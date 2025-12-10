ETV Bharat / bharat

দুর্গাপুজোর পর দীপাবলি, ইউনেসকোর হেরিটেজ তালিকায় এবার আলোর উৎসব

ইউনেসকোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ তালিকায় নয়া সংযোজন দীপাবলি ৷ এর আগে কলকাতার দুর্গাপুজো এই তালিকায় স্থান পেয়েছে ৷

Deepavali Inscribed On UNESCO's Intangible Cultural Heritage list
ইউনেসকোর বিশেষ তালিকায় দীপাবলি (ফাইল ছবি (আইএএনএস))
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 5:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 10 ডিসেম্বর: ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার আলোর উৎসব দীপাবলি ৷ চিরন্তন শান্তি ও শুভের জয় কামনায় কালীপুজোর পরের দিন বাড়ি বাড়ি জ্বলে ওঠে প্রদীপ ৷ এবার ভারতের সীমা ছাড়িয়েছে বিশ্বের দরবারে আলোর রোশনাই ৷ দুর্গাপুজোর মতো দীবাবলিতেও সামিল বিশ্ববাসী ৷ কারণ এবার ইউনেসকোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ তালিকায় যোগ হল দীপাবলি ৷ এর আগে 2021 সালে কলকাতার দুর্গাপুজো এই তালিকায় স্থান পেয়েছে ৷

বুধবার দেশের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সোশাল মিডিয়ায় এই খবর জানান ৷ এদিন নয়াদিল্লিতে ইউনেসকোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় ৷ সেই বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক ও কালচারাল অর্গানাইজেশন ঘোষণা করে, ইউনেসকোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ তালিকাভুক্ত (ICH) হল ভারতের দীপাবলি ৷ পরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শেখাওয়াত দেশের তরফে এক বিবৃতি ঘোষণা করেন ৷

গত 8 ডিসেম্বর ইউনেসকোর আন্তঃসরকার কমিটির বৈঠক শুরু হয় লালকেল্লায় ৷ এদিন সেখান থেকে এই ঘোষণা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই সংগঠন ৷ মোট 78টি দেশের মনোনয়ন থেকে ভারতের দীপাবলিকে বেছে নেওয়া হয় ৷ ভারত এই 20তম বৈঠকের আয়োজক দেশ ৷ এই সেশন শেষ হবে 13 ডিসেম্বর ৷ এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লালকেল্লায় প্রধান মঞ্চে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক শিল্পীরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন ৷ পিছনে মঞ্চের বড় পর্দায় ফুটে ওঠে দীপাবলি উৎসবের ছবি ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, "প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য দীপাবলি অত্যন্ত আবেগের ৷ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই উৎসব চলতে থাকে ৷"

এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়ায় একটি উচ্ছ্বসিত পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "ভারত এবং বিশ্বের মানুষ এই ঘোষণার রোমাঞ্চিত ৷ আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে দীপাবলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ৷ আমাদের সভ্যতার আত্মা ৷ অনন্তের পথে প্রভু শ্রীরামের আদর্শ আমাদের পথ দেখাক ৷"

এদিকে এই ঘোষণায় শীতে দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে রাজধানীতে ৷ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, "মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে আধুনিক ভারতের গণতান্ত্রিক রাজধানী দিল্লি তিন হাজার বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে ৷" তিনি জানিয়েছেন, এই আবহে রাজধানীর সর্বত্র ফের দীপাবলি উদযাপন হবে ৷ সরকারি দফতর থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সর্বত্র আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে ৷

দীপাবলির আগে ইউনেসকোর এই ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে- কুম্ভমেলা, কলকাতার দুর্গাপুজো, গুজরাতের গরবা নাচ, যোগা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও রামলীলা ৷

