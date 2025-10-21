দলিত যুবককে প্রস্রাব পান করানোর অভিযোগ, আটক 3
প্রথমে শিকলে বেঁধে মারধর করা হয় ৷ এরপর তাঁকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডের যুবক ৷
Published : October 21, 2025 at 6:59 PM IST
ভিন্ড (মধ্যপ্রদেশ), 21 অক্টোবর: প্রথমে শিকলে বেঁধে বেধড়ক মারধর ৷ এরপর প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করা হয় এক দলিত যুবককে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডে শহরে ৷ ন্যক্কারজনক ঘটনায় ইতিমধ্যে 3 জনকে আটক করেছে পুলিশ ৷ তদন্ত চলছে ৷
নির্যাতিত যুবক অজুদ্দিপুরার বাসিন্দা ৷ গোয়ালিয়রে গাড়ি চালান ৷ অভিযোগ, দীপাবলির রাতে ভিন্ডের 3 যুবক তাঁর উপর চড়াও হয় ৷ শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে তাঁর উপর মারধর করা হয় ৷ এরপর জোড় করে ওই তিন জন তাঁকে প্রস্রাব পান করায় ৷ নির্যাতিতর অভিযোগ পাওয়ায় ঘটনার গুরুত্বের বিচারে এফআইআর দায়ের করে দ্রুত তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷
চার ঘণ্টা ধরে শিকলে বেঁধে নির্যাতন
নির্যাতিত যুবকের অভিযোগ, বিগত কয়েকদিন ধরে অভিযুক্ত 3 যুবক তাঁকে একটি জিপ চালানোর জন্য জোর করছিল ৷ কিন্তু তাতে তিনি রাজি না-হওয়ায় সোমবার তারা নির্যাতিতর গ্রামের বাড়ি পৌঁছে যায় ৷ সেই সময় নির্যাতিতর বাবা জানান, তিনি কাজের জায়গা গোয়ালিয়রে রয়েছেন ৷ সেখানে পৌঁছে যায় অভিযুক্ত 3 যুবক ৷
দলিত যুবকটিকে গাড়িতে চাপিয়ে ভিন্ডের দিকে রওনা দেয় অভিযুক্তরা ৷ সিনারপুরা পৌঁছনোর পর গাড়ি থামিয়ে নির্যাতিতকে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ জোর করে প্রস্রাব পান করানো হয় বলে অভিযোগ ৷ তবে এখানেই শেষ নয় ৷ এরপর নির্যাতিতকে এক অভিযুক্তের বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে 4 ঘণ্টা ধরে মারধর করা হয় ৷
ভীম বাহিনীর প্রতিবাদ
তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হন নির্যাতিত যুবক ৷ কিন্তু অভিযোগ, প্রথমে তাঁর কোনও কথা শোনা হয়নি ৷ এরপর ঘটনার প্রতিবাদে সুরপুরা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ভীম সংগঠনের নেতারা ৷ তারপর মামলা দায়ের করে পুলিশ ৷ 3 অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷
অভিযুক্ত পরিবারের বক্তব্য
এদিকে অভিযুক্তদের পরিবারের দাবি অভিযুক্তরা নির্দোষ ৷ তাদের ভুল করে এই মামলায় ফাঁসানো হয়েছে ৷ এক অভিযুক্তের দাদা জানান, তার ভাইকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে ৷ নির্যাতিতর সঙ্গে 3 অভিযুক্তর কথা কাটাকাটি হয়েছে কেবল ৷
সম্প্রতি চোর সন্দেহে উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে এক দলিত ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে ৷ মৃত হরিওম বাল্মীকি ফতেপুরের বাসিন্দা ছিলেন ৷ ঘটনায় দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় কংগ্রেস, সমাজবাদি পার্টি-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ তাদের অভিযোগ, দলিতদের সুরক্ষা দিতে এবং হিংসার ঘটনাগুলিকে দমন করতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার ৷ এমনকী, মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷