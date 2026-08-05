পাহাড়-নদী-জঙ্গল পেরিয়ে অতীতের মাও-গড়ে রোজ শিক্ষার আলো জ্বালতে যান শৈলেন্দ্র

পাহাড়-নদী-জঙ্গল পেরিয়ে অতীতের মাও-গড়ে রোজ শিক্ষার আলো জ্বালতে যান শৈলেন্দ্র
শৈলেন্দ্র বাচাম ৷ ছত্তিশগড়ের বিজাপুরের গ্রাম কারকার প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৷ গ্রামের শিশুদের শিক্ষার আলোয় আনতে রোজ 16 কিমি পথ পেরিয়ে স্কুলে আসেন ৷
Published : August 5, 2026 at 4:47 PM IST
বিজাপুর (ছত্তিশগড়), 5 অগস্ট: ছত্তিশগড়ের একটা বড় অংশ একসময় মাওবাদীদের দখলে ছিল ৷ সেই এলাকাগুলির মধ্য়ে অন্যতম বিজাপুর জেলা ৷ মাওবাদীদের প্রভাব থাকায় ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত তো হয়েছেই ৷ পাশাপাশি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু শিশুর ভবিষ্যৎ ৷ 'সালওয়া জুডুম'-এর সময় বিজাপুরে মাওবাদীরা প্রায় 300টি স্কুল ধ্বংস করে দিয়েছিল ।
ছত্তিশগড়ের অন্যান্য অংশের মতো বিজাপুরও এখন মাওবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে ৷ তাই ধীরে ধীরে প্রত্যন্ত জেলার গ্রামগুলিতে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসতে শুরু করেছে ৷ গ্রামে গ্রামে শিক্ষার আলোও পৌঁছাতে শুরু করেছে ৷ এমন অনেক গ্রামে পুনরায় পঠনপাঠন চালু হচ্ছে, যেখানে আগে কোনও সরকারি স্কুলই ছিল না ৷
ছত্তিশগড়ের বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমানায় অবস্থিত একটি গ্রাম কারকা ৷ ওই গ্রামেও আগে কোনও সরকারি স্কুল ছিল না ৷ দু’বছর আগে সেখানে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়৷ গ্রামের শিশুরা প্রাথমিকের পাঠ নিতে ওই স্কুলে আসতে শুরু করে ৷ তাদের স্কুলে ভর্তি হতে উৎসাহ দিতে ও পড়াশোনা নিয়ে সচেতনতার প্রচারে সরকারের তরফে ‘শিক্ষা দূত’ নিয়োগ করা হয় ৷ প্রায় এক বছর আগে একজন প্রধান শিক্ষকও নিয়োগ করা হয় ওই স্কুলে ৷ ফলে শিক্ষার আলোয় ক্রমশ আলোকিত হতে শুরু করেছে কারকা গ্রামের শিশুরা ৷
ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন প্রান্তিক গ্রামে নতুন করে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজটাও সহজ নয় ৷ নানা প্রতিকূলতা পার করে এই কাজ করতে হচ্ছে ৷ ঠিক কী ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে কারকা গ্রামের প্রধান শিক্ষকের গল্পটিই যথেষ্ট ৷
পাহাড়ি পথে 16 কিলোমিটারের যাত্রা
কারকা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র বাচাম ৷ তিনি স্কুল থেকে 16 কিলোমিটার দূরে থাকেন ৷ এই পথ পেরিয়ে রোজ স্কুলে আসতে তাঁকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ৷ কারণ, তাঁর স্কুলের আসার যাত্রাপথ সাধারণ কোনও সড়ক নয় ৷ বরং পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ও পাহাড়ি ঝরনা পেরিয়ে তাঁকে স্কুলে পৌঁছাতে হয় ৷
শৈলেন্দ্র বাচাম কীভাবে স্কুলে আসেন ?
শৈলেন্দ্র বাচাম প্রতিদিন বাইকে করে বিজাপুর থেকে মুদভেন্ডি পর্যন্ত যান ৷ এরপরই শুরু হয় তাঁর আসল যাত্রা। মুদভেন্ডি থেকে কারকায় অবস্থিত স্কুলে পৌঁছাতে তাঁদের প্রায় আট কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হয় । এই পথে রয়েছে পাহাড়, দুর্গম পথ এবং পাহাড়ি ঝরনা ৷ ওই রাস্তা দিয়ে বর্ষাকালে যাতায়াত করা খুবই কঠিন ৷ এত প্রতিকূলতা পার করে তিনি রোজ স্কুলে পৌঁছান, যাতে শিশুদের পড়াশোনায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে ৷
কী বলছেন শৈলেন্দ্র বাচাম ?
শৈলেন্দ্রর কথায়, প্রায় এক বছর আগে কারকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর পোস্টিং হয় । তখন থেকেই তিনি নিয়মিত পায়ে হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করছেন । কখনও কখনও খারাপ আবহাওয়া বা সরকারি কাজের কারণে তিনি স্কুলে পৌঁছাতে না পারলেও, কোনও অবস্থাতেই শিশুদের পড়াশোনা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকেন । কারকার এই এলাকাটি একসময় মাওবাদীদের প্রধান ঘাঁটি বা 'কোর এরিয়া' হিসেবে পরিচিত ছিল । শোনা যায়, মাওবাদীরা এই এলাকাতেই তাদের নতুন যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিত ।
মাও-হুমকির আতঙ্কের অতীত
ওই এলাকায় মাওবাদীদের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, সেখানে তাদের নিজস্ব এক সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা চালু ছিল ৷ তারা নিজেরাই সরকার ও স্কুল পরিচালনা করত । সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নকশালদের প্রভাব কমে আসায় এখন ওই এলাকায় সরকারি উপস্থিতি জোরদার হচ্ছে । একসময় যেখানে বন্দুক ও ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করত, এখন সেখানে সরকারি স্কুলের শিশুদের হাতে বই দেখা যায় । শ্রেণিকক্ষে এখন শিশুদের পড়াশোনার শব্দ শোনা যায় ।
কারকা গ্রামটি কোথায় ?
কারকা গ্রামটি এনএমডিসি প্ল্যান্টের ঠিক নিচেই অবস্থিত । তা সত্ত্বেও, দুর্গম অবস্থান এবং মাওবাদীদের প্রভাবের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলটি উন্নয়নের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল । স্কুল চালু হওয়ার ফলে এখন গ্রামীণ শিশুদের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়েছে । এই সামগ্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র বাচামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ দুর্গম এলাকায় শিক্ষকদের নিয়মিত যাতায়াত যেখানে নিজেই একটি বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে শৈলেন্দ্র প্রতিদিন পাহাড় ও নদী পেরিয়ে শিশুদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন ।
শৈলেন্দ্রের লড়াই সহজ নয়
শৈলেন্দ্রের ক্ষেত্রে এটি কেবল 16 কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার বিষয় নয় ৷ এটি চিন্তা ও দৃঢ় সংকল্পের এক যাত্রা, যেখানে একজন শিক্ষক বিশ্বাস করেন যে কোনও পরিস্থিতিতেই শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হওয়া উচিত নয় । কারকার মতো গ্রামে একটি স্কুল শুরু করা মানে কেবল কোনও সরকারি ভবন বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা নয় । এটি এমন এক পরিবর্তনের নিদর্শন, যার মাধ্যমে একসময় মাওবাদের ছায়ায় থাকা গ্রামগুলো এখন শিক্ষা, উন্নয়ন ও সরকারি ব্যবস্থার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ।
স্কুলগুলিই ভবিষ্যতের ভিত্তি
একদিকে সরকার নকশাল-অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে স্কুল, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে শৈলেন্দ্র বাচামের মতো শিক্ষকরা তৃণমূলস্তরে এই প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন । প্রতিদিন পাহাড় ডিঙিয়ে স্কুলে পৌঁছানো শৈলেন্দ্র বাচামের অদম্য উদ্দীপনা প্রমাণ করে যে, একজন শিক্ষকের দৃঢ় সংকল্পের কাছে শিক্ষার পথে আসা দূরত্ব, দুর্গমতা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মতো চ্যালেঞ্জগুলিও তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে । কারকা, যেখানে একসময় নকশালদের উপস্থিতি ও তাদের সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হত, সেখানেই আজ সরকারি স্কুলগুলোর মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যতের ভিত গড়ে তোলা হচ্ছে ।