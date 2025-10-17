গুজরাতে নয়া মন্ত্রিসভায় ক্রিকেটারের স্ত্রী থেকে প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি

গুজরাতে নয়া মন্ত্রিসভায় ক্রিকেটারের স্ত্রী থেকে প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি
মোদি-শাহের রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হল ৷ ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ৷ মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ৷
Published : October 17, 2025 at 2:17 PM IST
গান্ধিনগর, 17 অক্টোবর: নয়া মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন ক্রিকেটের রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা ৷ শুক্রবার গুজরাতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছে ৷ এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন বিজেপি বিধায়ক রিভাবা ৷ এছাড়া প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অর্জুন মোধওয়াড়িয়া মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন ৷ তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন ৷
এদিন রাজ্যের 19 জন বিধায়ক নয়া মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন ৷ সব মিলিয়ে গুজরাত মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে 26 জন মন্ত্রী ৷ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন হর্ষ সাঙ্ঘভি ৷ সুরাতের মুনজারা বিধাসভার বিধায়ক হর্ষ উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উন্নীত হয়েছেন ৷ তিনি এবং অন্য পাঁচজন বিধায়ক এর আগে ভূপেন্দ্র প্যাটেলের ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন ৷ তাঁরা তাই থাকছেন ৷
VIDEO | Gandhinagar: Rivaba Ravindrasinh Jadeja, along with other ministers-designate, took oath today as part of Gujarat’s cabinet expansion following the resignation of all ministers yesterday, except the Chief Minister.#Gujarat #CabinetExpansion #SwearingInCeremony— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2025
গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া মন্ত্রিসভার 16 জন সদস্য় পদত্যাগ করেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 6 জন মন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করা হয়নি ৷ তাই গণহারে পদত্য়াগ করেছেন মন্ত্রীরা ৷ সেইমতো এদিন সকালে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি নিতে রাজভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ৷
সকাল 11.45 মিনিটে গান্ধিনগরের মহাত্মা মন্দির কনভেনশন সেন্টারে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান ৷ কয়েকজন মন্ত্রী ক্যাবিনেট স্তরে উন্নীত হয়ে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছেন ৷ নতুন 19 জন বিধায়কের মধ্যে জিতু ভাঘানি, অর্জুন মোধওয়াড়িয়া এবং মণীশা ওয়াকিল মন্ত্রিসভার নয়া সদস্য হয়েছেন ৷ এদিনের সেরা চমক ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা ৷ তিনি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ৷