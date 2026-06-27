গাজা-প্যালেস্তাইন নিয়ে নীরব মোদি সরকার, সামালোচনায় সোনিয়া

গাজা-প্যালেস্তাইন নিয়ে নীরব মোদি সরকার, সামালোচনায় সোনিয়া
গাজায় গণহত্যা বা প্যালেস্তাইনে আক্রমণ- মোদি সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধি ৷ পাল্টা বিজেপিও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি বলে আক্রমণ শানিয়েছে ৷
By PTI
Published : June 27, 2026 at 4:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জুন: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ও প্যালেস্তাইন বিষয়ে ভারত সরকারের নীরবতাকে বিঁধলেন কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷ একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে এই বিষয়ে উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন তিনি ৷ ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা ৷
মোদি সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে সোনিয়া গান্ধি লিখেছেন, প্যালেস্তাইন, ইরান এবং বিস্তীর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস আছে ৷ কিন্তু সেই সম্পর্ক থেকে বর্তমান ভারত নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ৷ সারা দুনিয়া গাজা ও প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলি হামলার নিন্দা করেছে ৷ কিন্তু সেই সময় ভারত পাথরের মতোই নীরবতা বজায় রেখে এবং নিষ্ক্রিয় থেকেছে ৷ এটা শুধু নৈতিক লজ্জা নয়, জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে এর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি ৷ বরং এই সুযোগে পাকিস্তান মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিশ্বে নিজের আলাদা জায়গা করে নিয়েছে, দাবি করেছেন কংগ্রেস নেত্রী ৷
এদিকে সোনিয়া গান্ধির প্রতিবেদন নিয়ে কংগ্রেসকে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি ৷ প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন এবং প্রকৃত সত্য লুকোচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছে গেরুয়া শিবির ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ নস্য়াৎ করে শাসকদল জানিয়েছে, গাজা ও প্যালেস্তাইন ইস্যুতে ভারত বারবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ৷ সেখানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবনার সমর্থনে ভোট দিয়েছে ৷
বিজেপি জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা বলেন, "সোনিয়া গান্ধি তাঁর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন ৷ তিনি সত্যকে আড়াল করছেন ৷ এটা ঘটনা যে, ভারত বিভিন্ন সময়ে গাজা ও প্যালেস্তাইন নিয়ে নিজের অবস্থান নিয়ে মুখর হয়েছে ৷ মানবিক দিক দিয়ে ত্রাণ সামগ্রীও পাঠানো হয়েছে ৷" এটা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি বলে দাগিয়েছেন তিনি ৷
পুনেওয়ালার বক্তব্য, "প্রধানমন্ত্রীই একমাত্র, যিনি একই সঙ্গে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন- উভয়ের সঙ্গেই সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে ৷ পাশাপাশি আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রেখেছেন ৷ অন্য়দিকে পশ্চিমি বিশ্বের দেশগুলি এবং ইরানের সঙ্গেও ৷ এটা সরে যাওয়ার নীতি নয়, সবার সঙ্গে যুক্ত থাকার নীতি ৷" তিনি উল্লেখ করেন, সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশ প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানিত করেছে এবং 30টি সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পেয়েছেন তিনি ৷ এর অধিকাংশ সম্মান দেওয়া হয়েছে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের তরফে ৷
বিজেপির জাতীয় মুখপাত্রের অভিযোগ, কংগ্রস সরকার ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য কখনও ইজরায়েলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক পাতাতে পারেনি ৷ শেহবাজ বলেন, "সমস্যাটা হচ্ছে, কংগ্রেস তাদের বিদেশ নীতিতে সবসময় ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করেছে ৷ ইজরায়েলের সঙ্গে কখনও সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি কংগ্রেস ৷ এদিকে এই দলই হামাসের পক্ষে কথা বলে চলেছে ৷ কখনও ইজরায়েলের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করেনি ৷"
এই প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্রের আরও অভিযোগ, গাজার মুসলিমদের নিয়ে কংগ্রেস সরব হলেও ঢাকার হিন্দুদের উপর নির্যাতন নিয়ে সরব হয়নি কংগ্রেস ৷ তিনি বলেন, "এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, তাদের (কংগ্রেস) বিদেশ নীতি ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি অনুযায়ী চলে ৷"
শনিবার সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত উত্তর-সম্পাদকীয়তে সোনিয়া গান্ধি লিখেছেন, "গাজা এবং অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তাইন পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ৷ তারা এখন ঘরছাড়া ৷ এই বিষয়ে মোদি সরকারের নীরবতাকে কোনও যুক্তি বা নৈতিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না ৷"
কংগ্রেস নেত্রী উল্লেখ করেছেন, 2025 সালের সেপ্টেম্বরে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ এনকোয়ারি অন দ্য অকুপায়েড প্যালেস্তাইন টেরিটরি ঘোষণা করেছিল, প্যালেস্তাইন ও গাজায় ইজরায়েল সংগঠিত গণহত্যা করেছে ৷ বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই কমিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস মুরলিধর ৷ 2026 সালের জুন মাসে এই এক কমিশন আবারও জানিয়েছে, ইজরায়েলের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য প্যালেস্তাইনের নাগরিকদের নিশ্চিহ্ন করা ৷ তাই তারা শিশুদেরও নিশানা করতে ছাড়ছে না ৷
সোনিয়া লিখেছেন, "94 পাতার রিপোর্ট রোমহর্ষক ৷ ইজরায়েল কীভাবে গাজায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তার ভয়াবহ বিবরণ রয়েছে এই রিপোর্টে ৷ এর মূলে রয়েছে গণহত্যার উদ্দেশ্য ৷ অন্তত 20 হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও 44 হাজার শিশু জখম হয়েছে, অনেকের ক্ষতই সারা জীবনের জন্য় ৷"
মোদি সরকারের অবস্থান নিয়ে তিনি লিখেছেন, "আমাদের 'ঐতিহাসিক বন্ধু' প্যালেস্তাইন, ইরান এবং বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ বিশ্বের জনমত থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখেছি ৷ আর পাকিস্তান, যারা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়েছে তারাই আজ মধ্যস্থতাকারীর জায়গা করে নিয়েছে ৷ ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের কারণে এই ভূমিকার স্বাভাবিক দাবিদার তো আমরাই ছিলাম ৷"