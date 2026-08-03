পুনেতে 19 বছরের মেয়েকে নিয়ে চরম পদক্ষেপ দম্পতির ! নেপথ্যে আর্থিক অনটন ?

পুনেতে 19 বছরের মেয়েকে নিয়ে চরম পদক্ষেপ দম্পতির ! নেপথ্যে আর্থিক অনটন ?
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত পরিবারটির আদি বাড়ি কেরল ৷ তারা গত তিন বছর ধরে মোরওয়াদির পিম্পরি এলাকায় বসবাস করছিল ।
By PTI
Published : August 3, 2026 at 10:54 AM IST
পুনে, 3 অগস্ট: 19 বছর বয়সি মেয়েকে নিয়ে জীবন শেষ করলেন এক দম্পতি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে ৷ যাতে আর্থিক অনটনের কথা উল্লেখ রয়েছে ।
পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার 50 বছরের বিনোদ পিল্লাইয়ের মৃত্যু হয় ৷ এরপর রবিবার চিকিৎসকরা তাঁর স্ত্রী শ্রীজা পিল্লাই (45) ও মেয়ে পূর্ণিমা পিল্লাইকে মৃত ঘোষণা করেন । ওই আধিকারিক বলেন, "ঘটনাটি ঘটেছে পুনের মোরওয়াদি এলাকায় । পরিবারটির আদি বাড়ি কেরলে এবং তারা গত তিন বছর ধরে মোরওয়াদির পিম্পরি এলাকায় বসবাস করছিল । ঘটনাস্থল থেকে একটি নোট উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ রয়েছে । নোটে আরও বলা হয়েছে, তাদের এই চরম পদক্ষেপের জন্য যেন কাউকে দায়ী না করা হয় ৷"
পুলিশ জানিয়েছে, মোরওয়াদির একটি স্কুলের সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করতেন শ্রীজা পিল্লাই ৷ তিনি এদিন কাজে না যাওয়ায় সহকর্মীরা তাঁকে বার বার ফোন করতে থাকেন ৷ কিন্তু শ্রীজার তরফ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় বিষয়টি জানাজানি হয় । এরপর সহকর্মীরা শ্রীজার আত্মীয়দের ফোন করেন ৷ তারপর আত্মীয়রাও পিল্লাই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হন । তখন কাছাকাছি বসবাসকারী কয়েকজন আত্মীয় সোজা পিল্লাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে যান ৷ সেখানে গিয়ে দেখেন, দরজা খোলা । ভেতরে ওই তিনজনকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷
এই অবস্থা দেখে এরপর আত্মীয়রা তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দেন । পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই দম্পতি ও তাদের 19 বছরের মেয়েকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে শনিবার চিকিৎসারত অবস্থায় বিনোদের মৃত্যু হয় এবং রবিবার শ্রীজা ও পূর্ণিমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । ঘটনাটির বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে বলেও ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন । দেহগুলির ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ৷ তারপরেই জানা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ৷ তবে, পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে চরম পদক্ষেপ বলেই মনে করছে ৷