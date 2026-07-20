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ফের করোনা আতঙ্ক ! ভাগলপুরে আক্রান্ত 65 বছরের বৃদ্ধ

সর্দি, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

Bhagalpur Corona News
জে এল এন মেডিক্যাল কলেজ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 2:54 PM IST

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ভাগলপুর, 20 জুলাই: করোনা অতীত, এমন ধারণার মধ্যেই ফের সামনে আসছে নতুন নতুন সংক্রমণের খবর । বিহারের ভাগলপুরে এক 65 বছর বয়সি বৃদ্ধের শরীরে কোভিড-19 সংক্রমণ ধরা পড়েছে । আরটিপিসিআর পরীক্ষায় রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনার পর থেকেই সতর্ক হয়েছে বিহার স্বাস্থ্য দফতর । যদিও চিকিৎসকদের স্পষ্ট বার্তা, পরিস্থিতি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, প্রয়োজন শুধু সচেতনতা ও সতর্কতার।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাগলপুরের তিলকামাঞ্জি থানার হাটিয়া রোড এলাকার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ গত কয়েক দিন ধরে জ্বর ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন । প্রথমে শহরের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসা শুরু হয় । উপসর্গ না কমায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো হয় ।

Bhagalpur Corona News
ভাগলপুরে ফের করোনা আতঙ্ক (নিজস্ব চিত্র)

পরিবারের দাবি, 16 জুলাই তিলকামাঞ্জির একটি বেসরকারি সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছিল । 18 জুলাই হাতে আসে রিপোর্ট । তাতেই করোনা সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হয় । রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই স্বাস্থ্য দফতরকে জানানো হয় এবং দ্রুত শুরু হয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ।

সংক্রমণ ধরা পড়ার পর আক্রান্তের পরিবারের সদস্যদেরও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে তাঁর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরও কোভিড পরীক্ষা করানো হবে। সংক্রমণের উৎস এবং সম্ভাব্য সংস্পর্শের শৃঙ্খল খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বৃদ্ধকে ভাগলপুরের জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (মায়াগঞ্জ হাসপাতাল)-এ ভর্তি করা হয়েছে । হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. রাজকমল চৌধুরি জানিয়েছেন, রোগীর শরীরে আপাতত অক্সিজেনের ঘাটতি নেই এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । দীর্ঘদিন জ্বর থাকায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হয়েছিল । পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাতেও নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, "পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । রোগীকে পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চলছে ।"

Bhagalpur Corona News
সতর্ক স্বাস্থ্য দফতর (নিজস্ব চিত্র)

এই ঘটনার পর বিহার স্বাস্থ্য দফতর সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করেছে । সর্দি, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো পরীক্ষা, প্রয়োজনে আইসোলেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ।

ভাগলপুরের এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করলেও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিড এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি । তাই অসুস্থতার উপসর্গকে হালকাভাবে না নিয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

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