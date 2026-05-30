প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিলম্বিত CUET-UG পরীক্ষা, সংশোধিত বিকেলের সময়সূচি

প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিলম্বিত CUET-UG পরীক্ষা, সংশোধিত বিকেলের সময়সূচি
প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দেশজুড়ে CUET UG পরীক্ষা বিলম্বিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়েছেন। এরপর, NTA পরীক্ষার সময়সূচী সংশোধন করেছে, শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।
By PTI
Published : May 30, 2026 at 4:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 মে: প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দেশজুড়ে CUET UG পরীক্ষা বিলম্বিত হয়েছে ৷ আজ 30 মে, কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে CUET UG 2026 পরীক্ষা যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে পরীক্ষাটি বিলম্বিত হয়৷ এর পরে পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) অবিলম্বে একটি আপডেট জারি করে এবং একটি নতুন সময়সূচী কার্যকর করে।
আজ, দেশজুড়ে কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে CUET UG 2026 পরীক্ষাকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিছু জায়গায় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে পরীক্ষা দেরিতে শুরু হয়, এবং এই বিশৃঙ্খলা ও গুজব উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এরই মধ্যে, পরীক্ষা বাতিলের খবরও ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
দেশজুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে CUET UG 2026 পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, কিন্তু কিছু জায়গায় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে পরীক্ষাটি যথাসময়ে শুরু হতে পারেনি। পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস আইওএন) জানিয়েছে যে , সিস্টেমের একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এই বিলম্ব হয়েছিল , যা পরে সমাধান করা হয়েছে।
দেশজুড়ে স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য শনিবার অনুষ্ঠিত সিইউইটি-ইউজি 2026 পরীক্ষাটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কিছু কেন্দ্রে দেরিতে শুরু হয়েছে। এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধির মন্তব্য সামনে আসে। এক সোশাল পোস্টে তিনি বলেন, যে সরকার বিশ্বসেরা হওয়ার বড় বড় দাবি করে, তারা একটি পরীক্ষাও ঠিকমতো নিতে পারছে না। কংগ্রেস নেতা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "নিট, সিবিএসই, এসএসসি এবং আজ সিইউইটি। চারটি পরীক্ষা। একটিও সততার সঙ্গে নেওয়া হয়নি। যে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আপনারা নষ্ট করছেন, সেই প্রজন্ম আপনাদের হিসাব নেবে।"
কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে যে, তাদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং পরীক্ষা হলগুলির ভেতরে মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিল। অনেক জায়গায় জলের ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত ফ্যান না থাকা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। এতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বেড়েছে।
পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) স্পষ্ট করেছে যে, যেসব শিক্ষার্থীর পরীক্ষা দেরিতে শুরু হয়েছে, তাদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে, যাতে কোনও পরীক্ষার্থীর প্রতি কোনও অবিচার না হয়। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে, পরীক্ষা বাতিলের গুজব মিথ্যা এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে চলছে। কিছু কেন্দ্রে বিলম্বের কারণে পরীক্ষার সময়সূচিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিকালের শিফটের জন্য প্রবেশ দুপুর 2টো 30 মিনিট থেকে শুরু হয় এবং পরীক্ষা এখন বিকাল 3টের পরিবর্তে বিকেল 4টে নাগাদ শুরু হয়েছে।