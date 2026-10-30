ভূস্বর্গে পর্যটক-তীর্থযাত্রীদের দৈনিক সংখ্যায় লাগাম, জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় নতুন পার্বত্য নীতি !

ভূস্বর্গে পর্যটক-তীর্থযাত্রীদের দৈনিক সংখ্যায় লাগাম, জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় নতুন পার্বত্য নীতি !
Mountain Policy in Kashmir: হিমবাহ সুরক্ষারও প্রস্তাব করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল জলবায়ুজনিত ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলা করা।
Published : October 30, 2026 at 6:10 PM IST
শ্রীনগর, 30 অক্টোবর: জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের সংখ্যার উপর দৈনিক সীমা নির্ধারণ করা হোক ৷ উপত্যকার পরিবেশের স্বার্থে এমনই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেখানকার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নতুন পার্বত্য নীতিতে । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান বিপর্যয় থেকে ভূস্বর্গকে রক্ষা করার লক্ষ্যে, এই প্রস্তাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সীমিত করা এবং হিমবাহ সংরক্ষণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ।
‘দীর্ঘমেয়াদি পার্বত্য উন্নয়ন নীতি’ (Sustainable Mountain Development Policy) প্রণয়ন করেছে শ্রীনগরের ‘শের-ই-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি’ (SKUAST) এবং নয়াদিল্লির ‘ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ইনিশিয়েটিভ’। এই খসড়া নীতি তৈরিতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ অন্তত আটজন অধ্যাপক অবদান রেখেছেন । এই নীতিটি পর্যালোচনা করেছে শিমলার ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন’ (ICFRE), গুজরাতের ‘অটল বিহারী বাজপেয়ী ইনস্টিটিউট অফ পলিসি রিসার্চ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ’, উত্তরাখণ্ডের ‘জিবি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট’ এবং ব্রিটেনের ‘সিস্টেমিক’ লন্ডন (SYSTEMIQ)।
কাশ্মীরের কৃষি বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা ‘ইটিভি ভারত’-কে জানিয়েছেন যে, খসড়া পার্বত্য নীতিটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা অনুমোদন করেছেন এবং এখন এটি জনসাধারণের মতামত ও মন্তব্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে । এই নীতিতে সরকারকে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দশটি পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আগামী 12 মাসের মধ্যে ‘জম্মু ও কাশ্মীর দীর্ঘমেয়াদি পার্বত্য উন্নয়ন আইন’ প্রণয়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছে ।
তাঁরা জানান, এই নীতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি ‘জম্মু ও কাশ্মীর পার্বত্য উন্নয়ন কাউন্সিল’ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার নির্বাহী শাখা হিসেবে কাজ করবে একটি ‘পার্বত্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’। এছাড়াও, পার্বত্য অঞ্চলগুলোকে চারটি সংবেদনশীলতা জোনে বিভক্ত করা এবং প্রতিটি প্রধান পর্যটন ও তীর্থস্থানে ধারণক্ষমতা অনুযায়ী দর্শনার্থীদের সংখ্যা সীমিত করার প্রস্তাবও এতে রয়েছে ।
পর্যটন, বন, সড়ক, আবাসন ও নগর উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শ্রাইন বোর্ড এবং জেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা-ভিত্তিক পর্যটন ও তীর্থযাত্রা ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এই নীতি অনুযায়ী, পর্যটন বিভাগ, বন বিভাগ, সড়ক ও ভবন বিভাগ এবং SKUAST-কাশ্মীরকে আগামী 12 মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে থাকা 15টি গন্তব্যের ক্ষেত্রে ‘ধারণক্ষমতা বিষয়ক সমীক্ষা’ সম্পন্ন করতে হবে । এর মধ্যে রয়েছে গুলমার্গ, পহেলগাঁও, সোনামার্গ, দুধপাত্রি, ইউসমার্গ, গুরেজ, বাঙ্গুস, সিনথান টপ, পাটনিটপ, কাটরা, পাদ্দার, বসোলি, ভাদেরওয়াহ এবং গ্রেট লেকস ট্রেক সার্কিট ইত্যাদি ।
এই নীতিমালায় আটটি পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে—প্রতিটি পার্বত্য যাত্রার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দৈনিক তীর্থযাত্রী বা দর্শনার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের জন্য আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালু করা, এবং নদীগর্ভ, জলপ্রবাহের পথ, তুষারধসের পথ বা ভূমিধসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কোনও ক্যাম্প, লঙ্গরখানা, তাঁবু বা দোকান স্থাপন নিষিদ্ধ করা । খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, “এই নীতিমালা তীর্থযাত্রা ও ভ্রমণকে আরও নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও দীর্ঘমেয়াদি করে তোলার মাধ্যমে মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসকে সুরক্ষিত রাখবে।”