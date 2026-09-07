বিজাপুরে সিআরপিএফের বিরাট অভিযান, জঙ্গলে 14 মাও ডেরায় উদ্ধার বিপুল অস্ত্র

বিজাপুরে সিআরপিএফের বিরাট অভিযান, জঙ্গলে 14 মাও ডেরায় উদ্ধার বিপুল অস্ত্র
পিডিয়া ও কুপ্পাগুড়া এলাকার আদ্রি, হাররা, নয়াপাড়া ও সরপঞ্চপাড়ার ঘন জঙ্গল থেকে মাওবাদী কার্যকলাপ-সংক্রান্ত 99টি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে ।
Published : September 7, 2026 at 12:26 PM IST
বিজাপুর(ছত্তিশগড়), 7 সেপ্টেম্বর: মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সিআরপিএফের 199 নম্বর ব্যাটালিয়ন । গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বাহিনী পিডিয়া ও কুপ্পাগুড়া এলাকার অন্তর্গত আদ্রি, হাররা, নয়াপাড়া এবং সরপঞ্চপাড়ার ঘন জঙ্গলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায় । কমান্ড্যান্ট আনন্দ কুমারের নির্দেশনায় এবং ডেপুটি কমান্ড্যান্ট দর্শন যাদবের তত্ত্বাবধানে বি/199 ও এফ/199 কোম্পানির জওয়ানরা 'ইয়াং প্লাটুনে'র সহায়তায় যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন ।
রাইফেল, 10টি আইইডি ও ডিটোনেটর উদ্ধার
তল্লাশি অভিযানের সময় জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মাওবাদীদের 14টি গোপন আস্তানা বা সামগ্রীর ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া যায় । উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সাতটি রাইফেল ৷ যার মধ্যে একটি 303 বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল, পাঁচটি মাজল-লোডিং রাইফেল এবং একটি দেশি 12-বোর রাইফেল অন্তর্ভুক্ত । এছাড়া 10টি আইইডি, আটটি ডেটোনেটর, কর্ডেক্স তার, একটি ওয়্যারলেস সেট, প্লাস্টিক ও স্টিলের পাত্র, আইইডি তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং মাওবাদীদের ইউনিফর্ম উদ্ধার করা হয়েছে । সব মিলিয়ে মোট 99 ধরনের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
সতর্কতার সঙ্গে অভিযান সম্পন্ন
নিরাপত্তা বাহিনী পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধাপে ধাপে তল্লাশি অভিযান চালায় । এই অভিযানে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি । সিআরপিএফ কর্মকর্তাদের মতে, ওই এলাকায় চলমান অভিযানগুলো মাওবাদী কার্যকলাপ কার্যকরভাবে দমন করেছে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে নিরাপত্তা-বোধ জোরদার করেছে । 199তম ব্যাটালিয়ন জানিয়েছে, এই অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তারা ভবিষ্যতেও গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখবে ।
বস্তারে মাওবাদীদের মজুত করা সামগ্রী উদ্ধার
6 সেপ্টেম্বর-সুকমার চিন্তালনার এলাকার চিন্না বোদকেলে মাওবাদীদের গোপন ভাণ্ডার (ডাম্প) উদ্ধার ৷ এর মধ্যে ছিল মাজল-লোডিং বন্দুক, ওয়্যারলেস সেট ও বিস্ফোরক ।
6 সেপ্টেম্বর-কোন্ডাগাঁওয়ের মারদাপাল থানা এলাকার অধীনে মাওবাদীদের একটি গোপন ভাণ্ডার উদ্ধার ৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল একটি 9 এমএম পিস্তল, 160টি জিলেটিন স্টিক, ডিটোনেটর, ওয়্যারলেস সেট ও বিস্ফোরক দ্রব্য ।
29 অগস্ট-বিজাপুরে মাওবাদীদের গোপন ভাণ্ডার-সহ এক মাওবাদীকে গ্রেফতার ৷ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার ।
25 অগস্ট-কাঙ্কেরের কানহারগাঁওয়ের জঙ্গল থেকে মাওবাদীদের একটি বড় গোপন ভাণ্ডার উদ্ধার ৷ 40টি ডিটোনেটর এবং গানপাউডার ভর্তি দুটি স্টিলের টিফিন-বোমা বাজেয়াপ্ত ।
25 অগস্ট-কাঙ্কেরের মারখেদি জঙ্গলে মাওবাদীদের একটি গোপন অস্ত্রভাণ্ডার (ডাম্প) উদ্ধার করা হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চারটি মাজল-লোডিং বন্দুক, তিনটি ব্যারেল, একটি ওয়্যারলেস সেট, 3 বান্ডিল বৈদ্যুতিক তার, একটি জিপিএস (GPS) যন্ত্র, একটি ছোট সোলার প্যানেল এবং একটি চার্জার ।
24 অগস্ট-সুকমার মুনুরকোণ্ডা জঙ্গলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের একটি ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র, তাজা গুলি (অব্যবহৃত কার্তুজ), বিজিল শেল, জিলেটিন স্টিক এবং বারুদ ।