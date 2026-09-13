ঘরে পড়ে দম্পতির দেহ, পাশে জীবিত 10 মাসের মেয়ে

ঘরে পড়ে দম্পতির দেহ, পাশে জীবিত 10 মাসের মেয়ে
Rajasthan Couple Body Recovered: ঘটনাস্থল থেকে 10 মাসের শিশুকন্যাকেও উদ্ধার করা হয়েছে । তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ।
Published : September 13, 2026 at 2:48 PM IST
বুন্দি (রাজস্থান), 13 সেপ্টেম্বর: তালাবদ্ধ ঘর থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার ৷ ভিতর থেকে মিলল 10 মাসের জীবিত শিশুকন্যা ৷ রবিবার সকালে রাজস্থানের বুন্দি ব্রহ্মপুরী এলাকার ঘটনা । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ।
পুলিশ দু'টি মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে । ঘটনাস্থল থেকে এমওবি (MOB) টিম প্রমাণ সংগ্রহ করেছে । পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে পারিবারিক বিবাদ বলে মনে করছে ৷ তবে, তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে ।
ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ অনিল জোশী জানিয়েছেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের ভিতর থেকে প্রায় 40 বছর বয়সী হানিফ এবং তাঁর স্ত্রী রোশনের মৃতদেহ উদ্ধার করে । মৃতদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে পুলিশ সব সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখছে । ঘটনাস্থল থেকে 10 মাসের শিশুকন্যাকেও উদ্ধার করা হয়েছে ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্রহ্মপুরী এলাকায় বিশাল জনসমাগম হয় । পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে এবং আশেপাশের বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে । মৃতার মা বাড়ির নিচতলায় থাকেন, সেখানেই দম্পতির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে । পুলিশ ঘটনার আগে বাড়ির পরিস্থিতি এবং দম্পতির মধ্যে কোনও বিবাদ ছিল কিনা তদন্ত করছে ।
মৃতের ভাগ্নে আকিল আনসারি দাবি করেছেন, রোশন মানসিকভাবে অসুস্থ এবং চিকিৎসাধীন ছিলেন । ঘটনার একদিন আগে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । পরিবারের সদস্যদের দাবি, দম্পতির মধ্যে আগেও বেশ কয়েকবার বিবাদ হয়েছিল । প্রায় দুই বছর আগে নাটা প্রথা অনুসারে কাইথুনের বাসিন্দা রোশনকে বিয়ে করেছিলেন হানিফ । এই দম্পতির 10 মাসের একটি মেয়ে রয়েছে ৷ হানিফ চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন এবং দর্জির কাজ করে সংসার চালাতেন ।
বিবাদ এবং মারধরের সম্ভাবনাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ
ঘটনার পর প্রতিবেশী ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে দম্পতির মধ্যে ঘন ঘন বিবাদের কথা সামনে এসেছে । পরিবার সন্দেহ করছে, মহিলাটি তাঁর স্বামীকে আক্রমণ করে থাকতে পারেন । কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রমেশ আর্য জানিয়েছেন , প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে চরম সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে ৷ তবে পুলিশ প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে । বর্তমানে পুলিশ মৃতদেহ দু'টি মর্গে রেখেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছে ৷