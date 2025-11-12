ডেটিং অ্যাপের আড়ালে জালিয়াতি ! সোনা-টাকা খোয়ালেন তরুণী, গ্রেফতার ডিএসপি'র ছেলে

ডেটিং অ্যাপের আড়ালে জালিয়াতি ! সোনা-টাকা খোয়ালেন তরুণী, গ্রেফতার ডিএসপি'র ছেলে
ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে তরুণীর সঙ্গে আলাপ ৷ পরে তাঁর কাছ থেকে তিন ভরি সোনার গয়না এবং 90 হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ ডিএসপি'র ছেলের বিরুদ্ধে ৷
কোয়েম্বাটুর, 12 নভেম্বর: ডেটিং অ্যাপের আড়ালে যে ফাঁদ পেতে ছিল জালিয়াতি চক্র তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তরুণী ৷ তাই তো যুবকের সঙ্গে ডেটিংয়ে গিয়ে খোয়ালেন তিন ভরি সোনার গয়না এবং 90 হাজার টাকা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বয়ং ডিএসপি'র ছেলে ৷ তাঁকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ । যদিও পরে তিনি ছাড়া পেয়ে যান ৷
জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম তরুণ (28) ৷ তিনি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের রামানাথপুরমের বাসিন্দা ৷ তাঁর বাবা থাঙ্গাপান্ডিয়ান হলেন ডিন্ডিগুল জেলার ডিএসপি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারী পোলাচির বাসিন্দা ৷ 25 বছরের ওই তরুণী একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত এবং এখানে একটি মহিলা হোস্টেলে থাকেন ৷ সম্প্রতি একটি ডেটিং অ্যাপে ওই যুবকের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর । কিছুদিন অনলাইনে চ্যাট করার পর তাঁরা 2 নভেম্বর দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন । সেই অনুযায়ী তরুণ নামে ওই যুবক সন্ধ্যা 6টায় পাপনায়ক্কানপালয়াম থেকে যুবতীকে তাঁর গাড়িতে তুলে নেন এবং তাঁরা শহরে ঘুরতে বের হন । পরে কে কে সাভাদি প্রাইভেট কলেজের কাছে আরও একজন তাঁদের ওই গাড়িতে ওঠেন বলে তরুণী তাঁর অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন ।
অভিযোগ, তাঁরা তিন জন যখন কথা বলছিল, তখন কিছুক্ষণ পরেই তরুণ এবং তাঁর বন্ধু মহিলাকে হুমকি দেন ৷ যুবতীর কাছ থেকে তিনটি সোনার গয়না কেড়ে নেন এবং UPI-এর মাধ্যমে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 90 হাজার টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেন ৷ তারপর তাঁরা যুবতীকে কোয়েম্বাটুর-ত্রিচি রোডে ফেলে চলে যান বলে অভিযোগ ৷
যুবতীর আরও অভিযোগ, তরুণ নামে ওই যুবক পরে তাঁর জন্য একটি পাঁচতারা হোটেলে ঘর বুক করে দেন এবং বুকিংয়ের বিবরণ যুবতীকে পাঠিয়ে দেন । যুবতী তরুণের কথা অনুযায়ী হোটেলে যান কিন্তু ভয়ে তাঁর বাবা-মাকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান । পরে যুবতীর তরফে কোয়েম্বাটুর রেসকোর্স থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ যার ভিত্তিতে পুলিশ তরুণকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে । তবে সেখান থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়ে যান ।
অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে ডেটিংয়ের প্রবণতা বাড়ছে ৷ সে সম্পর্কে একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "এই ধরণের প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার হচ্ছে এবং এগুলি ব্যবহার করে অপরাধের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে ৷ বিপুল সংখ্যক কলেজ পড়ুয়া এই ডেটিং অ্যাপগুলি ব্যবহার করছে ৷ এই অ্যাপের মাধ্যমে তারা নতুন বন্ধু তৈরি করে ৷
পাশাপাশি এটি বিভিন্ন অপরাধের সুযোগও তৈরি করে । যেহেতু এই ধরনের ঘটনা সাইবার ক্রাইম শাখার আওতাধীন তাই পুলিশের পক্ষে তাদের উপর সম্পূর্ণ নজর রাখা কঠিন । তাই জালিয়াতির ফাঁদে পা দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে ৷ তাদের সন্তানদের উপর নজর রাখতে হবে এবং তাদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করা উচিত ।"