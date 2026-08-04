দুই সহকর্মীকে গুলিতে ঝাঁজরা করে নিজেকে শেষ করলেন সিআরপিএফ জওয়ান

দুই সহকর্মীকে গুলিতে ঝাঁজরা করে নিজেকে শেষ করলেন সিআরপিএফ জওয়ান
কাটিমারিতে 34 নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে ঘটনাটি ঘটে ৷ ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ দুই জওয়ান মারা যান ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
Published : August 4, 2026 at 12:49 PM IST
নগাঁও (অসম), 4 অগস্ট: দুই সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা ৷ তারপর নিজেকে শেষ করলেন সিআরপিএফ জওয়ান ৷ ঘটনায় আহত আরও একজন ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে অসমের নগাঁও জেলায় ৷
এই বিষয়ে নগাঁওয়ের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (সদর) পারমিতা সরকার জানান, ঘটনাটি ঘটেছে সকাল 7টা নাগাদ কাটিমারিতে অবস্থিত 34 নম্বর ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে ৷ সেখানে প্রধান ফটকে কর্তব্যরত এএসআই জিডি বল্লানি প্রেমাবরম তাঁর সহকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালান ।
ডিএসপি জানান, এরপর ওই এএসআই নিজেকে গুলি করেন ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় । এইচভি জিডি বিষ্ণু প্রসাদ বাঘেল এবং এসআই/জিডি রামনাওয়াল সিং যাদব—এই দুই কর্মী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ।
সরকার আরও জানান, এই ঘটনায় এএসআই মিনিস্টেরিয়াল গোবিন্দ শ্রীপুল নামে সিআরপিএফ-এর আরেক কর্মী আহত হন এবং তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে । সিআরপিএফ ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা দ্রুত ক্যাম্পে পৌঁছন এবং এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান ।
ঘটনার বিবরণ দিয়ে নগাঁওয়ের সিনিয়র পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা এএসআই প্রেমাবরম আজ সকালে সিআরপিএফ ক্যাম্পের প্রধান ফটকে কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের নির্ধারিত অস্ত্র ছাড়াই ছিলেন । এরপর তিনি গার্ড রুম থেকে একটি ইনসাস (INSAS) রাইফেল নিয়ে 'কোয়ার্টার গার্ড'-এর পিছনের দিকে যান এবং সেখানে বাঘেলকে লক্ষ্য করে গুলি চালান; এতে বাঘেল গুরুতর আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যান । এরপর প্রেমাবরম যাদবকে লক্ষ্য করে গুলি চালান—যিনি নথিপত্র যাচাইয়ের কাজে লখনউ থেকে সেখানে এসেছিলেন—এবং তিনিও ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান । এএসআই শ্রীপুলকেও লক্ষ্য করে গুলি চালান, যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন । গুলি চালানোর পর প্রেমাবরম বি/171 (B/171) ব্যারাকে ঢুকে নিজের ওপর গুলি চালান এবং এতে তাঁর মৃত্যু হয় ।" তিনি আরও জানান যে, পুলিশ সিআরপিএফ-এর সাথে যৌথভাবে এই ঘটনার তদন্ত করছে ।