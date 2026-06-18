রাজ্যসভা নির্বাচনে ক্রস ভোটিং ! বিরোধী ভোট ভাঙিয়ে ঝাড়খণ্ডে আসন দখল এনডিএ'র

রাজ্যসভা নির্বাচনে ক্রস ভোটিং ! বিরোধী ভোট ভাঙিয়ে ঝাড়খণ্ডে আসন দখল এনডিএ'র
কংগ্রেসের অভিযোগ ঘোড়া কেনাবেচা করে এনডিএ সমর্থিত নির্দল প্রার্থীকে জিতিয়েছে বিজেপি ৷ আত্মার ডাকে বিরোধীরা সাড়া দিয়েছে, পাল্টা দাবি গেরুয়া শিবিরের ৷
By PTI
Published : June 18, 2026 at 9:10 PM IST
রাঁচি, 18 জুন : দেশের উত্তর থেকে শুরু করে পূর্ব-পশ্চিম নানা প্রান্তে যখন বিভিন্ন বিরোধী শিবিরের সংসদীয় দলের ভাঙনের গুঞ্জন তখন রাজ্যসভা নির্বাচনে ক্রস ভোটিং দেখল ঝাড়খণ্ড ! ইন্ডিয়া শিবিরে ভাঙন ধরিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হলেন এনডিএ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী পরিমল নাথওয়ানি ৷ কংগ্রেসের দাবি, ঘোড়া কেনাবেচা করে ভোটে জিতেছে বিজেরপি ৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়া শিবির ৷
দুটি আসনের একটিতে জিতেছেন শাসক দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বৈদ্যনাথ রাম ৷ তিনি পেয়েছেন 30টি ভোট ৷ অন্য আসনে জয়ী এনডিএ প্রার্থী পেয়েছেন 28টি ভোট ৷ পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে গিয়েছে 20টি ভোট ৷ বিজেপির দুটি এবং কংগ্রেসের একটি ভোট বাতিল হয়েছে ৷
81 আসনের বিধানসভায় বিজেপি পরিচালিত এনডিএ-র বিধায়ক সংখ্যা 24 ৷ কিন্তু তাঁদের সমর্থিত প্রার্থীকে জেতাতে প্রয়োজন ছিল প্রথম পছন্দের 28টি ভোটের ৷ বিরোধী ভোট ভাঙিয়ে তারা সেই জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে ৷ কংগ্রেসের দাবি, ইন্ডিয়া শিবিরের সদস্য আরজেডি ও সিপিআইএম(এল) লিবারেশন ক্রস ভোট করায় তাদের প্রার্থী হেরেছেন ৷
ঝাড়খন্ডে দলের পর্যবেক্ষক কে রাজুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব দিয়েছিল কংগ্রেস ৷ তিনি বলেন, "কংগ্রেসের পরিষদীয় দলে কোনও ভাঙন হয়নি ৷ ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার ভোটও আমাদের দিকেই গিয়েছে ৷ কিন্তু আরজেডি আর সিপিআইএম (এল) লিবারেশনের বিধায়করা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ৷ আর তাই আমাদের প্রার্থী 20টি ভোট পেয়েছেন ৷ এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলব ৷"
হাত শিবিরের দাবি, নিজেদের প্রার্থীকে জেতাতে বিজেপি ঘোড়া কেনাবেচা করেছে ৷ কংগ্রেস নেতা-তথা রাজ্যের মন্ত্রী দীপক সিং বলেন, "বিজেপি কর্পোরেট জগতের প্রতিনিধিকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে অর্থবলে নির্বাচনে জিতল ৷ ওরা এখানেও ঘোড়া কেনাবেচার খেলা শুরু করেছে ৷ তবে কংগ্রেসের কোনও সদস্য ওদের পাতা ফাঁদে পা দেননি ভেবে আমরা খুশি ৷"
স্বভাবতই কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি ৷ ঝাড়খন্ডের রাজ্য সভাপতি আদিত্য সাহু বলেন, "দুটি ভোট বাতিল হওয়ার পরও আমাদের প্রার্থী জিতেছেন ৷ এটা সব অর্থে বড় জয় ৷ ইন্ডিয়া শিবিরের বিধায়করাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখেছেন ৷ আমাদের তরফে কোনও উদ্য়োগ নেওয়া হয়নি ৷ বিরোধী বিধায়করা আত্মার ডাকে সাড়া দিয়েছেন ৷ "
পরিমল নাথওয়ানি এর আগে 2008 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত দু'দফায় সংসদের উচ্চকক্ষে ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডির আশা আবারও ঝাড়খণ্ডের মানুষের জন্য কাজ করবেন নাথওয়ানি ৷ তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অতীতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে বিজেপি যোগ দেয় চম্পাই সোরেনও ৷