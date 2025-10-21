আতশবাজির ধোঁয়ায় গ্যাস চেম্বার দিল্লি ! 'রেড জোন' রাজধানীর বহু এলাকা

আতশবাজির ধোঁয়ায় গ্যাস চেম্বার দিল্লি ! 'রেড জোন' রাজধানীর বহু এলাকা
দীপাবলি উদযাপনের পরই দিল্লির ক্রমবর্ধমান দূষণের মাত্রা ফের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । রাজধানীতে GRAP-2 (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-2) এর অধীনে কঠোর নিয়ম কার্যকর হয়েছে।
Published : October 21, 2025 at 1:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর: দীপাবলির পর বদলে গেল রাজধানী দিল্লির আবহাওয়া ৷ ঠান্ডার পাশাপাশি বেড়ে গেল বায়ুদূষণের মাত্রা ৷ কেন্দ্রীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের (CPCB) তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল 8টায় রাজধানীর বাতাসে AQI-এর মাত্রা ছিল 352 ৷ সকাল 11টায় AQI-এর মাত্রা বেড়ে হয়েছে 359 ৷ আলোর উৎসব উদযাপনের পর কার্যত গ্যাস চেম্বারে পরিণত হল রাজধানী ৷ 'রেড জোন' রাজধানীর বহু এলাকা ৷
আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ মঙ্গলবার দিল্লি-এনসিআর-এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে দিল্লিজুড়ে ৷ এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
দূষণ নিয়ন্ত্রণ রেখে আলোর উৎসবে আতশবাজি পোড়ানোর জন্য দু'ঘণ্টার সময়সীমা বেধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ অথচ, সোমবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে তোয়াক্কা না-করে সময়ের বাইরেও বাজি ফাটান দিল্লিবাসী ৷ ফলে, হু হু করে উপরের দিকে উঠতে থাকে বায়ুদূষণ মাত্রার সূচক ৷ সিপিসিবি-এর তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল 7টায় রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের গড় AQI-এর মাত্রা ছিল 351 ৷ সকাল 8টা তা বেড়ে হয় 352 ৷ সকাল 11টায় রাজধানীর AQI-এর মাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় 359 ৷ সিপিসিবি-এর 'সমীর অ্যাপ' অনুযায়ী, 38টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে 35টি কেন্দ্র 'রেড জোনে'-এর অন্তর্গত ৷ এর মধ্যে 31 কেন্দ্রে বাতাসের মান খুব খারাপ এবং 4টি কেন্দ্রে বাতাসের মান বিপজ্জনক বলে জানায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ড ৷
এদিকে, দিল্লি এনসিআর-এর অন্তর্গত ফরিদাবাদে AQI-এর মাত্রা 248, গুরুগ্রামে 258, গ্রেটার নয়ডায় 288 এবং নয়ডায় AQI-এর মাত্রা ছিল 285 ৷ রাজধানীর দিল্লির বেশিরভাগ এলাকায় AQI-এর মাত্রা 300-এর বেশি এবং 400-এর কম ছিল ৷ সিপিসিবি-এর তথ্য অনুযায়ী, বাতাসের এই মানকে বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হয় ৷ জিআরএপি-2 (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান-2)-এর অধীনে রাজধানীতে একাধিক কঠোর নিয়ম কার্যকর করার পরও বাতাসের মানের এই অবস্থা ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে ৷
কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ দিনে দিল্লিতে গড় দূষণের মাত্রা
- 17 অক্টোবর গড় বায়ুর মান 254
- 18 অক্টোবর গড় বায়ুর মান 268
- 19 অক্টোবর গড় বায়ুর মান 296
- 20 অক্টোবর গড় বায়ুর মান 345
- 21 অক্টোবর সকাল 7টা পর্যন্ত গড় বায়ুর মান 350
এদিকে, দীপাবলির রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আতঙ্কের সৃষ্টি করে রাজধানীতে । দিল্লির ফায়ার সার্ভিস দফতর জানিয়েছে, সোমবার রাত সাড়ে 11টা নাগাদ শহরজুড়ে 170টিরও বেশি অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশি সংখ্যক খবর আসতে থাকে দমকলের কাছে ৷ যদিও বেশিরভাগ ঘটনাই ছিল ছোটখাটো এবং সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন কর্মীরা ৷