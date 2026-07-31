অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে 80, ঋণ মকুব সংক্রান্ত বড় ঘোষণা হিমন্তর

অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে 80, ঋণ মকুব সংক্রান্ত বড় ঘোষণা হিমন্তর
অসমে বন্যা দুর্গতদের জন্য 10 লক্ষ টাকা সাহায্য ছত্তিশগড়ের রাজ্যপালের ৷ পিগি ব্যাংকে জমানো টাকা দান করল নগাঁওয়ের ছোট্ট ছেলে ৷
Published : July 31, 2026 at 3:19 PM IST
গুয়াহাটি, 31 জুলাই: অসমে বন্যার ভয়াবহতা কিছুটা কম হলেও এখনও আটটি জেলা বিধ্বস্ত ৷ সরকারের তরফে দেওয়া সর্বশেষ বন্যা-সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, গোলাঘাট, শিবসাগর, বিশ্বনাথ, চরাইদেও, কামরূপ (গ্রামীণ), জোরহাট, ধেমাজি ও নগাঁও জেলা এখনও বন্যার কবলে ৷ সেই সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 80 ৷ পাশাপাশি, বন্যাকবলিতদের ঋণ মকুব সক্রান্ত বড় ঘোষণা করা হয়েছে অসম সরকারের তরফে ৷
হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশাসনের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত 2,12,441 জন মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন ৷ পাশাপাশি, 17,198.09 হেক্টর কৃষিজমি জলের তলায় রয়েছে ৷ হাজার হাজার মানুষ এখনও ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়ে আছেন ৷ জানা গিয়েছে, 30 জুলাই শিবসাগর জেলার নাজিরার বন্যাদুর্গত নেপালিখুটি এলাকা থেকে আরও তিনজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷
এরই মধ্যে, বৃহস্পতিবার রাতে ফেসবুক লাইভে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বন্যা-সংক্রান্ত বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঋণ মকুব সংক্রান্ত ঘোষণা ৷ যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ মেটাতে ছয় মাসের ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন হিমন্ত ৷ তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ সীতারমনের নির্দেশেই 'স্টেট লেভেল ব্যাংকিং কমিটি' (SLBC)-র সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন তিনি ৷ যে বৈঠকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং নাবার্ড (NABARD)-সহ সমস্ত ব্যাংক ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছিল ৷
ব্যাংকগুলির তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শিবসাগর, চরাইদেও, জোরহাট ও গোলাঘাট জেলায় প্রায় 3.18 লক্ষ সক্রিয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং বর্তমানে ঋণের পরিমাণ 11,400 কোটি টাকা ৷ এর মধ্যে রয়েছে কৃষি ঋণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের জন্য ঋণ, ক্ষুদ্র ও অতি-ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ ৷
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র প্রকৃত উপভোক্তা, অর্থাৎ বন্যাদুর্গতরাই ঋণ মকুবের সুবিধা পাবেন ৷ এই প্রক্রিয়ার আগে, রাজ্য সরকারের কাছে আসা তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হবে ৷ যাঁরা ভুল তথ্য দেবেন, তাঁরা এই ঋণ মকুবের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরই ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে হবে ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুক লাইভে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে রাজ্য সরকার কোনও দায়ভার গ্রহণ করবে না ৷
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও জানিয়েছেন, শিবসাগর, চরাইদেও, জোরহাট ও গোলাঘাটের যেসব বাসিন্দা বন্যার কবলে পড়েননি, ব্যাংক তাঁদের ঋণ মকুব করবে না ৷ তিনি জানান, গৃহঋণ, শিক্ষাঋণ এবং গাড়ি কেনার ঋণের ক্ষেত্রে ছয় মাস পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বা ছাড় দেওয়া হবে ৷ এছাড়া কৃষিঋণ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রেও ছয় মাসের ছাড় দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন ৷
অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল রমেন ডেকা তাঁর ভলান্টিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 10 লক্ষ টাকা দিয়েছেন ৷ অসমের বন্যা মোকাবিলা ও দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এই টাকা দান করেছেন তিনি ৷ রমেন ডেকা বলেন, "অসম বর্তমানে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন ৷ দক্ষিণ অসমের বেশ কয়েকটি জেলায় মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ অসংখ্য পরিবারের ঘরবাড়ি, ফসল ও জীবিকা ধ্বংস হয়ে গেছে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রাণ শিবিরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ৷"
দুর্যোগের এই সময়ে নজর কেড়েছে নগাঁওয়ের এক খুদে ৷ আপার অসমের মানুষজনকে বন্যায় কষ্ট পেতে দেখে সে নিজের তরফে সামান্য হলেও অর্থ দান করেছে দুর্গতদের জন্য ৷ কিংকর খাতোনিয়ার নামে ওই ছোট্ট ছেলেটি নিজের পিগি ব্যাংকে জমানো টাকা বন্যা কবলিতদের জন্য দান করে দিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, কিংকর নগাঁও জেলার কাসোমারির বাসিন্দা ৷ ছোট্ট ছেলেটির এমন উদ্যোগ সবার মন ছুুঁয়ে গিয়েছে ৷