শক্তি বাড়াল ঘূর্ণিঝড় মন্থা, রাতে ল্যান্ডফল; অন্ধ্র-ওড়িশায় লাল সতর্কতা

শক্তি বাড়াল ঘূর্ণিঝড় মন্থা, রাতে ল্যান্ডফল; অন্ধ্র-ওড়িশায় লাল সতর্কতা
মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 5টায় শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মন্থা ৷ এদিন সন্ধ্যা বা রাতের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় ৷
By PTI
Published : October 28, 2025 at 3:00 PM IST
অমরাবতি, 28 অক্টোবর: শক্তি বাড়িয়ে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে 'মন্থা' ৷ এদিন সন্ধ্যায় বা রাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে কাকিনাড়া সংলগ্ন এলাকায় আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়টি ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে । দুর্যোগ শুরু হয়েছে ওড়িশাতেও । ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাল দিল্লির আবহাওয়া দফতর ৷
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ইতিমধ্যেই উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে জলোচ্ছ্বাসের সতর্কতা জারি করেছে দিল্লির মৌসম ভবন ৷ ল্যান্ডফলের সময় ঝোড়ো হাওয়া-সহ ভারী বৃষ্টিপাতেরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে ৷ মৌসম ভবনের তরফে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, গত 6 ঘণ্টায় 15 কিমি বেগে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ ভোর সাড়ে পাঁচটায় মন্থা'র অবস্থান ছিল মছলিপত্তনম থেকে 190 কিমি দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে, কাকিনাড়া থেকে 270 কিমি দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে এবং ভাইজ্যাক থেকে 340 কিমি দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছে প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি ৷
ল্যান্ডফলের সময় মন্থার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 90 থেকে 100 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পরে তা বেড়ে ঘণ্টায় 110 কিলোমিটারও হতে পারে বলে আশঙ্কা আবহাওয়াবিদদের ৷ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মৎসজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে শুরু বৃষ্টি
মঙ্গলবার সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে ৷ উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র ৷ উপকূলীয় অঞ্চলগুলি থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ এক বিবৃতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, আবহাওয়া দফতরের তরফে 3 হাজার 778টি গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
এক বিবৃতিতে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মঙ্গলবার সকাল থেকে তাণ্ডব দেখাতে শুরু করে দিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা ৷ 338টি মণ্ডল এবং 3 হাজার 778টি গ্রামে ইতিমধ্যেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷" তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের 22টি জেলায় রাজ্য প্রশাসনের তরফে 3 হাজার 174টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ওষুধ মজুত রাখা হয়েছে এই শিবিরে ৷ বিআর অম্বেদকর কোনাসিমা জেলায় সবথেকে বেশি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ৷ সেখানে 650টি শিবির খোলা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে ৷ এরপর 481টি ত্রাণ শিবির বাপাতলা এবং 376টি পূর্ব গোদাবরী জেলায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ৷
এদিকে, পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্রের তরফে সমস্ত রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
ওড়িশায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব
মঙ্গলবার সকাল থেকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে ওড়িশার দক্ষিণ ভাগের আটটি জেলায় । ওড়িশার গঞ্জাম, গজপটি, কোরাপুট, রায়গড় এবং মালাকানগিরি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । এই সমস্ত জেলাগুলিতে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷
মঙ্গলবার মৌসম ভবনের তরফে মালাকানগিরি, কোরাপুট, রায়গড়া, গজপতি এবং গঞ্জাম জেলার বিচ্ছিন্ন স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (7 থেকে 20 সেমি) এবং বিচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের (20 সেমির বেশি) লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি, কান্ধমাল, নয়াগড়, নুয়াপাড়া, বোলাঙ্গির, সোনপুর, বৌদ্ধ, খুরদা, পুরী এবং বরগড় জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের (7 থেকে 20 সেমি) কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
এছাড়া আঙ্গুল, ঢেনকানাল, কটক, জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রপাদা, জাজপুর, কেওনঝার, ভদ্রক, বালাসোর, ময়ুরভঞ্জ, সম্বলপুর, দেওগড় এবং ঝাড়সুগড়, ঝাড়সুগড় জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
ঝাড়খণ্ডে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব
ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে আগামী 31 অক্টোবর পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের একাধিক এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷