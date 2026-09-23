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28 সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাংক ধর্মঘট ! গ্রাহকদের জরুরি কাজ আগে সেরে ফেলার পরামর্শ

Bank Strike: এসবিআই থেকে ক্যানাড়া ব্যাংক মেসেজের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং কাজ আগে সেরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে ৷ ধর্মঘট নিয়ে কী বলছে ব্যাংক ইউনিয়ন ?

Bank Strike
সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের দাবিতে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক (ছবি-এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 11:52 AM IST

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নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: জরুরি ব্যাংকিংয়ের কাজ বাকি রয়েছে ৷ যেটি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে করবেন বলে ফেলে রেখেছেন ? তাহলে এখনই সেই কাজ সেরে নিন ৷ নইলে বিপদে পড়তে পারেন আপনিই ৷ কারণ 28 সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিনের ব্যাংক ধর্মঘট ৷ দেশজুড়ে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় বিভিন্ন ব্যাংকিং পরিষেবা ৷ তাই গ্রাহকদের বকেয়া কাজগুলো আগেভাগেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দিচ্ছে ব্যাংকগুলি ।

সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের ব্যবস্থা-সহ অন্যান্য দাবিতে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস' এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর তরফে আগামী 28 তেকে 30 সেপ্টেম্বর এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷ তাদের দাবিগুলোর সুরাহা না-হলে তারা ধর্মঘটেই যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছে । ফলে আপাতত কোনও সমাধান সূত্র না-বেরনোয় ব্যাংকগুলো এখন গ্রাহকদের ফোনে বার্তা পাঠাচ্ছে ৷ ওই মেসেজে বলা হচ্ছে, ধর্মঘট শুরুর আগেই জরুরি ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করুন । পাশাপাশি নিত্যদিনের লেনদেনের জন্য গ্রাহকদের মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইউপিআই এবং এটিএম-এর মতো ডিজিটাল ব্যাংকিং মাধ্যমগুলো ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

Bank Strike
এসবিআইয়ের গ্রাহকদের প্রতি বার্তা (ইটিভি ভারত)

যদি ধর্মঘটটি কার্যকর হয়, তবে আগামী সোমবার থেকে বুধবার সারা দেশে ব্যাংক শাখাগুলোর কাজ ব্যাহত হতে পারে ৷ এছাড়া মাসের দ্বিতীয় শনিবার ও রবিবার হওয়ায় 26 ও 27 সেপ্টেম্বরও ব্যাংকগুলো বন্ধ থাকবে । এর ফলে গ্রাহকরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন তাই ব্যাংকগুলো বারবার মেসেজ দিয়ে সতর্ক করছে ৷

ব্যাংকগুলির বার্তা

ব্যাংক অফ বরোদা গ্রাহকদের পরামর্শ দিয়েছে, তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং কাজ নির্দিষ্ট ব্যাংকের শাখায় গিয়ে আগেই সেরে নেন এবং ধর্মঘটের সময় নিত্যদিনের লেনদেনের জন্য ব্যাংকটির ডিজিটাল ও সেলফ-সার্ভিস চ্যানেলগুলো যেমন 'বব ওয়ার্ল্ড', ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইউপিআই এবং এটিএম ব্যবহার করেন ।

Bank Strike
ব্যাংক অফ বরোদার গ্রাহকদের প্রতি বার্তা (ইটিভি ভারত)

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াও (এসবিআই) একই পরামর্শ দিয়েছে গ্রাহকদের । তাদের বার্তায় গ্রাহকদের গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন আগেই সম্পন্ন করার এবং এটিএম, অটোমেটেড ডিপোজিট কাম উইথড্রয়াল মেশিন, কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট, 'ইয়োনো', ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যাংকিং, ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে । গ্রাহকদের সম্ভাব্য অসুবিধার জন্য ব্যাংকগুলো দুঃখপ্রকাশও করেছে ।

এসবিআই তার কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তাঁরা যেন গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেন এবং ব্যাংকিং পরিষেবা যাতে সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত থাকে, তা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে মিলে কাজ করেন । সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় ব্যাংকটি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি গ্রাহকদের স্বার্থে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ।

ক্যানাড়া ব্যাংক জানিয়েছে, গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের লেনদেনের কাজ আগে থেকেই করে রাখেন এবং ধর্মঘটের দিনগুলোতে বিকল্প ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যবহার করেন ।

কেন ধর্মঘট?

ইটিভি ভারতকে 'অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাধারণ সম্পাদক সিএইচ ভেঙ্কটাচালাম জানান, ব্যাংক ইউনিয়নগুলোর প্রধান দাবি হল-সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা, যা সরকার এবং 'ইন্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে আগের সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত ছিল । তিনি আরও জানান, গত 22 সেপ্টেম্বর শ্রম মন্ত্রকের চিফ লেবার কমিশনারের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনাতেও এই দাবিটি উত্থাপন করা হয়েছিল । তখন দাবিটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা না-হলেও ইউনিয়নগুলোকে জানানো হয়েছিল যে, এটি বাস্তবায়নে আরও সময় লাগবে ।

ভেঙ্কটাচালাম বলেন, "দাবিটি উত্থাপনের পর ইতিমধ্যে আড়াই বছর পেরিয়ে গিয়েছে । তাই আমরা তাদের জানিয়েছি যে, আমরা ধর্মঘটের পথেই হাঁটব ।" ধর্মঘট প্রত্যাহারের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রকের আহ্বানের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "দাবি পূরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত ইউনিয়নগুলো ধর্মঘট প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করবে না । তাদের আহ্বানে আমাদের কোনও লাভ হবে না । আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা পিছু হটব না ।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীই ধর্মঘট পালিত হবে ।

ভেঙ্কটাচালাম জানান, ধর্মঘটের সময় নগদ লেনদেন-সহ শাখার স্বাভাবিক ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । তবে ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো ডিজিটাল ব্যাংকিং চ্যানেল এবং অন্যান্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক পরিষেবাগুলো কোনও বাধা ছাড়াই সচল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে । তিনি বলেন, "ইউনিয়নগুলো এখনও আশা করছে যে সরকার তাদের দাবিটি বিবেচনা করবে, কারণ তারা মনে করে এই দাবিটি অত্যন্ত যৌক্তিক । এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পরবর্তী কোনও বৈঠকের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়নি ।"

সরকারের অবস্থান

অর্থ মন্ত্রক কর্মচারী ইউনিয়নগুলোকে ধর্মঘটের পথ থেকে সরে আসতে এবং আলোচনার মাধ্যমে দাবি-দাওয়া সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে । এছাড়া মন্ত্রক ব্যাংক কর্মীদের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেছে ।

এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক সমঝোতাগুলোর আওতায় ব্যাংক কর্মীরা বেতন বৃদ্ধি, উন্নত কল্যাণমূলক সুবিধা, অধিক নিয়োগ ও পদোন্নতি এবং বদলি সংক্রান্ত উন্নত নীতি-সহ নানাবিধ সুবিধা পেয়েছেন । পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও মহিলা কর্মীদের জন্যও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে ৷ নিয়োগ ও বেতন-সংক্রান্ত সমঝোতা প্রক্রিয়াকে আরও সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া সব ক্যাডারের জন্য নতুন বেতন কাঠামো নির্ধারণের পাশাপাশি বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও মন্ত্রক উল্লেখ করেছে ।

TAGGED:

BANK STRIKEIN INDIA
BANK STRIKE FROM SEPT 28
ব্যাংক ধর্মঘট
ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যাহত
BANK STRIKE

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