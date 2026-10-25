বঙ্গোপসাগরে আজ অতি গভীর নিম্নচাপ, সোমবার টের পাওয়া যাবে ঘৃূর্ণিঝড়ের দাপট

বঙ্গোপসাগরে আজ অতি গভীর নিম্নচাপ, সোমবার টের পাওয়া যাবে ঘৃূর্ণিঝড়ের দাপট
cycolne update: মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি বলেছেন, মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী কোরাপুট, গঞ্জাম, কন্ধমাল, কালাহাণ্ডি সহ উপকূলীয় জেলাগুলিতেও ঝড়ের প্রভাব বোঝা যাবে ৷
Published : October 25, 2026 at 1:28 PM IST
ভুবনেশ্বর, 25 অক্টোবর: গত ছ'ঘণ্টায় পূর্ব-মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করে থাকা নিম্নচাপটি ঘণ্টায় 8 কিলোমিটার গতিবেগে আরও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরে গিয়েছে ৷ শনিবারই এটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে, আজ এটি ক্ষমতা বাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে এগোবে এবং গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷
মৌসম ভবন জানিয়েছে, পূর্ব মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি ধীরে ধীরে বেঁকে যাবে ৷ তারপরে আগামিকাল, 26 অক্টোবরের সকালের মধ্যে পশ্চিম-উত্তরমুখী হয়ে যেতে যেতে এটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হবে পূর্ব-মধ্য এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ৷ তারপরে এটি হয়তো 27 অক্টোবরের সকালে পশ্চিম-মধ্য় বঙ্গোপসাগরে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷
The Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved southeastwards with speed of 5 kmph during past 6 hours, and lay centered at 0530 hours IST of today, the 25th October, 2026 over the same region, near Latitude 15.3°N and Longitude 91.2°E, about 440 km north-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands), 880 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 980 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 1080 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 1150 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move nearly southwards, intensify into a Deep Depression and then gradually recurve west-northwestwards over the Eastcentral & adjoining Southeast Bay of Bengal today 25th October. Continuing to move west-northwestwards, it is very likely to intensify further into a cyclonic storm over the Eastcentral & adjoining Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning, and into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal around morning of 27th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach Westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026. It is very likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2026
এরপর এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে সরতে থাকবে এবং পরিণত হবে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে ৷ 27 অক্টোবর সকালেই অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় হিসেবে এটি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ইয়ানম উপকূল অতিক্রম করবে ৷ এই সময়ে ঝড়ের গতিবেগ থাকবে প্রতি ঘণ্টায় 115-125 কিলোমিটার ৷ মৌসম ভবনের মতে, প্রতি ঘণ্টায় 140 কিলোমিটার ছুঁতে পারে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ৷
ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন ৷ তিনি বলেছেন, "মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টি আছড়ে পড়বে অন্ধ্রের উপকূলে ৷ 28 অক্টোবর এটির আছড়ে পড়ার কথা ৷ এর প্রভাব পড়বে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশায় ৷ এখানকার কোরাপুট, গঞ্জাম, কন্ধমাল, কালাহাণ্ডি সহ উপকূলীয় জেলাগুলিতেও এর দাপট বোঝা যাবে ৷ এর ফলে ভারী বৃষ্টিপাত হবে ৷ সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে দক্ষিণ ওড়িশায় ৷ সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি এবং ঝড়ও হবে ৷ ঝড়বৃষ্টি থাকবে গঞ্জাম, গজপতি, নবরংপুর, কোরাপুট, মালকানগিরি, রায়গড়, কন্ধমাল ও কালাহাণ্ডিতেও ৷"
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে এমন সব জেলার স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি 28 এবং 29 অক্টোবর বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জেলাশাসক জানিয়েছেন, যদি প্রয়োজন হয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী ছুটি বাড়ানো হতে পারে ৷ রাজ্য সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল একটিও প্রাণহানির ঘটনা যাতে না ঘটে ৷ যে সব জেলা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের আগে থেকেই সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ৷ অসুস্থ, বয়স্ক এবং অন্তঃসত্ত্বাদের ইতিমধ্যেই সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ODRF, NDRF এবং দমকল বাহিনী সম্ভাব্য় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলিতে পৌঁছে যেতে শুরু করেছে ৷ মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ যাঁরা এখনও সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সাপের কামড় রোধে ইনজেকশন তৈরি রাখা, বিদ্যুৎ পরিষেবা, এবং গাছ ভেঙে রাস্তা বন্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্রুত সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় 60 Odraf, 17 NDRF এবং 225 দমকলকর্মীর দল তৈরি রাখা হয়েছে ৷ মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, "আমরা অতীতেও অনেক সাইক্লোনের সঙ্গে লড়াই করেছি ৷ শ্রীজগন্নাথের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে ৷ এবারও আমরা প্রাণহানি হতে দেব না ৷"