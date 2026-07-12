পুনের আবর্জনা ডিপোর প্রশাসনিক ভবনে ধস, মৃতের সংখ্যা বেড়ে 9
ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়া অধিকাংশ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আহত ও মৃতদের ওয়াইসিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।
Published : July 12, 2026 at 5:10 PM IST
পুনে(মহারাষ্ট্র), 12 জুলাই: ভেঙে পড়ল আবর্জনা ডিপোর প্রশাসনিক ভবন ৷ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 9 । শনিবার ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের চতুর্থ দিনে ধ্বংসস্তূপ থেকে আটটি দেহ উদ্ধার করা হয় । এরপর গভীর রাতে আরও একজনের দেহ পাওয়া যায় ৷ যার ফলে এই ঘটনায় মোট মৃতের সংখ্যা 9 । জানা গিয়েছে, শনিবার রাত 1টার দিকে উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আরও একজনকে খুঁজে পায় । ওই ব্যক্তিকে বামন কাসবে বলে শনাক্ত করা হয়েছে । তাঁকে অবিলম্বে পিম্পরির যশবন্তরাও চবন (ওয়াইসিএম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তবে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ।
বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের একটি আবর্জনা ডিপোতে ৷ সেখানে অবস্থিত 'বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন' (Waste-to-Energy) কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের উপর আবর্জনার একটি বিশাল স্তূপ ধসে পড়ে । তার জেরে ভবনটি ভেঙে পড়ে ৷ ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে 22 জন কর্মী কাজ করছিলেন ৷ সংলগ্ন আবর্জনার স্তূপের কাছে উপস্থিত ছিলেন আরও একজন ৷ ফলে মোট 23 জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েন ।
এই ঘটনার পর ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (NDRF), দমকল বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন উদ্ধারকারী দল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে । ঘটনার পরপরই পাঁচজন ব্যক্তি নিজে থেকেই বেরিয়ে আসেন । এরপর ভারতীয় সেনা, এনডিআরএফ, পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পিএমআরডিএ (PMRDA) দমকল বাহিনী, স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং পুলিশ প্রশাসন মিলে উদ্ধার অভিযানে হাত লাগায় ।
ঘটনার প্রথম দিনেই ধ্বংসস্তূপ থেকে নয়জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় । তবে ভবনটিতে প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল, কারণ প্রশাসনিক ব্লকের একটি বড় অংশ ধসে পড়েছিল এবং কাঠামোটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল । ফলে, ভবন চারপাশে জমে থাকা ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্য 12টি পোকলেইন মেশিন, জেসিবি, ডাম্পার ও অন্য ভারী যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল । পরবর্তী সময়ে, অত্যাধুনিক দুটি ডিমোলিশন এক্সকাভেটরের সাহায্যে এবং এনডিআরএফ (NDRF)-এর কারিগরি তত্ত্বাবধানে ভবনটির অস্থিতিশীল কংক্রিটের অংশগুলো ধীরে ধীরে অপসারণ করা হয় । এর ফলে উদ্ধারকারী দল নিরাপদে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং তল্লাশির কাজ চালিয়ে যেতে পারে ।
উদ্ধারকাজ চলাকালীন ধ্বংসস্তূপ থেকে সবার আগে ভাবেশ বাণিকে বের করে আনা হয় । তাঁকে দ্রুত পিম্পরির যশবন্তরাও চবন (ওয়াইসিএম) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । শনিবার দিনভর অক্ষয় সাওয়ান্ত (35, মোশি), সুনীল কোরকে (40, আলান্দি), সানি মানে (39, গন্ধর্বনগরী, মোশি), মহেশ কুম্ভার (33, ছত্রপতি সম্ভাজিনগর), নাগেশ গায়কোয়াড (26, সঞ্জয় গান্ধি নগর, মোশি), রঞ্জিত পাতিল (22, মোশি) এবং রাহুল গায়কোয়াডের (35, মোশি) দেহ উদ্ধার করা হয় । ওয়াইসিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাঁদের সকলকে মৃত ঘোষণা করেন । এরপর রবিবার রাত প্রায় 1টার দিকে চলমান উদ্ধারকাজের সময় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বামন কাসবের দেহ উদ্ধার করা হয় ।
ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়া অধিকাংশ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আহত ও মৃতদের যশবন্তরাও চবন (ওয়াইসিএম) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে দেহগুলি তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । এই মর্মান্তিক ঘটনায় সমগ্র পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় শহরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে । উদ্ধারকাজ এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে ৷ প্রশাসন জানিয়েছে, পরবর্তী তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে ।