঞ্জয় নাগর বলেন, "আমি যখন হাসপাতালে পৌঁছে দেখি আমার মেয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে ।" তিনি আরও জানান, দীপিকার শরীরে আঘাতের চিহ্নও ছিল। অভিযোগে, দীপিকার বাবা সঞ্জয় নাগর সাত জনের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা ঘটনার সময় ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ। এই সাত জনের মধ্যে দীপিকার স্বামী হৃতিক ও ও শ্বশুর মনোজ রয়েছেন ৷ সোমবার সকালে তাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সঞ্জয় নাগর বলেন, "একটি ফরচুনার গাড়ি এবং নগদ টাকার জন্য ওরা আমার মেয়েকে হত্যা করেছে ৷ আমি ওদের একটি 'স্করপিও এন' গাড়ি এবং বিভিন্ন সময়ে নগদ টাকা দিয়েছিলাম, কিন্তু তবুও ওরা ওকে মেরে ফেলল। আমি ন্যায়বিচার চাই।" পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগপত্রে নাম থাকা বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার চেষ্টা চলছে ৷
কাকা সুনীল নাগর জানান, কনেপক্ষের তরফে বিয়ের জন্য প্রায় 1 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল ৷ যার মধ্যে একটি মাহিন্দ্রা স্করপিও গাড়ি, 35-40 তোলা সোনা এবং পণ হিসেবে দেওয়া নগদ অর্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল ৷
তিনি আরও জানান, 2024 সালের ডিসেম্বর বিয়ের পরপরই দীপিকার শ্বশুরবাড়ির লোকজন একটি 'টয়োটা ফরচুনার' এসইউভি গাড়ির দাবি জানাতে শুরু করে এবং দীপিকাকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে ৷
পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দীপিকার স্বামী হৃতিক একজন আইনজীবী ৷ দীপিকার পরিবারের সদস্যরা জানান, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনে সমস্যা দেখা দেখা যায় ৷ কিন্তু দীপিকার বাবা-মা ভেবেছিলেন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হবে—তাই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হননি।