সংবিধানের নামে শপথ, রক্তদান শিবির; বিয়ে ঘিরে অভিনব আয়োজন

সংবিধানের নামে শপথ, রক্তদান শিবির; বিয়ে ঘিরে অভিনব আয়োজন
খেলার ভাঙার খেলা... ৷ চার হাত এক হওয়ার অনুষ্ঠানে সমাজের নানা 'অচলায়তন' ভেঙে ফেলল দুটো পরিবার ৷ এক অচেনা-অদেখা বিয়ের হদিশ ইটিভি ভারতে ৷
Published : November 29, 2025 at 8:23 AM IST
ব্রহ্মপুর, 29 নভেম্বর: এই বিয়েবাড়িতে 'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম' নেই ৷ নেই কোনও ধর্মীয় উপাচার ৷ নেই পণ দেওয়া-নেওয়া ৷ আছে একে অপরকে ভালো রাখার প্রতিশ্রুতি ৷ আছে সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে বিয়ের পর রক্তদান শিবিরের আয়োজন ৷ এই শপথ নিয়েই মালাবদল করলেন স্বামী ও স্ত্রী ৷
এমনই অভিনব বিয়ের আয়োজন হল ওড়িশার ব্রহ্মপুরে ৷ সদ্য চারহাত এক হওয়া স্বামী ও স্ত্রী মনে করেন, ধর্ম আর জাতপাত মানুষে মানুষে বিভেদ আনে ৷ ধর্মীয় উপাচার ছাড়া বিয়ে করে সমস্ত বিভাজনের উপরে গিয়ে মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালো রাখা এবং ভালোবাসার বার্তা দেওয়া খুব জরুরি ৷ ঠিক সেই কাজটাই করলেন তাঁরা ৷
শুধু বাংলা নয়, শীত পড়লে দেশের প্রায় সর্বত্র বিয়ের মরশুম শুরু হয়ে যায় ৷ খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে বিয়ের সাজসজ্জায় কে কাকে টেক্কা দিল তা নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন আত্মীয়- স্বজনরা ৷ বিয়ের প্রস্তুতিতে সামান্য ফাঁক থেকে গেলেও অসম্মানের একশেষ ! এমন ইঁদুর দৌড়ের পৃথিবীতে একটু অন্যভাবে ভাবার সাহস দেখিয়েছে দুটো পরিবার ৷
ব্রহ্মপুর শহরে থাকেন পেশায় লেখিকা বিধুপ্রভা রত্ন ৷ তাঁর ছোট মেয়ে প্রীতিপানাঙ্কার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন অন্ধপ্রদেশের কাকিনাড়ার বাসিন্দা ভানু তেজা ৷ স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত ৷ প্রীতি বায়োটেকনলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করে আপাতত হায়দরাবাদের একটি সংস্থায় কাজ করছেন ৷ ভানু আবার পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ৷ এখন কাজ করছেন বেঙ্গালুরুর একটি বহুজাতিক সংস্থায় ৷
আর পাঁচজনের মতো ঘটা করে বিয়ে করা তাঁদের কাছে সমস্যার ব্যাপার নয় ৷ তবে দুজনেই মনে করেন, ধর্মীয় উপাচার মেনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিয়ে করার চেয়ে সাধারণভাবে এক অপরকে নিজের করে নেওয়া অনেক ভালো ৷ ছেলেমেয়ের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে দুই পরিবার ৷ এই নতুন ধরনের বিয়েতে সামিল হতে পিছপা হননি আত্মীয়রাও ৷
ব্রহ্মপুরের শহীদ লক্ষ্ণণ নায়ক কমিউনিটি হলে বিয়ের অনুষ্ঠান আগেও হয়েছে ৷ পরেও হবে ৷ কিন্তু এমন বিয়ে আগে কখনও হয়নি ৷ ফুল আর আলো দিয়ে চারপাশ সাজানো হয়নি ৷ অনুষ্ঠান যে হচ্ছে তা যেন বাড়িটাকে দেখলে বোঝাই যায় না ৷ তবে অজান্তেই এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে গেল শহীদ লক্ষ্ণণ নায়কের নামাঙ্কিত অনুষ্ঠান বাড়িটি ৷ হয়ত বা আগামিদিনের এক নয়া সমাজ তৈরির শলতে পাকানোর কাজটাও শুরু হয়ে গেল ৷ সাদামাটা কায়দায় বিয়ে অবশ্য় রথ পরিবারে নতুন নয় ৷ প্রাত্রী জানালেন, তাঁর দাদাও এমনই সাদামাটা বিয়ে সেরেছিলেন ৷ সেই প্রবণতা আরও খানিকটা এগিয়ে দিলেন বোন ৷ বিয়েবাড়িতে আসা আত্মীয়রাও অনুষ্ঠানে মেতে উঠলেন ৷ রক্তও দিলেন অনেকে ৷
প্রীতির মা- বলেন, "আমাদের সমাজে অনেক ধরনের বিভাজন আছে ৷ আর তাছাড়া বিয়ের প্রচলিত প্রথা নিয়ে আমাদের বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আছে ৷ আমরা সেই সব প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি ৷ ধর্মীয় উপাচার ছাড়া মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমরা জাতপাত প্রথার অবসান ঘটানোর পক্ষে বার্তা দিয়েছি ৷ পণ না দিয়ে এই কুপ্রথা যাতে অবিলম্বে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয় সেটাই নিশ্চিত করতে চাওয়া হয়েছে ৷ এখন বিয়ে মানে দেখনদারি ৷ কে কত টাকা খরচ করতে পারেন সেটা দেখানোর প্রতিযোগিতা ৷ অনেকে এটা পারলেও এমন মানুষও কম নেই যাঁদের এত টাকা খরচ করার ক্ষমতা নেই ৷ সাদমাটা ভাবে বিয়ে দিয়ে আবার চেয়েছি তাঁদের পাশে দাঁড়াতে ৷"