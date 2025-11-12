বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ে তিন দশকে দেশে মৃত 80 হাজার ! 170 বিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষতি

বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ে তিন দশকে দেশে মৃত 80 হাজার ! 170 বিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষতি
Published : November 12, 2025 at 2:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর : আবহাওয়ার কারণে গত 30 বছরে দেশে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় 80 হাজার মানুষ ৷ বন্যা থেকে শুরু করে তাপপ্রবাহ এবং ঘূর্ণিঝড় বা ওই ধরনের ঘটনার সংখ্যা প্রায় 430 ৷ এই 80 হাজারের বেশিরভাগের প্রাণ গিয়েছে এই ধরনের বিপর্যয়ের কারণে ৷
ক্লাইমেট রিক্স ইনডেক্স 2026- শীর্ষক একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই ভয়াবহ তথ্য ৷ আরও বলা হয়েছে 1995 সাল থেকে 2024 সালের মধ্যে আবহাওয়ার কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা 130 কোটি মানুষ ৷ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ 170 বিলিয়ন ডলার ৷ আবহাওয়ার কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে ভারতের অবস্থান পৃথিবীর মধ্যে নবম স্থানে ৷
1998 সালে গুজরাতের ঘূর্ণিঝড়, 1999 সালে ওড়িশার সুপার সাইক্লোন এবং 2013 সালে উত্তরখণ্ডের বন্যার মতো ঘটনার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে ৷ তাছাড়া গত কয়েক বছরের মধ্যে যেভাবে তাপপ্রবাহের ঘটনা বড় আকার নিতে শুরু করেছে সেটাও অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই সময়কালের মধ্যে হওয়া প্রায় প্রতিটি বড় ঘূর্ণিঝড় এবং তার থেকে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে ৷
রিপোর্টে ভারতের ব্যাপারে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে ৷ গবেষকদের একটা বড় অংশের মতে, আবহাওয়া থেকে তৈরি হওয়া প্রতিবন্ধকতা ভারতের ক্ষেত্রে কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয় ৷ দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত কখনও বন্যা কখনও আবার ঘূর্ণিঝড়ের মুখে পড়তে হচ্ছে ৷ গবেষকদের আরও দাবি, ভারতের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় বর্ষাকালে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় 140 কোটির দেশকে ৷ গত কয়েক বছরে বর্ষাকালে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যা গবেষকদের দাবিকে প্রমাণ করতে পারে ৷ উল্লেখ্য চলতি বছরের বর্ষায় দেশের উত্তরাংশের একাধিক রাজ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ যার উল্লেখ এই রিপোর্টে নেই ৷
2024 সালে বর্ষাকালে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ অতিবৃষ্টির কারণে বন্যা থেকে শুরু করে হড়পা বান-হয়েছিল সবই ৷ রিপোর্টে উঠে আসা হিসেব বলছে, শুধু গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং ত্রিপুরাতেই প্রায় 90 লক্ষ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয় ৷ ভারতের পাশাপাশি গোটা বিশ্বের পরিস্থিতিও তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদেনে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, 1995 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় 9 হাজার 700টি বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে ৷ তাতে প্রাণ গিয়েছে প্রায় 8 লাখ 30 হাজার মানুষের ৷ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 4.5 ট্রিলিয়ন ৷