চার বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতন, অবসরের আগে গ্রেফতার CRPF জওয়ান

চার বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতন, অবসরের আগে গ্রেফতার CRPF জওয়ান
পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল । এবার নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
Published : August 17, 2026 at 12:04 PM IST
সিধি (মধ্যপ্রদেশ), 17 অগস্ট: সামনের বছরই ছিল অবসরগ্রহণ ৷ তার আগে শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) 59 বছর বয়সী এক জওয়ান ৷
মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার মাজহৌলি থানা এলাকার ঘটনা ৷ এখানেই একটি গ্রামে চার বছরের এক শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে জওয়ানের বিরুদ্ধে ৷ এরপরই তাঁকে সংশোধনাগারে পাঠায় পুলিশ ৷ ঘটনাটি শুক্রবার ঘটলেও বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে রবিবার ৷ পুলিশ অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করার পর তাঁকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।
স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) বিশাল শর্মা জানান, ওই শিশুর মা শনিবার (15 অগস্ট) থানায় অভিযোগ করেন, শুক্রবার তাঁর মেয়েকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে ।
পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে বিস্তারিত জানানো হয়, কীভাবে 3 বছর 11 মাস বয়সী শিশুটি তার মায়ের কাছে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেছিল । অভিযোগে শিশুটির মা জানান, রাতে মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল । দীর্ঘক্ষণ ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা তাকে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করেন ৷ কিন্তু কোনও সন্ধান পাননি । অবশেষে মেয়েটি যখন ফিরে আসে, তখন সে কাঁদছিল এবং তার গোপনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হচ্ছিল । শিশুটি জানায়, এক প্রতিবেশী কাকা তার মুখ চেপে ধরে যৌন নির্যাতন চালায় ৷ মা সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান এবং ঘটনার পরদিন অর্থাৎ, শনিবার থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ।
এসএইচও শর্মা আরও জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয় । পকসো (POCSO) আইন এবং অন্যান্য ধারায় এফআইআর নম্বর 567/26-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে । প্রমাণ ও তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা হয় । শুনানির পর আদালত অভিযুক্তকে সিধি জেলা সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয় ।
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত জওয়ানের বয়স 59 বছর ৷ আগামী বছর তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। পুলিশ জানিয়েছে, আগেও তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ।