লাল ট্রলিতে বাড়িওয়ালির টুকরো টুকরো দেহ, নন্দীগ্রামে গ্রেফতার দম্পতি

লাল ট্রলিতে বাড়িওয়ালির টুকরো টুকরো দেহ, নন্দীগ্রামে গ্রেফতার দম্পতি
ভাড়া নিতে গিয়ে খুন মালকিন ৷ বাড়িওয়ালিকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর দেহ টুকরো টুকরো করে স্যুটকেসের মধ্যে ভরে রাখে দম্পতি ৷
Published : December 18, 2025 at 12:11 PM IST
গাজিয়াবাদ, 18 ডিসেম্বর: আহিরীটোলায় নীল রঙের ট্রলি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক মহিলার টুকরো টুকরো দেহ ৷ এবার ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ ৷ সন্ধ্যায় বাড়িওয়ালি ভাড়া নিতে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু রাত পর্যন্ত ফিরে না-আসায় বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হয় ৷ পুলিশ ঘর থেকে একটি লাল স্যুটকেস থেকে উদ্ধার করে মালকিনের টুকরো টুকরো দেহ ৷ তখনই অভিযুক্ত দম্পতি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ৷
নন্দীগ্রাম থানার এসিপি উপাসনা পান্ডে বলেন, "বুধবার রাত 11টা 15 নাগাদ আমাদের থানায় খবর আসে যে, আউরা চিমেরা সোসাইটিতে সম্ভবত একটি খুন হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমাদের আধিকারিকরা জানতে পারে উমেশ শর্মার স্ত্রী দীপশিখা শর্মা, রাজনগর এক্সটেনশনের এম-105 ওরা সুমেরা সোসাইটির বাসিন্দা ৷ তিনি খুন হয়েছেন ৷ তাঁর টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ তাঁদের দ্বিতীয় ফ্ল্যাটের ভাড়াটে দম্পতিরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে পরিবারের লোকজন অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তিনি ভাড়া নিতে গিয়ে খুন হয়েছেন ৷ অভিযুক্ত অজয় ও আকৃতি গুপ্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে নন্দীগ্রাম থানা এলাকার রাজনগর এক্সটেনশনে রয়েছে আউরা চিমেরা সোসাইটি ৷ এই সোসাইটিতে উমেশ শর্মার দু'টি ফ্ল্যাট রয়েছে । উমেশ তাঁর পরিবারের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন, অন্যটি ভাড়া দেন । ওই ফ্ল্যাটটি অভিযুক্ত গুপ্তা দম্পতিকে ভাড়া দিয়েছিলেন । অভিযোগ, ওই দম্পতি গত পাঁচ মাস ধরে ভাড়া দিচ্ছিল না ৷ উমেশের স্ত্রী দীপশিখা তাঁদের ঘর থেকে ভাড়া আনতে যেতেন । বেশ কয়েকদিন ধরে উমেশ ভাড়া দেওয়ার কথা বলছিলেন ৷ কিন্তু ফল কিছুই হচ্ছিল না ৷
বুধবার সন্ধেয় মালকিন দীপশিখা শর্মা দীর্ঘদিন ধরে না-দেওয়ায় ভাড়া চাইতে গিয়েছিলেন অজয়ের কাছে । 8টা নাগাদ বেরিয়ে রাত পর্যন্ত না-আসায় বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন ৷ ফ্ল্যাটের সিসিটিভি ফুটেজও সিকিউরিটির সাহায্যে খতিয়ে দেখা হয় ৷ সেখানেই স্পষ্ট হয় বিষয়টি ৷ দীপশিখাকে ওই ভাড়াটের ঘরে ঢুকতে দেখা গেলেও আর বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি ৷ প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে দীপশিখার বাড়ির লোকজন অজয় ও আকৃতির ঘরে পৌঁছন ৷
বারংবার দরজা ধাক্কা দেওয়ার পর অজয় বেরিয়ে আসে ৷ সকলের চিৎকার-চেঁচামেচিতে সে ও তার স্ত্রী ঘাবড়ে যায় ৷ পরক্ষণে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই এলাকাবাসীরা তাদের ধরে ফেলে ও পুলিশে খবর দেয় ৷ নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ এসে ঘরের ভিতর তল্লাশি শুরু করে ৷ পরে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা লাল রঙের স্যুটকেস দেখতে পায় ৷ ব্যাগের চেন খুলতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের ৷ দেখে দীপশিখার রক্তাক্ত দেহ টুকরো টুকরো করে কাটা ৷ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশি জেরায় অজয় ও আকৃতি খুনের কথা স্বীকার করে নেয় ৷ তারা বলে, বাড়িওয়ালি ভাড়া চাইতে এসেছিল ৷ তখনই ওকে শ্বাসরোধ করে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে স্যুটকেসে লুকিয়ে রাখে । পরবর্তীতে কোথাও গিয়ে দেহাংশ ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল দম্পতির ৷ কিন্তু ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা চলে আসায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, দম্পতি এখন পুলিশি হেফাজতে ৷ মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ও পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷
