সিজেপি'র আন্দোলন, বাংলা থেকে দিল্লির পথে 20 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

সিজেপি'র আন্দোলন, বাংলা থেকে দিল্লির পথে 20 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী
ককরোচ-সহ একাধিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভে উত্তপ্ত দিল্লি ৷ কেন্দ্রের নির্দেশে বাংলা থেকে আনা হচ্ছে 2000 সিআরপিএফ জওয়ান ৷
Published : July 22, 2026 at 12:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: রাজধানীতে বিক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি তথা সিজেপি ৷ সোম-মঙ্গলের পর বুধেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের পারদ চড়ছে দিল্লিতে ৷ সিজেপির পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে ৷ এহেন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে রাজধানীতে অতিরিক্ত 20 কোম্পানি সিআরপিএফ মোতায়েনের নির্দেশ দিল কেন্দ্র ৷ বাংলা থেকে এই অতিরিক্ত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷
মঙ্গলবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (MHA) রাজধানীতে অবিলম্বে এই বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়ার পর, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF)-এর এই জওয়ানদের আকাশপথে বাংলা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ চলতি বছর এপ্রিলে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এই কোম্পানিগুলিকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের অনুরোধে ভোট পরবর্তী হিংসা রোধে তাদের সেখানেই থেকে যেতে বলা হয়েছিল । এবার দিল্লি উড়িয়ে আনা হচ্ছে ৷
কেন্দ্রীয় প্রশাসন সূত্রে সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানতে পেরেছে, সিজেপি-র বিক্ষোভ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলন এবং সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদার করতে সিআরপিএফের মোচ 20টি কোম্পানিকে কলকাতা থেকে আকাশপথে দিল্লিতে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই চলতে থাকা বিক্ষোভে একাধিকবার হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৷ দিল্লি পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি পুলিশও আক্রান্ত হয়েছে ৷ এই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।
একটি সিআরপিএফ কোম্পানিতে প্রায় 100 জন কর্মী থাকেন । সেক্ষেত্রে 20 কোম্পানি বাহিনীতে মোট জওয়ান সংখ্যা দাঁড়াবে 2000 জন ৷ এই দু'হাজার সিআরপিফকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে দিল্লিতে ৷
আধিকারিকদের মতে, 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র বিক্ষোভ এবং 20 জুলাই থেকে শুরু হওয়া সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে সিআরপিএফ এবং তাদের বিশেষ 'র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স' (RAF)-এর প্রায় 30টি কোম্পানিকে কাজে লাগিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷
হিংসা ও ভাঙচুরের ঘটনায় 6টি এফআইআর; 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র'-এর তদন্তে পুলিশ
মঙ্গলবার সূত্র জানিয়েছে, 20 জুলাই 'ককরোচ জনতা পার্টি' ও কৃষক সংগঠনগুলোর আয়োজিত 'চলো সংসদ' মিছিল চলাকালীন হিংসা, ভাঙচুর এবং অন্যান্য ঘটনার জেরে দিল্লি পুলিশ এ পর্যন্ত ছয়টি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে । পুলিশ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পিটিআই জানিয়েছে, পুরো ঘটনার পিছনে কোনও 'বৃহত্তর ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র' রয়েছে কি না, তা পুলিশ খতিয়ে দেখতে পারে ।
পার্লামেন্ট স্ট্রিট, কনট প্লেস এবং অন্যান্য থানায় এই মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে এবং এতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), অস্ত্র আইন (Arms Act) ও সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি প্রতিরোধ আইনের (Prevention of Damage to Public Property Act) একাধিক ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে ।
পুলিশের একটি সূত্রের মতে, কনট প্লেসের রিগাল সিনেমার কাছে হিংসা ও পাথর ছোড়ার ঘটনায় একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ এছাড়া বেআইনি জমায়েত, সংসদ চলাকালীন অনুমতি ছাড়া ড্রোন ওড়ানো এবং হিংসার পিছনে কথিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে । মারধর, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্যও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ।
পুলিশের সূত্র অনুযায়ী, পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় দায়ের করা এফআইআর-এ বিএনএস (BNS)-এর যেসব ধারা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল: ২২৩(খ) (আইনসংগত আদেশ অমান্য করা); ২২১ (সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া); ১৩২ (সরকারি কর্মচারীর ওপর হামলা বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ); ১২১(১) (বেআইনি জমায়েত); ১৮৯(৩), ১৯০, ১৯১(২), ১৯১(৩) ও ১৯২ (বেআইনি জমায়েত, দাঙ্গা ও সহিংসতা সংক্রান্ত); ৩২৪(৫), ১০৯(১), ১২৫ ও ৩(৫) (যৌথ উদ্দেশ্য বা 'কমন ইনটেনশন' সংক্রান্ত); এবং ৬১(২) (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত)।
এই এফআইআর-এ 'সরকারি সম্পত্তি ক্ষতি প্রতিরোধ আইন'-এর (Prevention of Damage to Public Property Act) বিধানগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।