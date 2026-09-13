'ইতিহাস মুছে ফেলা নয়, ভারতীয় চোখে সত্য তুলে ধরাই জ্ঞান-বিমুক্তি', বার্তা শাহের

'ইতিহাস মুছে ফেলা নয়, ভারতীয় চোখে সত্য তুলে ধরাই জ্ঞান-বিমুক্তি', বার্তা শাহের
Amit Shah at Asiatic Society: শাহের কথায়, জ্ঞানকে কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের বেড়াজালে আটকে রাখা যায় না ।
Published : September 13, 2026 at 11:23 PM IST
মুম্বই, 13 সেপ্টেম্বর: ঔপনিবেশিকতার ছাপ মুছে ফেলা মানেই অতীতকে মুছে ফেলা নয় । বরং ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে দাঁড়িয়ে ভারতের ইতিহাস, জ্ঞান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত সত্যকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরাই প্রকৃত 'ডিকলোনাইজেশন' । রবিবার মুম্বইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'গণেশ জ্ঞানার্থী' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে এমনই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।
শাহের কথায়, জ্ঞানকে কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের বেড়াজালে আটকে রাখা যায় না । তাঁর বক্তব্য, "সত্যিকারের জ্ঞান কখনও কোনও মতাদর্শের কাছে বন্দি থাকে না । জ্ঞান নিজেই একটি মতাদর্শ । তাকে কোনও ভাবে বেঁধে ফেললে জ্ঞানের অর্থই বদলে যায় ।" তাঁর মতে, জ্ঞানকে মুক্ত ও অবাধ গতিতে বিকশিত হতে দিতে হবে এবং তার প্রকাশও হতে হবে মুক্ত ভাবে ।
শাহের বক্তব্যে এ দিন বার বার ফিরে এসেছে 'ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রসঙ্গ । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের ইতিহাস ও জ্ঞানচর্চাকে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । তার ফলেই ভারতীয়দের একাংশের মধ্যে নিজেদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ঐতিহ্য নিয়ে হীনম্মন্যতা তৈরি হয়েছিল এবং আত্মবিশ্বাস দুর্বল হয়েছিল ।
সেই জায়গা থেকেই এখন ইতিহাস ও জ্ঞানচর্চার 'বিমুক্তি' প্রয়োজন বলে মনে করেন শাহ । তাঁর কথায়, ব্রিটিশ শাসকেরা জ্ঞান এবং ক্ষমতাকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল । ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমাজের কাঠামো, রীতি, প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানব্যবস্থাকে বোঝা, যাতে দীর্ঘদিন ধরে দেশ শাসন করা সহজ হয় । স্বাধীনতার পরে সেই কাঠামো থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করে তা দেশের ও বিশ্বের কল্যাণে ব্যবহার করার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
ভারতের ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে শাহের বক্তব্য, কোনও দেশ তার স্মৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও নথিপত্র হারালে যত শক্তিশালীই হোক, দীর্ঘদিন টিকে থাকা কঠিন । আবার যে দেশ তার অতীত ও জ্ঞান-ঐতিহ্যকে ধরে রাখে, তাকে দীর্ঘ সময় বিদেশি শাসনের অধীনেও রাখা গেলেও তার জাতিসত্তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায় না । ভারত তার অন্যতম উদাহরণ বলেই দাবি করেন তিনি ।
এই প্রসঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন গ্রন্থাগার ধ্বংসের কথাও তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তাঁর যুক্তি, গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু মানুষের স্মৃতি এবং মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে জ্ঞান ছড়িয়ে ছিল, তা ধ্বংস করা যায়নি । অর্থাৎ পুঁথি-গ্রন্থ নষ্ট করা গেলেও মানুষের মনের মধ্যে থাকা জ্ঞানকে মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি ।
শাহের মতে, 'ইন্ডোলজি' বা ভারতবিদ্যা কোনও একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, ব্যাকরণ, নৃতত্ত্ব, শিলালিপি এবং মুদ্রাবিদ্যা- বিভিন্ন শাখাকে একত্র করে ভারতকে বোঝার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে । কিন্তু সেই জ্ঞান যদি কেবল ঔপনিবেশিক চোখ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, তা হলে ভারতের নিজস্ব কণ্ঠস্বর সেখানে অনুপস্থিত থেকে যায় ।
সেই 'নিজস্ব কণ্ঠস্বর' ফিরিয়ে আনার উপরই জোর দেন শাহ । তাঁর মতে, ভারতের ইতিহাস ভারতীয়দের নিজের ভাষায়, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । এর অর্থ অতীতের কোনও অংশকে অস্বীকার করা নয়; বরং যে তথ্য ও জ্ঞান রয়েছে, তাকে আরও নির্ভরযোগ্য ভাবে সংরক্ষণ, গবেষণা এবং সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা ।
এ দিন এশিয়াটিক সোসাইটির বিপুল সংগ্রহ নিয়েও সরব হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । 1804 সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির বয়স দুই শতাব্দীরও বেশি । তার সংগ্রহে রয়েছে বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি, ঐতিহাসিক নথি ও প্রাচীন গ্রন্থ । মহাভারতের অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি, জৈন কাল্পসূত্র এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহও রয়েছে সেখানে ।
শাহের বক্তব্য, এই সম্পদ শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের আলমারিতে বন্দি থাকলে চলবে না। দেশের ছাত্র, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি পৌঁছতে হবে । সেই লক্ষ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির বিশাল সংগ্রহকে ডিজিটাল করার উপর জোর দেন তিনি । দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি অভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রস্তাবও দেন ।
নবনির্বাচিত এশিয়াটিক সোসাইটির কমিটির উদ্দেশে শাহ বলেন, মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকদের চিহ্নিত করে তাঁদের এই প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ নিয়ে গবেষণার সুযোগ দেওয়া উচিত । তাঁর বক্তব্য, বিপুল জ্ঞানভান্ডার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকলে তার প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে না ।
শুধু শহরের গ্রন্থাগার বা প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ নয়, গ্রামের বাড়িতে থাকা পুরনো পুঁথি, পারিবারিক নথি এবং বংশপরম্পরায় চলে আসা দলিলও এই জ্ঞান-সংরক্ষণের অংশ হওয়া উচিত বলে মনে করেন শাহ । মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রামের বাড়িতে থাকা এমন পাণ্ডুলিপি ও পূর্বপুরুষদের নথি চিহ্নিত করে 'জ্ঞান ভারতম জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশন'-এর আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
শাহের মতে, ওই সব পাণ্ডুলিপির মধ্যে এমন জ্ঞান থাকতে পারে, যা আজকের ভারতকে অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে । তাই সেগুলি শুধু ইতিহাসের স্মারক হিসেবে সংরক্ষণ করলেই হবে না, আধুনিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে হবে ।
মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীসের কাছেও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির পরিকাঠামো শক্তিশালী করার আবেদন করেছেন শাহ । তাঁর প্রস্তাব, গ্রাম, শহর ও বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞান-সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শেষ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত করে একটি জাতীয় স্তরের অভিন্ন জ্ঞানভান্ডার তৈরি করা হোক ।
নিজের ভূমিকা নিয়েও শাহের বক্তব্য ছিল তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি বলেন, এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি শুধু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আসেননি । হাজার বছরের ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে বৃহত্তর উদ্যোগ, তিনি তারই একজন কর্মী হিসেবে এসেছেন ।