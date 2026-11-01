দিল্লিতে বিরোধীদের মহামিছিল, নিশানায় জ্ঞানেশ কুমার; পালটা পথে বিজেপিও

দিল্লিতে বিরোধীদের মহামিছিল, নিশানায় জ্ঞানেশ কুমার; পালটা পথে বিজেপিও
Ramlila Maidan Protest: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগের দাবিতে রাহুল-মমতা-অখিলেশদের জমায়েত, 1984 সালের শিখবিরোধী হিংসার স্মরণে পালটা কর্মসূচি বিজেপির । রাজনৈতিক সংঘাতে উত্তপ্ত রাজধানী ।
Published : November 1, 2026 at 12:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামল বিরোধী জোট । রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'চলো দিল্লি' কর্মসূচিতে শক্তি প্রদর্শন করছে ইন্ডিয়া জোট । নিশানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এ ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করছে বিরোধীরা । এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ একাধিক বিরোধী নেতার । অন্যদিকে, একই দিনে দিল্লির পশ্চিম প্রান্তে পালটা কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি । 1984 সালের শিখবিরোধী হিংসার স্মরণে কংগ্রেসকে নিশানা করাই তাদের লক্ষ্য ।
ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচি ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই রাজধানীতে রাজনৈতিক উত্তেজনা । সকাল 11 টা থেকেই বিরোধী সাংসদরা কনস্টিটিউশন ক্লাবে জমায়েত হন । সেখান থেকে দুপুর 12টায় মিন্টো রোড ও কনট প্লেসের সংযোগস্থল থেকে মিছিল শুরু হয়। শেষ হবে রামলীলা ময়দানে । সেখানে বিকেল 5টা পর্যন্ত সভার আয়োজন করা হয়েছে । আয়োজকদের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন । পুলিশের হিসাব, প্রায় 50 হাজার মানুষের জমায়েত হতে পারে ।
কেন জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাইছে বিরোধীরা ?
বিরোধীদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । এর ফলে প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার বিপন্ন হতে পারে । নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা । বিরোধী নেতাদের দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এমন কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে, যা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারণাকেই দুর্বল করছে ।
গত 31 অক্টোবর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বিরোধী জোটের সাংসদদের নিয়ে একটি প্রতীকী 'জন-ইমপিচমেন্ট' কর্মসূচি হয় । সেখানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় । লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার সেই প্রতীকী প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করেন । রাহুল গান্ধিও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন । তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের বদলে কমিশন এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে ।
তবে এই 'ইমপিচমেন্ট' সম্পূর্ণ প্রতীকী । সংবিধান অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরানোর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে । বিরোধীদের এই কর্মসূচি সেই আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয় । বরং রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যমে কমিশনের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা ।
পালটা পথে বিজেপি, 1984 সালের হিংসা নিয়ে আক্রমণ
বিরোধীদের কর্মসূচির দিনই পালটা রাজনৈতিক জমায়েতের ডাক দিয়েছে বিজেপি । পশ্চিম দিল্লির হরিনগর থেকে তিলকনগর মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত মিছিল করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের । 1984 সালের শিখবিরোধী হিংসায় নিহতদের স্মরণে এই কর্মসূচি । বিজেপির অভিযোগ, যে দিন বিরোধীরা দিল্লিতে সভা করছে, সেই দিনটি 1984 সালের হিংসার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত । তাই এই দিনে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য নয় ।
বিজেপির নেতারা বিরোধীদের অভিযোগও খারিজ করেছেন । তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে ইন্ডিয়া জোট । বিরোধীদের এই কর্মসূচিকে 'নাটক' বলেও কটাক্ষ করেছে শাসকদল ।
ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ, স্থানীয় বাজারে কেনাকাটার আর্জি রাহুলের
দিল্লিতে উৎসবের মরসুমে বড় জমায়েত ও মিছিলের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা । যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার কড়াকড়িতে বাজারে ক্রেতাদের যাতায়াত কমে যাওয়ার আশঙ্কা তাঁদের । এই উদ্বেগের জবাবে রাহুল গান্ধি কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসা মানুষদের স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করার আবেদন জানিয়েছেন । তাঁর বার্তা, প্রতিবাদ-মিছিলের পাশাপাশি দিল্লির ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের পাশেও দাঁড়ান ।
নিরাপত্তায় কড়া নজর, রাস্তায় হাজার হাজার পুলিশ
বিরাট জমায়েতের কথা মাথায় রেখে দিল্লিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় দিল্লিতে প্রায় 10 হাজার পুলিশ ও আধাসেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর । রামলীলা ময়দান ও আশেপাশের এলাকায় বসানো হয়েছে নজরদারির ক্যামেরা । মিছিলের পথে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং একাধিক রাস্তায় ঘুরপথের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, মিছিলের জন্য আলাদা অনুমতি না থাকলেও নির্দিষ্ট পথে জমায়েত নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করা হবে । রামলীলা ময়দান ছেড়ে অন্য কোনও গন্তব্যের দিকে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা শেষ করে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশও রয়েছে ।
ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের এই আন্দোলন যে শুধু দিল্লির রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা স্পষ্ট । বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইন্ডিয়া জোটের । অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, ভুলবশত কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়লে পুনরায় নাম তোলার সুযোগ রয়েছে ।
একদিকে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন, অন্যদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের অভিযোগে বিজেপির পালচা প্রচার- দুইয়ের সংঘাতে রবিবারের দিল্লি কার্যত রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষার মঞ্চ । রামলীলা ময়দানের জমায়েত বিরোধীদের আন্দোলনে কতটা গতি আনে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।