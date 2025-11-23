ETV Bharat / bharat

স্বামী-স্ত্রী-সহ দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার, নেপথ্যে কোন রহস্য ?

কীভাবে চারজনের মৃত্যু হল তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে ৷ তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি সূত্র পুলিশের হাতে এসেছে বলে খবর ৷

Couple Two Kids
একই পরিবারের চার সদস্যের রহস্যমৃত্যু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুমকা, 23 নভেম্বর: একই পরিবারের চার সদস্যের রহস্যমৃত্যু ! বাবা-মা এবং দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার বরদেহি গ্রামে ৷ মা-সহ দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হল ঘর থেকেই ৷ বাবার দেহ মিলল বাড়ির কাছের একটি কৃষিজমি থেকে ৷ বাইরে থেকে এসে কেউ তাঁদের কেউ খুন করেছে নাকি কোনও কারণে তাঁরা নিজেরাই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ?

কয়েকটি সূত্রকে সামনে রেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ পরিবারের আত্মীয়দের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ এদিন বাড়ির কর্তা বীরেন্দ্র কুমার (32), তাঁর স্ত্রী আরতী কুমারী (27), তাঁদের ছেলে বিজয় কুমার (2) এবং মেয়ে রুহি কুমারী (8)-র দেহ উদ্ধার হয় ৷ শনিবার রাত থেকে ওই পরিবারের কাউকে বাড়ির বাইরে বেরতে দেখা যায়নি ৷ রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান আরতী ও তাঁর দুই সন্তানের দেহ ঘরের মধ্যেই পড়ে রয়েছে ৷ বীরেন্দ্রর সন্ধান শুরু হয় ৷ বাড়ির কাছে একটি মাঠ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷

ঘটনাস্থলে গিয়েছেন স্থানীয় হানসিধা থানার আধিকারিক তারাচাঁদ ৷ পরিবারের চার সদস্যের দেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুমকার এসপি পীতাম্বর সিং ৷ ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ স্থানীয়রা পুলিশকে জানিয়েছেন, দিন দুয়েক আগে আরতীকে তাঁর বাপেরবাড়ি থেকে নিয়ে আসেন বীরেন্দ্র ৷ সেখানে গিয়েও খোঁজ-খবর শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রতি কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তাছাড়া পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল সেটাও জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন বীরেন্দ্র মাছের ব্যবসা করতেন ৷ সেই ব্যবসার কাজ কাদের কাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিনিয়ত যোগাযোগ হত তা সন্ধান করে দেখা হচ্ছে ৷ সাম্প্রতিককালে ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কোনও সমস্যা হচ্ছিল কি না সেটা জানারও চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ৷

TAGGED:

COUPLE TWO KIDS FOUND DEAD
JHARKHAND DUMKA
MYSTERIOUS DEATH IN JHARKHAND
চারজনের রহস্যমৃত্যু
MYSTERIOUS DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.