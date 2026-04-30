উত্তাল নদীতে ডুবল ক্রুজ, নর্মদায় মৃত 7; আর্থিক সহায়তার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীতে ক্রুজ ডুবে অনেকে নিখোঁজ ৷ 7 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ উদ্ধারকাজ চলছে ৷

Madhya Pradesh Cruise Capsize
মধ্যপ্রদেশে ক্রুজ ডুবে দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 9:04 PM IST

জবলপুর, 30 এপ্রিল: নদীতে ক্রুজ ডুবে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীতে ৷ বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 7 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ জবলপুর জেলায় নর্মদা নদীতে অবস্থিত বার্গি বাঁধে পর্যটকদের নিয়ে একটি ক্রুজ বোট উল্টে যায় ৷ এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে সেখানে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷

সূত্রের খবর, ওই ক্রুজে 35-40 জন যাত্রী ছিলেন ৷ এই দুর্ঘটনার পর 7 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বর্তমানে পুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং এসডিআরএফ-এর দল ঘটনাস্থলে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে । 18 জনকে নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আরও কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে ।

এই ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "জবলপুরের বার্গি বাঁধে ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে ৷ আজ জব্বলপুরে বার্গি বাঁধে প্রবল ঝড়ের কারণে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক নৌ-দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে, স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী বাহিনীর অভিযান পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে।

পূর্তমন্ত্রী শ্রী রাকেশ সিং জি, পর্যটনমন্ত্রী শ্রী ধ্রুবেন্দ্র সিং লোধি জি, বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (ACS), এডিজি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে 15 জন নাগরিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা জোরকদমে চলছে।

এই সংকটময় মুহূর্তে, রাজ্য সরকার পূর্ণ সংবেদনশীলতার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারগুলোকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ জারি করা হয়েছে।"

জেলা কালেক্টর রাঘবেন্দ্র সিং এবং এসপি সম্পদ উপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ বাঁধে ক্রুজ উল্টে অনেকেই নিখোঁজ ৷ তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে নর্মদা নদীতে ৷ এসডিআরএফ এবং পুলিশ স্থানীয় ডুবুরিদের সাহায্যে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ৷ এছাড়া মোটর বোট ও স্পিড বোট ব্যবহার করেও উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যা 6টা নাগাদ ৷ সেই সময় নর্মদা নদীতে প্রবল বেগে ঝোড়ো বাতাস বইছিল ৷ পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা ক্রুজটি ওই ঝড়ের কারণে ভারসাম্য হারিয়ে বার্গি বাঁধের খামারিয়া দ্বীপের কাছে ডুবে যায় ৷ যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন সাঁতরে নিরাপদে তীরে পৌঁছন ৷

বার্গি বাঁধটি নর্মদা নদীর উপর অবস্থিত এবং জবলপুর শহর থেকে প্রায় 35 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৷ এখানে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন দফতর পরিচালিত একটি রিসর্ট রয়েছে ৷ এটি বিভিন্ন ধরনের জলক্রীড়া বা ওয়াটার স্পোর্টস আয়োজনের কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত ৷

