স্বামী-স্ত্রী-সহ দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার, নেপথ্যে কোন রহস্য ?
কীভাবে চারজনের মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে ৷ তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি সূত্র পুলিশের হাতে এসেছে বলে খবর ৷
Published : November 23, 2025 at 4:08 PM IST
দুমকা, 23 নভেম্বর: একই পরিবারের চার সদস্যের রহস্যমৃত্যু ! বাবা-মা এবং দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার বরদেহি গ্রামে ৷ মা-সহ দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হল ঘর থেকেই ৷ বাবার দেহ মিলল বাড়ির কাছের একটি কৃষিজমি থেকে ৷ বাইরে থেকে এসে কেউ তাঁদের কেউ খুন করেছে নাকি কোনও কারণে তাঁরা নিজেরাই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ?
কয়েকটি সূত্রকে সামনে রেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ পরিবারের আত্মীয়দের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ এদিন বাড়ির কর্তা বীরেন্দ্র কুমার (32), তাঁর স্ত্রী আরতী কুমারী (27), তাঁদের ছেলে বিজয় কুমার (2) এবং মেয়ে রুহি কুমারী (8)-র দেহ উদ্ধার হয় ৷ শনিবার রাত থেকে ওই পরিবারের কাউকে বাড়ির বাইরে বেরতে দেখা যায়নি ৷ রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান আরতী ও তাঁর দুই সন্তানের দেহ ঘরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে ৷ বীরেন্দ্রর সন্ধান শুরু হয় ৷ বাড়ির কাছে একটি মাঠ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
ঘটনাস্থলে গিয়েছেন স্থানীয় হানসিধা থানার আধিকারিক তারাচাঁদ ৷ পরিবারের চার সদস্যের দেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুমকার এসপি পীতাম্বর সিং ৷ ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ স্থানীয়রা পুলিশকে জানিয়েছেন, দিন দুয়েক আগে আরতীকে তাঁর বাপেরবাড়ি থেকে নিয়ে আসেন বীরেন্দ্র ৷ সেখানে গিয়েও খোঁজ-খবর শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷
স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রতি কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তাছাড়া পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল সেটাও জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন বীরেন্দ্র মাছের ব্যবসা করতেন ৷ সেই ব্যবসার কাজ কাদের কাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিনিয়ত যোগাযোগ হত তা সন্ধান করে দেখা হচ্ছে ৷ সাম্প্রতিককালে ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কোনও সমস্যা হচ্ছিল কি না সেটা জানারও চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ৷